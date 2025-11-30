Edit Profile
    ఇంకొన్ని గంటల్లో CAT 2025- పరీక్షా కేంద్రాలకు వెళ్లే ముందు ఇవి తెలుసుకోండి..

    ఐఐఎం ప్రవేశ పరీక్ష 'క్యాట్ 2025' నేడు జరగనుంది. దేశవ్యాప్తంగా 170 నగరాల్లో మూడు సెషన్లలో పరీక్షను నిర్వహిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో క్యాట్​ 2025 ముఖ్య సమయాలు, నిబంధనలు వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 30, 2025 5:34 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ఇండియన్ ఇన్​స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్​మెంట్ (ఐఐఎం)తో పాటు ఇతర ప్రముఖ విద్యా సంస్థల్లో వివిధ మేనేజ్‌మెంట్ కార్యక్రమాల్లో ప్రవేశం కోసం నిర్వహించే కామన్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ (క్యాట్​ 2025 పరీక్ష నేడు, నవంబర్ 30, 2025న జరగనుంది. ఈ ప్రవేశ పరీక్షను దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 170 నగరాల్లో మూడు సెషన్లలో నిర్వహిస్తారు. పరీక్షా కేంద్రాలకు వెళ్లే ముందు అభ్యర్థులు కచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సిన వివరాలను ఇక్కడ చూడండి..

    ఇంకొన్ని గంటల్లో క్యాట్​ 2025.. ఇవి తెలుసుకోండి..

    క్యాట్​ 2025- టైమింగ్​..

    మొదటి సెషన్: ఉదయం 8:30 గంటల నుంచి 10:30 గంటల వరకు

    రెండవ సెషన్: మధ్యాహ్నం 12:30 గంటల నుంచి 2:30 గంటల వరకు

    మూడవ సెషన్: సాయంత్రం 4:30 గంటల నుంచి 6:30 గంటల వరకు

    క్యాట్​ 2025- పరీక్షా కేంద్రంలో తప్పనిసరిగా ఉండాల్సినవి

    పరీక్షకు హాజరయ్యే అభ్యర్థులు తమ వెంట అడ్మిట్ కార్డుతో పాటు తప్పనిసరిగా ఒక చెల్లుబాటు అయ్యే గుర్తింపు కార్డును తీసుకువెళ్లాలి. ఆధార్ కార్డు, ఓటరు ఐడీ, పాన్ కార్డు, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేదా పాస్‌పోర్ట్ వంటి వాటిలో ఏదైనా ఒకదాన్ని చూపించవచ్చు.

    క్యాట్​ 2025- పరీక్షా హాలులోకి అనుమతి లేని వస్తువులు..

    అభ్యర్థులు క్యాట్​ 2025 పరీక్షా కేంద్రంలోకి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను తీసుకెళ్లడంపై నిషేధం ఉంది. మొబైల్ ఫోన్లు, స్మార్ట్‌వాచ్‌లు, కాలిక్యులేటర్లు, బ్లూటూత్ హెడ్‌ఫోన్లు, ఇయర్‌ఫోన్లు, ఇతర గాడ్జెట్‌లను పూర్తిగా నిషేధించారు.

    వీటితో పాటు బ్యాగులు, పర్సులు, క్లచ్‌లు, నగల వంటి లోహపు వస్తువులు, అలాగే ఇతర నిల్వ పెట్టెలు కూడా అనుమతించరు.

    వస్త్రధారణలోనూ కొన్ని నిబంధనలు ఉన్నాయి: జాకెట్లు, శాలువాలు, స్కార్ఫ్‌లు, మందపాటి పాదరక్షలు, ఎక్కువ జేబులు ఉన్న దుస్తులు, పెద్ద బటన్లు ఉన్న వస్త్రాలు కూడా అనుమతించరు.

    క్యాట్​ 2025 పరీక్షలో భద్రతను పటిష్టం చేయడానికి, ఐఐఎంలు అదనపు తనిఖీలను ప్రవేశపెట్టాయి. ఎంపిక చేసిన కొన్ని కేంద్రాలలో మొబైల్ సిగ్నల్ జామెర్‌లను కూడా ఏర్పాటు చేశారు.

    క్యాట్​ 2025- పరీక్షా విధానం, సమయం..

    క్యాట్ 2025 పరీక్ష రెండు గంటల (120 నిమిషాలు) వ్యవధిలో ఉంటుంది. దివ్యాంగులు (పీడబ్ల్యూడీ) కాని అభ్యర్థులకు ఈ నిబంధన వర్తిస్తుంది.

    ఈ పరీక్ష మొత్తం మూడు విభాగాలుగా విభజించారు. ఒక్కో విభాగానికి 40 నిమిషాల సమయం కేటాయించారు:

    వెర్బల్ ఎబిలిటీ అండ్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్

    డేటా ఇంటర్‌ప్రెటేషన్ అండ్ లాజికల్ రీజనింగ్

    క్వాంటిటేటివ్ ఎబిలిటీ

    సెక్షనల్ మూవ్‌మెంట్పై పరిమితి ఉంటుంది. అంటే, ఒక విభాగం కోసం కేటాయించిన సమయం (40 నిమిషాలు) పూర్తయిన తర్వాతే అభ్యర్థులు తదుపరి విభాగానికి వెళ్లడానికి అనుమతి ఉంటుంది. దివ్యాంగులు అభ్యర్థులకు అదనంగా 40 నిమిషాల సమయం లభిస్తుంది.

    క్యాట్ ప్రాముఖ్యత..

    క్యాట్ స్కోరు అనేది ఐఐఎంల్లో పోస్ట్-గ్రాడ్యుయేట్, డాక్టోరల్ కార్యక్రమాల్లో ప్రవేశానికి ప్రధాన గేట్‌వేగా పనిచేస్తుంది. ఐఐఎంలతో పాటు అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో జాబితా చేసిన అనేక ఐఐఎంయేతర సంస్థలు కూడా ఈ స్కోర్‌లను అంగీకరిస్తాయి. అయితే ఈ ఐఐఎంయేతర సంస్థల ఎంపిక ప్రక్రియల్లో ఐఐఎంలు పాల్గొనవు.

