ఈవీ మార్కెట్లోకి బొండాడ గ్రూప్: రూ.59,999కే సరికొత్త 'టీ1' ఎలక్ట్రిక్ టూ వీలర్
హైదరాబాద్కు చెందిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సంస్థ 'బొండాడ ఇంజినీరింగ్' ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలోకి అడుగుపెట్టింది. తన అనుబంధ సంస్థ 'ఎట్పోల్ టెక్నాలజీస్', 'తురగా మోటార్స్' భాగస్వామ్యంతో 'టీ1' ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ను ఆవిష్కరించింది.
హైదరాబాద్ కేంద్రంగా వేగంగా ఎదుగుతున్న ప్రముఖ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సేవలు, గ్రీన్ ఎనర్జీ పరిష్కారాల సంస్థ 'బొండాడ ఇంజినీరింగ్ లిమిటెడ్' (BSE: 543971) ఎలక్ట్రిక్ వాహన (EV) మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టింది. బొండాడ గ్రూప్నకు చెందిన 'ఎట్పోల్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్', 'తురగా మోటార్స్' భాగస్వామ్యంతో కలిసి ఈ రంగంలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. దసరా పండగ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక గ్రాండ్ ఈవెంట్లో అధికారిక వెబ్సైట్ను ఆవిష్కరించడమే కాకుండా, తమ మొదటి సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనం 'టీ1' (T1)ను ప్రదర్శించింది.
సాధారణ ప్రయాణికులతో పాటు వ్యాపారులు, సరుకు రవాణాదారులు, డెలివరీ ఏజెంట్లు, బిజినెస్-టు-బిజినెస్ (B2B) ఫ్లీట్ ఆపరేటర్ల అవసరాలను తీర్చే లక్ష్యంతో ఈ వాహనాన్ని రూపొందించారు. కంపెనీ వెబ్సైట్ ద్వారా వాహనానికి సంబంధించిన సమగ్ర వివరాలను తెలుసుకోవచ్చని, ముందస్తు బుకింగ్స్ (Pre-bookings) కూడా ప్రారంభించామని సంస్థ ప్రతినిధులు ప్రకటించారు.
దిగ్గజాల సమక్షంలో ఘనంగా ప్రారంభం
ఈ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో భారత మాజీ క్రికెటర్ అంబటి రాయుడు, హాలా మొబిలిటీ ఫౌండర్, సీఈఓ శ్రీకాంత్ రెడ్డి కలకొండ, బొండాడ గ్రూప్ ఛైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ బొండాడ రాఘవేంద్ర రావు, గ్రూప్ సీఈఓ రియర్ అడ్మిరల్ ఆర్. శ్రీనివాస్ (రిటైర్డ్), డైరెక్టర్ అండ్ సీఎఫ్ఓ బారటం సత్యనారాయణ, బొండాడ ఫౌండేషన్ ఛైర్పర్సన్ బొండాడ నీలిమ, ఎట్పోల్ టెక్నాలజీస్ డైరెక్టర్ జగదీష్ కుమార్ మీసాల, తురగా మోటార్స్ ఫౌండర్, సీటీఓ అభిరామ్ తురగా, కో-ఫౌండర్ యువ భారత్ పాల్గొని వెబ్సైట్, వాహనాన్ని లాంచ్ చేశారు.
భారత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా స్వదేశీ పరిజ్ఞానం
ఈ సందర్భంగా బొండాడ గ్రూప్ సీఈఓ రియర్ అడ్మిరల్ ఆర్. శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ, "రైతులు, శ్రామికులు, చిన్న వ్యాపారులు, డెలివరీ భాగస్వాముల కష్టంతోనే భారత్ ప్రగతి సాధిస్తోంది. వారి నిత్యజీవితాన్ని సులభతరం చేసేలా ఆవిష్కరణలు ఉండాలన్నదే బొండాడ నమ్మకం. తురగా మోటార్స్తో కలిసి మన దేశ రహదారులకు, ప్రజల అవసరాలకు తగినట్లుగా పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో ఈ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాన్ని తీసుకొస్తున్నాం. 'వికసిత్ భారత్' సాధనలో ఇది కీలక అడుగు కానుంది" అని వ్యాఖ్యానించారు.
ఎట్పోల్ టెక్నాలజీస్ డైరెక్టర్ జగదీష్ కుమార్ మీసాల, తురగా మోటార్స్ ఫౌండర్ అభిరామ్ తురగా మాట్లాడుతూ.. క్షేత్రస్థాయి అవసరాలకు తగ్గట్టుగా అత్యంత ఆధారపడదగిన, పర్యావరణహిత వాహనంగా టీ1ను నిలబెడతామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
టీ1 ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ప్రత్యేకతలు, సామర్థ్యం
నగర ప్రయాణాలకు, బరువుల రవాణాకు అనువుగా టీ1 స్కూటర్ను తీర్చిదిద్దారు.
ధర: వస్తు సేవల పన్ను (GST)తో కలిపి టీ1 ప్రారంభ ధరను ₹59,999గా నిర్ణయించారు. ఆప్షనల్ యాక్సెసరీలు అదనంగా లభిస్తాయి.
మోటార్ & బ్యాటరీ: ఇందులో 600W బిఎల్ డిసి (BLDC) హబ్ మోటార్, 51.1V, 30Ah ఎల్ఎఫ్ పీ (LFP) బ్యాటరీని అమర్చారు.
ఛార్జింగ్ & రేంజ్: ఒకసారి పూర్తి ఛార్జింగ్ చేస్తే 86 కిలోమీటర్ల వరకు పయనిస్తుంది (±5% వ్యత్యాసంతో). బ్యాటరీ పూర్తిగా ఛార్జ్ కావడానికి సుమారు 3 గంటల సమయం పడుతుంది.
భద్రతా ప్రమాణాలు: మోటార్, బ్యాటరీలకు ఐపీ67 (IP67) వాటర్, డస్ట్ రెసిస్టెంట్ రేటింగ్, కంట్రోలర్కు ఐపీ65 (IP65) రేటింగ్ ఉన్నాయి.
బరువు & పేలోడ్: స్కూటర్ బరువు 65-70 కేజీలు ఉండగా, 200 కేజీల వరకు బరువులను (Payload) మోసే సామర్థ్యం ఉంది.
సైజు & కొలతలు: 1,810 × 695 × 1,065 మిమీ కొలతలతో, 167 మిమీ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ కలిగి ఉంది.
ఇతర ఫీచర్లు: ట్యూబ్లెస్ టైర్లు, డ్రమ్ బ్రేకులు, ముందు భాగంలో టెలిస్కోపిక్, వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ సస్పెన్షన్ ఉన్నాయి.
రంగులు: ఇది ఆకుపచ్చ (Green), నీలం (Blue) రంగుల్లో లభిస్తుంది.
విడుదల, డెలివరీ వివరాలు
టీ1 ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల ముందస్తు బుకింగ్స్ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా ప్రారంభమయ్యాయి. 2026 నవంబర్ నుంచి ఇవి మార్కెట్లో కొనుగోలుకు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. మొదటి దశలో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో వీటి విక్రయాలు ప్రారంభించనున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More