    Budget 2026 : ట్రేడర్స్​ అలర్ట్​! నిపుణులు సూచించిన ‘బడ్జెట్​’ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​..

    ఫిబ్రవరి 1 2026 : ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన బడ్జెట్​ 2026 స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Feb 01, 2026 8:21 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 297 పాయింట్లు పడి 82,270 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 98 పాయింట్లు కోల్పోయి 25,320 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 347 పాయింట్లు పడి 59,610 వద్దకు చేరింది.

    బడ్జెట్​ 2026 స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​..
    బడ్జెట్​ 2026 స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​..

    సాధారణంగా ఆదివారం స్టాక్​ మార్కెట్​లకు సెలవు. కానీ బడ్జెట్​ 2026 నేపథ్యంలో నేడు స్టాక్​ మార్కెట్​లు పనిచేస్తాయి. ఉదయం 9 నుంచి 9:08 వరకు ప్రీ-మార్కెట్​ సెషన్​ ఉంటుంది. అనంతరం 9:15 నుంచి 3:30 వరకు ట్రేడింగ్​ సెషన్​ కొనసాగుతుంది.

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 2,251.37 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 601.03 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు.

    జనవరి నెలలో ఎఫ్​ఐఐలు మొత్తం మీద రూ. 41,435.22 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను అమ్మేశారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 69,220.74 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    బడ్జెట్​ 2026: ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    బడ్జెట్​ 2026 నేపథ్యంలో స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఒడుదొడుకులకు లోనయ్యే అవకాశం ఉందని, ట్రేడర్ల్​- ఇన్వెస్టర్లు అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

    “శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో నిఫ్టీ50 డైలీ ఛార్ట్​లో మైనర్​ అప్పర్​ షాడోతూ కూడిన గ్రీన్​ క్యాండిల్​ ఏర్పడింది. కీలక రెసిస్టెన్స్​ వద్ద ఇది కన్సాలిడేషన్​ మూమెంట్​ని సుచిస్తోంది. అయితే, మార్కెట్​లు ప్రస్తుతం బడ్జెట్​ 2026 కోసం ఎదురుచూస్తున్నాయి. ఈ ఈవెంట్​ తర్వాత సూచీ ఎటైనా కదలవచ్చు. నిఫ్టీ50కి 25,200 వద్ద సపోర్ట్​ ఉంది. 25,450- 25,500 లెవల్స్​ వద్ద రెసిస్టెన్స్​ ఉంది,” అని హెచ్​డీఎఫ్​సీ సెక్యూరిటీస్​కి చెందిన టెక్నికల్​ రీసెర్చ్​ ఎనలిస్ట్​ నాగరాజ్​ శెట్టి తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లకు శనివారం సెలవు. ఇక శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.3 శాతం పతనమైంది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.4శాతం పడింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.2 శాతం డౌన్​ అయ్యింది.

    బడ్జెట్​ 2026 స్టాక్స్​ టు బై..

    నెస్లే ఇండియా- బై రూ. 1332, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1285, టార్గెట్​ రూ. 1426

    జీఈఎస్​హెచ్​ఐపీ- బై రూ. 1202, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1160, టార్గెట్​ రూ. 1286

    బీఈఎల్​- బై రూ. 449, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 442, టార్గెట్​ రూ. 462

    దీపక్​ ఫర్టిలైజర్స్​- బై రూ. 1055, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1020, టార్గెట్​ రూ. 1100

    పేటీఎం- బై రూ. 1037, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1010, టార్గెట్​ రూ. 1100

    కమిన్స్​ ఇండియా- బై రూ. 4112, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 4020, టార్గెట్​ రూ. 4300

    రైల్​టెల్​- బై రూ. 353.4, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 345, టార్గెట్​ రూ. 375

    సెమ్​ఇండియా ప్రాజెక్ట్స్​- బై రూ. 639.4, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 625, టార్గెట్​ రూ. 677

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

