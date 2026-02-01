Edit Profile
    బడ్జెట్ 2026 షాక్: ఎఫ్ అండ్ ఓ (F&O) ట్యాక్స్ పెంపుతో కుప్పకూలిన బ్రోకరేజ్ షేర్లు

    కేంద్ర బడ్జెట్ 2026లో ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ లావాదేవీలపై సెక్యూరిటీస్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ (STT) పెంచుతూ ఆర్థిక మంత్రి తీసుకున్న నిర్ణయం స్టాక్ మార్కెట్‌లో భూకంపాన్ని సృష్టించింది. ఈ ప్రకటన వెలువడిన వెంటనే ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థలైన ఏంజిల్ వన్, గ్రో, బీఎస్ఈ షేర్లు ఏకంగా 10% వరకు పతనమయ్యాయి.

    Published on: Feb 01, 2026 12:38 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ఆదివారం (ఫిబ్రవరి 1) ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్‌లో ట్రేడర్లకు ఊహించని షాక్ తగిలింది. మార్కెట్‌లో మితిమీరిన స్పెక్యులేషన్ (అంచనాల ఆధారిత ట్రేడింగ్) తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం ఎఫ్ అండ్ ఓ విభాగంలో ఎస్టీటీని భారీగా పెంచింది.

    బడ్జెట్ 2026 షాక్: ఎఫ్ అండ్ ఓ (F&O) ట్యాక్స్ పెంపుతో కుప్పకూలిన బ్రోకరేజ్ షేర్లు

    కొత్త ఎస్టీటీ (STT) రేట్లు ఇవే:

    నిర్మలా సీతారామన్ తన ప్రసంగంలో ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్‌పై పన్నులను ఈ క్రింది విధంగా పెంచుతున్నట్లు ప్రతిపాదించారు:

    • ఫ్యూచర్స్ (Futures): ఎస్టీటీని 0.02% నుండి 0.05% కి పెంచారు.
    • ఆప్షన్స్ (Options): ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్‌పై కూడా పన్ను భారం పెరగనుంది (ఇదివరకే 0.1% గా ఉన్న రేట్లను మరింత క్రమబద్ధీకరించారు).

    షేర్ల పతనం: ఎవరిపై ఎంత ప్రభావం?

    ఈ పన్ను పెంపు వల్ల ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్స్ (లావాదేవీల సంఖ్య) తగ్గుతాయనే ఆందోళనతో ఇన్వెస్టర్లు బ్రోకరేజ్ కంపెనీల షేర్లను విక్రయించారు. ఆదివారం ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్‌లో ప్రధాన షేర్ల పరిస్థితి ఇలా ఉంది:

    కంపెనీ పేరు, పతనం శాతం (సుమారు)

    1. ఏంజిల్ వన్ (Angel One),10%
    2. బీఎస్ఈ (BSE Ltd),10%
    3. గ్రో (Groww - Billionbrains),9.6%
    4. IIFL ఫైనాన్స్,4.9%

    మార్కెట్ నిపుణుల విశ్లేషణ

    సాధారణంగా డిస్కౌంట్ బ్రోకర్ల (Groww, Angel One) ఆదాయంలో ఎక్కువ భాగం ఎఫ్ అండ్ ఓ ట్రేడింగ్ నుంచే వస్తుంది. పన్నులు పెరగడం వల్ల చిన్న ట్రేడర్లు మార్కెట్‌కు దూరమయ్యే అవకాశం ఉందని, దీనివల్ల బ్రోకరేజ్ సంస్థల కమీషన్ ఆదాయం తగ్గుతుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

    "ప్రభుత్వ ఉద్దేశం మార్కెట్‌లో రిస్క్ తగ్గించడమే అయినప్పటికీ, తక్షణమే ఇది ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్స్‌పై ప్రభావం చూపుతుంది. అయితే దీర్ఘకాలంలో మార్కెట్ స్థిరత్వానికి ఇది దోహదపడవచ్చు." — దివం శర్మ, ఫండ్ మేనేజర్.

    ఈ పన్ను పెంపుతో పాటు సెన్సెక్స్ 1,500 పాయింట్లకు పైగా, నిఫ్టీ 450 పాయింట్ల మేర పతనమై ఇన్వెస్టర్ల సెంటిమెంట్‌ను దెబ్బతీశాయి.

    News/News/బడ్జెట్ 2026 షాక్: ఎఫ్ అండ్ ఓ (F&O) ట్యాక్స్ పెంపుతో కుప్పకూలిన బ్రోకరేజ్ షేర్లు
    News/News/బడ్జెట్ 2026 షాక్: ఎఫ్ అండ్ ఓ (F&O) ట్యాక్స్ పెంపుతో కుప్పకూలిన బ్రోకరేజ్ షేర్లు
