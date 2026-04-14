CBSE 10th results 2026 : ఏ క్షణంలోనైనా సీబీఎస్ఈ 10వ తరగతి ఫలితాలు- ఇలా చెక్ చేసుకోండి..
CBSE Result class 10 : సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (సీబీఎస్ఈ) 10వ తరగతి ఫలితాలను వెల్లడించేందుకు సిద్ధమైంది. మే రెండో వారంలో రిజల్ట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో, విద్యార్థులు తమ మార్కులను ఎలా చూసుకోవాలో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
CBSE Results 2026 : సీబీఎస్ఈ (సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్) 10వ తరగతి పరీక్షలు రాసిన లక్షలాది మంది విద్యార్థుల నిరీక్షణ త్వరలోనే ముగియనుంది! ఏప్రిల్ 14, 15 తేదీల్లో సీబీఎస్ఈ క్లాస్ 10 ఫలితాలు వెలువడే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.
సీబీఎస్ఈ 10వ తరగతి ఫలితాలు- త్వరగా రావడానికి కారణం ఏంటి?
సీబీఎస్ఈ ప్రవేశపెట్టిన ‘రెండు పరీక్షల విధానం’ ప్రకారం.. విద్యార్థులు తమ స్కోరును మెరుగుపరుచుకోవడానికి గరిష్టంగా మూడు సబ్జెక్టులలో ఇంప్రూవ్మెంట్ పరీక్షలు రాసుకోవచ్చు లేదా కంపార్ట్మెంట్ కేటగిరీలో ఉన్నవారు రెండో సెట్ పరీక్షలకు హాజరుకావచ్చు. ఈ ప్రక్రియను వేగంగా పూర్తి చేసేందుకే ఫలితాలను త్వరగా విడుదల చేయాలని బోర్డు భావిస్తోంది.
సీబీఎస్ఈ పరీక్షల షెడ్యూల్ ఒకసారి చూస్తే..
10వ తరగతి: ఫిబ్రవరి 17న ప్రారంభమైన పరీక్షలు మార్చి 11వ తేదీతో ముగిశాయి.
12వ తరగతి: ఫిబ్రవరి 17నే ప్రారంభమైనప్పటికీ, ఈ పరీక్షలు ఏప్రిల్ 10 వరకు కొనసాగనున్నాయి.
సీబీఎస్ఈ 10వ తరగతి ఫలితాలు- రిజల్ట్స్ కోసం ఇవి అవసరం..
వెబ్సైట్లో సీబీఎస్ఈ క్లాస్ 10 ఫలితాలు చూసేటప్పుడు ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి, విద్యార్థులు ఈ కింది వివరాలను ముందే సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి:
రోల్ నంబర్
పుట్టిన తేదీ
స్కూల్ నంబర్
అడ్మిట్ కార్డ్ ఐడీ
సీబీఎస్ఈ 10వ తరగతి ఫలితాలు- ఫలితాలు ఎక్కడ చూడాలి?
అధికారిక వెబ్సైట్ cbseresults.nic.in తో పాటు మరిన్ని ప్లాట్ఫారమ్స్ ద్వారా ఫలితాలను తెలుసుకోవచ్చు:
డిజీలాకర్ : మార్క్షీట్లు, మైగ్రేషన్ సర్టిఫికేట్లు ‘పరిణామ్ మంజుషా’ రెపోజిటరీ ద్వారా డిజీలాకర్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్కు లాగిన్ వివరాలు ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా వస్తాయి.
యాప్స్: ‘DigiResults’ ఆండ్రాయిడ్ యాప్ లేదా ‘UMANG’ యాప్ ద్వారా కూడా రిజల్ట్స్ చూడవచ్చు.
ఇతర మార్గాలు: వెబ్సైట్ ఓపెన్ కాకపోతే ఎస్ఎంఎస్ లేదా ఐవీఆర్ఎస్ ద్వారా కూడా మార్కులు తెలుసుకునే సదుపాయం ఉంటుంది.
సీబీఎస్ఈ 10వ తరగతి ఫలితాలు- ఆన్లైన్లో చెక్ చేసుకునే విధానం..
స్టెప్ 1- ముందుగా cbseresults.nic.in వెబ్సైట్ను సందర్శించండి.
స్టెప్ 2- హోమ్ పేజీలో 'CBSE Class 10 Result 2026' లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
స్టెప్ 3- మీ రోల్ నంబర్, స్కూల్ నంబర్, పుట్టిన తేదీ వివరాలను ఎంటర్ చేయండి.
స్టెప్ 4- స్క్రీన్పై మీ మార్క్షీట్ కనిపిస్తుంది.
స్టెప్ 5- భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం దానిని డౌన్లోడ్ చేసి ప్రింటౌట్ తీసుకోండి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -
1. సీబీఎస్ఈ 10వ తరగతి ఫలితాలు ఎప్పుడు విడుదలవుతాయి?
మే 2026 రెండో వారంలో ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అధికారిక ప్రకటన కోసం వెబ్సైట్ను గమనిస్తూ ఉండండి.
2. వెబ్సైట్ కాకుండా వేరే ఎక్కడ రిజల్ట్స్ చూడవచ్చు?
UMANG యాప్, DigiLocker, SMS ద్వారా కూడా ఫలితాలను తెలుసుకోవచ్చు.
3. మార్క్షీట్ అసలు కాపీ ఎక్కడ లభిస్తుంది?
డిజిటల్ మార్క్షీట్లను డిజీలాకర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఫిజికల్ కాపీలను మీ స్కూల్ నుంచి సేకరించాల్సి ఉంటుంది.
4. స్కోరు నచ్చకపోతే మళ్లీ పరీక్ష రాసే అవకాశం ఉందా?
అవును, కొత్త విధానం ప్రకారం గరిష్టంగా మూడు సబ్జెక్టులలో ఇంప్రూవ్మెంట్ పరీక్షలు రాసి మీ మార్కులను పెంచుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.