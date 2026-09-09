కేంద్ర కేబినెట్ కీలక నిర్ణయాలు: రైల్వే నెట్వర్క్ విస్తరణకు ఆమోదం – తెలుగు రాష్ట్రాలకు పెరగనున్న కనెక్టివిటీ
రైల్వే నెట్వర్క్ విస్తరణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఐదు రాష్ట్రాల్లోపలు కొత్త లైన్ల నిర్మాణానికి కేంద్ర కేబినెట్ నిధులు మంజూరు చేసింది.
కేంద్ర కేబినెట్ ఆర్థిక వ్యవహారాల కమిటీ (CCEA) దేశంలో రైల్వే రవాణా సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు, అధిక రద్దీ ఉన్న హై డెన్సిటీ నెట్వర్క్ (HDN), హైలీ యుటిలైజ్డ్ నెట్వర్క్ (HUN) మార్గాల్లో పలు కీలక మల్టీట్రాకింగ్ రైల్వే ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం తెలిపింది. రైల్వే లైన్లలో ప్రస్తుతం ఉన్న తీవ్రమైన రద్దీని తగ్గించడం, సరుకు రవాణా వేగాన్ని పెంచడం, లాజిస్టిక్స్ వ్యయాన్ని ఆదా చేయడం, పర్యావరణ పరిరక్షణ లక్ష్యంగా ఈ ప్రాజెక్టులను చేపట్టనున్నారు.
ఆమోదించిన ప్రధాన ప్రాజెక్టుల స్వరూపం
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదించిన ప్రధాన రైల్వే ప్రాజెక్టుల వివరాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
సికింద్రాబాద్ (ఘట్కేసర్) – కాజీపేట 4వ లైన్: 110 కి.మీ పొడవైన ఈ ప్రాజెక్టును రూ. 2,419 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో 4 ఏళ్ల వ్యవధిలో పూర్తి చేయడానికి ఆమోదం లభించింది.
అరక్కోణం – రేణిగుంట 3వ, 4వ లైన్: 77 కి.మీ పొడవైన ఈ కారిడార్కు రూ. 1,936 కోట్లు కేటాయించారు. ఇది 3 ఏళ్ల వ్యవధిలో పూర్తవుతుంది.
ఖరగ్పూర్ – ఝార్సుగూడ (బాగ్డేహి) 4వ లైన్: 367 కి.మీ పొడవైన ఈ ప్రాజెక్టును రూ. 6,528 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో చేపడుతున్నారు.
కట్ని – పెండ్రా రోడ్ 4వ లైన్: 201 కి.మీ మార్గానికి రూ. 2,975 కోట్లు ఆమోదించారు.
బిలాస్పూర్ (ఉస్లాపూర్) – పెండ్రా రోడ్ 3వ లైన్: 87 కి.మీ ప్రాజెక్టు వ్యయం **రూ. 1,279 కోట్లు
బెంగళూరు పరిసర ప్రాంతాల ప్రాజెక్టులు:
- వైట్ఫీల్డ్ – బంగారపేట్ 3వ, 4వ లైన్, 47 కి.మీ, రూ. 1,476 కోట్లు,
- హోసూర్ – ఓమలూర్ డబ్లింగ్ లైన్ 147 కి.మీ, రూ. 1,948 కోట్లు,
- సేలం – కరూర్ – దిండిగల్ డబ్లింగ్ లైన్ 159 కి.మీ, రూ. 2,242 కోట్లు
తెలుగు రాష్ట్రాలకు కలిగే ప్రయోజనాలు
ఈ నిర్ణయాల ద్వారా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు రవాణా, పారిశ్రామిక, తీర్థయాత్ర మరియు ఆర్థిక రంగాల్లో విశేషమైన లబ్ధి చేకూరనుంది.
తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ప్రయోజనాలు:
ట్రాఫిక్,ప్రయాణికులకు సేవలు:
సికింద్రాబాద్ (ఘట్కేసర్) – కాజీపేట: ఈ మార్గం ప్రస్తుతం 120% లైన్ కెపాసిటీ వినియోగంతో విపరీతమైన రద్దీతో ఉంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ లేకపోతే ఇది 151%కి చేరుకునే అవకాశం ఉంది. మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి, యాదాద్రి భువనగిరి, జనగామ, వరంగల్ అర్బన్ జిల్లాల గుండా వెళ్లే ఈ మార్గం, రోజువారీ ప్రయాణికులకు ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.
సింగరేణి బొగ్గు & విద్యుత్ కేంద్రాల కనెక్టివిటీ: వాడి – సికింద్రాబాద్ – కాజీపేట (HUN-8) మార్గంలో ఉన్న ఈ లైన్, సింగరేణి బొగ్గు గనులు, వెస్ట్రన్ కోల్ఫీల్డ్స్ లిమిటెడ్ (WCL) కి సమీపంలో ఉంది. ఇది హోట్గి, కుడ్గి, యాద్లాపూర్, బళ్లారి మరియు యర్మరస్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లకు బొగ్గు సరఫరాలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
పారిశ్రామిక ప్రాముఖ్యత: మోటుమర్రి–విష్ణుపురం, వాడి–తాండూర్ సిమెంట్ క్లస్టర్లకు సహకరిస్తుంది. బల్లార్షా, మాణిక్గఢ్, గడ్చిరోలి ప్రాంతాల నుండి కర్ణాటకలోని ఉక్కు పరిశ్రమలకు ఇనుప ఖనిజం రవాణాను వేగవంతం చేస్తుంది.
ఆర్థిక & పర్యావరణ ప్రయోజనాలు: ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా అదనంగా ఏటా 9.83 మిలియన్ టన్నుల సరుకు రవాణా సాధ్యమవుతుంది. ఏటా రూ. 217 కోట్ల లాజిస్టిక్స్ వ్యయం ఆదా కావడమే కాకుండా, 75 లక్షల పని దినాల మేర ఉపాధి కలుగుతుంది. ప్రతిఏటా 9.71 కోట్ల కిలోల CO₂ ఉద్గారాలు తగ్గుతాయి. ఇది 39 లక్షల చెట్లను నాటడంతో సమానం.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ప్రయోజనాలు:
తిరుపతి ఆధ్యాత్మిక కనెక్టివిటీ: అరక్కోణం – రేణిగుంట 3వ, 4వ లైన్ ప్రాజెక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాలను అనుసంధానిస్తుంది. తిరుపతి బాలాజీ దేవాలయ సామీప్యత వల్ల దేశంలోనే అత్యంత రద్దీగా ఉండే ప్యాసింజర్ కారిడార్లలో ఒకటైన ముంబై – చెన్నై (HDN-7) మార్గంలో ఇది ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తుంది.
థర్మల్ పవర్ & పోర్ట్ కనెక్టివిటీ: రాయలసీమ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్, కుడ్గి విద్యుత్ కేంద్రాల నుండి ఎన్నోర్ పోర్ట్కు సరుకుల రవాణాను సులభతరం చేస్తుంది.
తీరప్రాంత HDN నెట్వర్క్: విజయవాడ, విశాఖపట్నం, రేణిగుంట, గుంతకల్లు వంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ కేంద్రాలు దిల్లీ – చెన్నై (HDN-5), హౌరా – చెన్నై (HDN-6), ముంబై – చెన్నై (HDN-7) వంటి ప్రధాన హై డెన్సిటీ కారిడార్లలో కీలకమైన జంక్షన్లుగా లబ్ధి పొందుతాయి.
ఆర్థిక లబ్ధి: అరక్కోణం – రేణిగుంట ప్రాజెక్ట్ ద్వారా ఏటా 7.21 మిలియన్ టన్నుల అదనపు సరుకు రవాణా, ఏటా రూ. 110 కోట్ల లాజిస్టిక్ వ్యయం ఆదా, 52 లక్షల పని దినాల ఉపాధి కలుగుతుంది. ఏటా 4.94 కోట్ల కిలోల CO₂ ఉద్గారాలు తగ్గుతాయి.
ఎన్డీఏ 3.0 మౌలిక సదుపాయాల సమగ్ర చిత్రం
రైల్వే ప్రాజెక్టులతో పాటు ఎన్డీఏ 3.0 పరిపాలనలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు పెద్దపీట వేశారు. ఇందులో భాగంగా:
రైల్వేలు: రూ. 2,94,979 కోట్ల వ్యయంతో 67 ప్రాజెక్టులు.
హైవేలు & మెట్రోలు: రూ. 3,82,119 కోట్లతో 38 హైవే ప్రాజెక్టులు, రూ. 1,65,341 కోట్లతో 13 మెట్రో ప్రాజెక్టులు.
హైటెక్ తయారీ & ఇతర రంగాలు: సెమికాన్ 2.0 (రూ. 1,27,500 కోట్లు), 5 కొత్త విమానాశ్రయాలు/సవరించిన ఉడాన్ (రూ. 37,846 కోట్లు), జల జీవన్ మిషన్ (రూ. 8.7 లక్షల కోట్లు), పిఎం ఆవాస్ యోజన (రూ. 5,36,137 కోట్లు) వంటివి ప్రధాన నిర్ణయాల్లో భాగమయ్యాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More