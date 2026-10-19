NEET Paper Leak: ఎన్టీఏ లోపాలను ఎండగట్టిన సీబీఐ.. కీలక సంస్కరణలకు సిఫార్సు
నీట్ యుజీ 2026 ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ వ్యవహారంలో నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) తీరుపై సీబీఐ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. పరీక్ష నిర్వహణలోని భద్రతా లోపాలను వేలెత్తి చూపుతూ కేంద్ర విద్యాశాఖకు కీలక సిఫార్సులతో కూడిన సమగ్ర నివేదికను సమర్పించింది.
నీట్ యుజీ 2026 పేపర్ లీకేజీ ఉదంతంపై దర్యాప్తు జరుపుతున్న కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ (సీబీఐ) నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) పనితీరులోని తీవ్రమైన లోపాలను ఎండగట్టింది. ప్రశ్నపత్రాల తయారీ నుంచి సీసీటీవీ నిఘా వరకు అనేక దశల్లో నిబంధనల ఉల్లంఘన జరిగిందని స్పష్టం చేసింది. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి అక్రమాలు పునరావృతం కాకుండా ఉండేందుకు వ్యవస్థాగత సంస్కరణలు, భద్రతా చర్యలతో కూడిన సమగ్ర నివేదికను కేంద్ర విద్యాశాఖకు అందజేసింది.
నిపుణుల చేతిలోనే తుది ప్రశ్నపత్రాలు
ప్రశ్నపత్రాల రూపకల్పనలో ఒకే నిపుణుడు బహుళ దశల్లో పాల్గొనడం పెద్ద లోపమని సీబీఐ తన నివేదికలో పేర్కొంది. ఐటెమ్ రైటింగ్, మోడరేషన్, వెట్టింగ్, ప్రాంతీయ భాషల్లోకి అనువాదం, తిరిగి ఆంగ్లంలోకి పునరానువాదం వంటి విభిన్న దశల్లో వేర్వేరు వ్యక్తులు ఉండాల్సి ఉండగా.. కొందరు నిపుణులు పలు దశల్లో ప్రత్యక్షంగా ప్రమేయం కలిగి ఉన్నారని దర్యాప్తు అధికారులు గుర్తించారు. దీనివల్ల తుది ప్రశ్నపత్రాలు వారి చేతికి సులభంగా చిక్కాయని వెల్లడైంది.
సీసీటీవీ నిఘా వైఫల్యం
ఢిల్లీలోని ఓఖ్లాలో ఉన్న ఎన్టీఏ పాత కార్యాలయంలో అత్యంత రహస్యంగా జరగాల్సిన పత్రాల రూపకల్పన ప్రక్రియపై సరైన నిఘా లేదని సీబీఐ తెలిపింది. కేవలం 20 నుంచి 25 రోజుల సీసీటీవీ ఫుటేజ్ బ్యాకప్ మాత్రమే అందుబాటులో ఉండటం దర్యాప్తునకు పెద్ద విఘాతంగా మారింది. ఏప్రిల్ 7 నాటికే రహస్య ప్రక్రియ పూర్తవ్వగా, మే 12న దర్యాప్తు ప్రారంభమయ్యే సమయానికి సీసీటీవీ దృశ్యాలు తుడిచిపెట్టుకుపోయాయి. ప్రత్యేక కంట్రోల్ రూమ్ లేకపోవడం వల్ల రహస్య విభాగంలో నిపుణుల కదలికలను ఎవరూ గమనించలేకపోయారు.
తనిఖీలు లేవు.. రఫ్ షీట్లతోనే లీకేజీ
రహస్య విభాగంలోకి ప్రవేశించేటప్పుడు లేదా బయటకు వచ్చేటప్పుడు నిపుణులకు ఎటువంటి మెటల్ డిటెక్టర్ లేదా భౌతిక తనిఖీలు (ఫ్రిస్కింగ్) నిర్వహించకపోవడం మరో ప్రధాన లోపమని సీబీఐ గుర్తించింది. అక్కడ అందించిన ఖాళీ కాగితాలను (రఫ్ షీట్లు) ఉపయోగించి రసాయన శాస్త్ర విశ్రాంత ఆచార్యుడు పి.వి. కులకర్ణి మొత్తం 135 ప్రశ్నలు, జవాబులను చిన్న చిన్న చీటీలపై రాసుకుని బయటకు చేరవేసినట్లు స్పష్టమైంది.
ఎన్టీఏ అధికారులకు ఉపశమనం
ఈ అక్రమాల్లో ఎన్టీఏకు చెందిన ప్రభుత్వ అధికారులకు ఎటువంటి క్రిమినల్ ప్రమేయం లేదని సీబీఐ స్పష్టం చేసింది. కేవలం బయటి సబ్జెక్ట్ నిపుణులైన పి.వి. కులకర్ణి, మనీషా మంధారే, మనీషా హవల్దార్లనే లీకేజీకి మూలంగా పేర్కొంటూ జులై 28న 13 మందిపై దాఖలు చేసిన ఛార్జ్షీట్లో పొందుపరిచింది. తాజాగా సమర్పించిన అనుబంధ ఛార్జ్షీట్లోనూ ఎన్టీఏ అధికారుల పేర్లను చేర్చలేదు.
కేంద్రం ముమ్మర చర్యలు
సీబీఐ నివేదిక నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఎన్టీఏ దిద్దుబాటు చర్యలు చేపట్టాయి. ఆగస్టు 17న 50 మంది ఎన్టీఏ సిబ్బందిని తొలగించడమే కాకుండా, పరీక్షల విభాగంలో ఉన్న 600 మంది సబ్జెక్ట్ నిపుణులను మార్చారు. నాలుగు అంచెల ప్రశ్నపత్ర పరిశీలన విధానాన్ని అమల్లోకి తెచ్చారు. ఎన్టీఏలో సాంకేతిక, వ్యవస్థాగత సంస్కరణల కోసం ఇన్ఫోసిస్ సహ వ్యవస్థాపకుడు నందన్ నిలేకణి నాయకత్వంలో ఆరుగురు సభ్యులతో కూడిన ఉన్నత స్థాయి టాస్క్ఫోర్స్ను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More