Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    CAT 2025 ఆన్సర్​ కీ విడుదల- అభ్యంతరాలను తెలియజేసేందుకు ఛాన్స్​..

    ఐఐఎం క్యాట్ 2025 ఆన్సర్ కీ విడుదలైంది. అభ్యర్థులకు అభ్యంతరాలు ఎవైనా ఉంటే వాటిని తెలియజేసేందుకు అవకాశం ఉంది. ఆన్సర్​కి ఎలా చెక్​ చేయాలి? అభ్యంతరాలను తెలియజేసేందుకు చివరి తేదీ ఏది? వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 05, 2025 6:00 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    కామన్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ (క్యాట్) 2025 పరీక్షకు సంబంధించిన ఆన్సర్ కీని (సమాధానాల కీ) విడుదల చేసింది కోజికోడ్‌లోని ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్‌మెంట్ (ఐఐఎం). ఈ పరీక్షకు హాజరైన అభ్యర్థులు అధికారిక క్యాట్ 2025 వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించి, ఆన్సర్ కీని తనిఖీ చేసి డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అభ్యర్థులు తమ లాగిన్ వివరాలైన యూజర్ ఐడీ, పాస్‌వర్డ్‌ను ఎంటర్ చేయడం ద్వారా ఆన్సర్ కీని పొందవచ్చు.

    క్యాట్​ 2025 ఆన్సర్​ కీ విడుదల
    క్యాట్​ 2025 ఆన్సర్​ కీ విడుదల

    క్యాట్​ 2025 ఆన్సర్ కీ ఇలా చెక్​ చేసుకోండి..

    విద్యార్థుల సౌలభ్యం కోసం, క్యాట్​ 2025 ఆన్సర్ కీని తనిఖీ చేయడానికి ఇక్కడ స్టెప్స్​ ఉన్నాయి:

    స్టెప్​ 1- క్యాట్ 2025 అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించండి.

    స్టెప్​ 2- హోమ్ పేజీలో, 'Candidate Response/Provisional Answer key' అనే లింక్‌పై క్లిక్ చేయండి.

    స్టెప్​ 3- మీ యూజర్ ఐడీ, పాస్‌వర్డ్‌ను నమోదు చేయండి.

    స్టెప్​ 4- ఆన్సర్ కీని తనిఖీ చేయండి.

    అభ్యర్థులు డిసెంబర్ 8, 2025 మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి డిసెంబర్ 10, 2025 రాత్రి 11:55 గంటల వరకు ఆన్సర్ కీపై తమ అభ్యంతరాలను ఆన్‌లైన్‌లో నమోదు చేయవచ్చు. సంస్థ ద్వారా సరైనవిగా భావించిన అభ్యంతరాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని, దానికి అనుగుణంగా కొత్త ఆన్సర్ కీని విడుదల చేస్తారు. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత, డిసెంబర్ నెలాఖరులోపు క్యాట్ ఫైనల్ ఫలితాన్ని ఐఐఎం విడుదల చేయనుంది.

    గేట్​ 2026 అడ్మిట్​ కార్డులు ఎప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తాయి? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    క్యాట్ 2025 పరీక్ష వివరాలు..

    క్యాట్ 2025 పరీక్ష దేశవ్యాప్తంగా 170 నగరాలలో 339 పరీక్షా కేంద్రాల్లో జరిగింది.

    పరీక్ష మూడు షిఫ్టులలో జరిగింది: ఉదయం 8:30 నుంచి 10:30 వరకు, మధ్యాహ్నం 12:30 నుంచి 2:30 వరకు, సాయంత్రం 4:30 నుంచి 6:30 వరకు.

    ఎంబీఏ ప్రవేశ పరీక్ష కోసం మొత్తం 2.95 లక్షల మంది అభ్యర్థులు రిజిస్టర్ చేసుకోగా, దాదాపు 2.58 లక్షల మంది పరీక్షకు హాజరయ్యారు.

    పరీక్ష కన్వీనర్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, మొత్తం హాజరు శాతం సుమారుగా 86% ఉంది.

    క్యాట్​ 2025- ప్రశ్నపత్రం రూపకల్పన..

    క్యాట్ 2025 ప్రశ్నపత్రంలో మొత్తం 68 ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. వీటిలో..

    వర్బల్ ఎబిలిటీ, రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ (వీఏఆర్​సీ) విభాగం నుంచి 24 ప్రశ్నలు.

    డేటా ఇంటర్‌ప్రెటేషన్, లాజికల్ రీజనింగ్ (డీఐఎల్​ఆర్​) విభాగం నుంచి 22 ప్రశ్నలు.

    క్వాంటిటేటివ్ ఎబిలిటీ (క్యూఏ) విభాగం నుంచి 22 ప్రశ్నలు ఉన్నాయి.

    క్యాట్ పరీక్ష అనేది ఐఐఎంలలో (ఐఐఎంలు), ఇతర ప్రముఖ ఎంబీఏ సంస్థల్లో వివిధ పోస్ట్‌గ్రాడ్యుయేట్, ఫెలో/డాక్టోరల్ ప్రోగ్రామ్‌లలో ప్రవేశం కోసం నిర్వహించే ఒక కీలకమైన జాతీయ స్థాయి పరీక్ష. అభ్యర్థులు అడ్మిషన్ ఇచ్చే సంస్థల పూర్తి జాబితాను అధికారిక క్యాట్ వెబ్‌సైట్‌లో తనిఖీ చేయవచ్చు.

    News/News/CAT 2025 ఆన్సర్​ కీ విడుదల- అభ్యంతరాలను తెలియజేసేందుకు ఛాన్స్​..
    News/News/CAT 2025 ఆన్సర్​ కీ విడుదల- అభ్యంతరాలను తెలియజేసేందుకు ఛాన్స్​..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes