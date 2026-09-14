అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు: ఏడాదిలో అనూహ్య లాభాలు ఇచ్చిన ఈటీఎఫ్
అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య యుద్ధం కారణంగా పర్షియన్ గల్ఫ్లో క్రూడాయిల్ ట్యాంకర్ల రవాణాపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది. ఈ చమురు సంక్షోభం వేళ 'బ్రేక్వేవ్ ట్యాంకర్ షిప్పింగ్ ఈటీఎఫ్' (BWET) ఏకంగా 5,100 శాతం వార్షిక రాబడులతో అమెరికాలోనే అత్యుత్తమ ఫండ్గా నిలిచింది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చమురు సంక్షోభం ఇన్వెస్టర్లకు ఊహించని రీతిలో భారీ లాభాలను తెచ్చిపెడుతోంది. పర్షియన్ గల్ఫ్లో క్రూడాయిల్ రవాణాకు తీవ్ర విఘాతం కలగడంతో చమురు ట్యాంకర్ల వాడకం, రవాణా ఛార్జీలు ఆల్టైమ్ రికార్డు స్థాయికి చేరాయి. ఈ పరిణామాల మధ్య 'బ్రేక్వేవ్ ట్యాంకర్ షిప్పింగ్ ఈటీఎఫ్' (BWET) అసాధారణ రీతిలో రాబడులు అందించింది. సెప్టెంబర్ 11 నాటికి ఉన్న మార్నింగ్స్టార్ డేటా ప్రకారం.. ఈ ఫండ్ గడిచిన ఏడాది కాలంలో ఏకంగా 5,100 శాతం మేర పెరిగింది.
ప్రస్తుతం అమెరికా మార్కెట్లో ఎలాంటి లెవరేజ్ (Non-leveraged) లేకుండా అత్యధిక రాబడులు అందించిన ఫండ్గా ఇది రికార్డు సృష్టించింది. ఈ ఏడాది ఆరంభం నుంచి (YTD) ఇప్పటివరకు ఈ ఈటీఎఫ్ ఇన్వెస్టర్లకు 3,600 శాతం లాభాలను పంచడం విశేషం.
ఎగసిపడ్డ రవాణా ఛార్జీలు - మారిన నౌకా మార్గాలు
ఈ భారీ ఊపునకు పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న భౌగోళిక-రాజకీయ ఉద్రిక్తతలే కారణం. అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం మూలంగా వ్యూహాత్మకంగా అత్యంత కీలకమైన 'హార్ముజ్ జలసంధి' (Strait of Hormuz) గుండా చమురు ట్యాంకర్ల రాకపోకలు దెబ్బతిన్నాయి. పర్షియన్ గల్ఫ్లో ప్రమాదకర పరిస్థితులు పెరగడంతో నౌకలు ఎర్రసముద్రం వైపు మళ్లే ప్రయత్నం చేశాయి.
అయితే యెమెన్లోని కీలకమైన మోఖా ఓడరేవును ఇరాన్ మద్దతు ఉన్న హౌతీ తిరుగుబాటుదారులు గడిచిన వారం స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దీంతో ఎర్రసముద్రంలోనూ నౌకల ప్రయాణానికి విఘాతం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని నివేదికలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. మరోవైపు ఇరాక్ నుంచి పలు డ్రోన్ దాడులు జరగడంతో, ముందస్తు జాగ్రత్తగా తమ దేశంలోని ప్రధాన 'ఈస్ట్-వెస్ట్' క్రూడాయిల్ పైప్లైన్ను మూసివేయాలని సౌదీ అరేబియా అధికారులు ఆదేశించారు.
ఈ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో అనేక షిప్పింగ్ కంపెనీలు ప్రమాదకర ప్రాంతాల గుండా వెళ్లకుండా, సుదీర్ఘమైన, అత్యంత ఖరీదైన ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకుంటున్నాయి. ఫలితంగా సూపర్ట్యాంకర్ల సరుకు రవాణా ఛార్జీలు ఆకాశాన్ని తాకాయి. ఈ పరిణామం షిప్పింగ్ కంపెనీలకు రికార్డు స్థాయి లాభాలను అందిస్తోంది.
వివిధ కాలవ్యవధుల్లో ఈటీఎఫ్ పనితీరు
క్రూడాయిల్ ట్యాంకర్ షిప్పింగ్ రేట్లను ట్రాక్ చేసే బ్రేక్వేవ్ ట్యాంకర్ షిప్పింగ్ ఈటీఎఫ్ అన్ని కాలవ్యవధుల్లోనూ ఆకర్షణీయమైన పనితీరు కనబరిచింది:
- గత 3 నెలల రాబడి: 280.53 శాతం
- గత 1 నెల రాబడి: 114 శాతం
- గత 3 ఏళ్ల రాబడి: 267.19 శాతం
ఈ ఫండ్ నికర ఆస్తి విలువ (NAV) ఆధారిత రాబడులను పరిశీలిస్తే, గత మూడు నెలల్లో ఎన్ఏవీ 272.52 శాతం, గడిచిన నెల రోజుల్లో 115 శాతం చొప్పున పెరిగింది. ఈ ఏడాది ఆరంభం నుంచి (YTD) ఎన్ఏవీ ఏకంగా 3,600 శాతం ఎగబాకగా, ఏడాది కాలంలో ఎన్ఏవీ రాబడి 120 శాతంగా నమోదైంది.
(గమనిక: ఈ కథనం కేవలం అవగాహన కోసం అందించిన సమాచారం మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్, ఈటీఎఫ్ లలో పెట్టుబడులు రిస్క్తో కూడుకున్నవి. ఎలాంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం అవసరం.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More