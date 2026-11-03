సీబీఎస్ఈ 10, 12 తరగతుల ఎల్ఓసీ సవరణకు అవకాశం: నవంబర్ 7 చివరి తేదీ
సీబీఎస్ఈ 10, 12 తరగతుల బోర్డు పరీక్షల అభ్యర్థుల జాబితా (LOC) సవరణ విండో ప్రారంభమైంది. విద్యార్థుల పేర్లు, పుట్టిన తేదీ, పాఠ్యాంశాల వివరాల్లో ఏవైనా తప్పులుంటే నవంబర్ 7, 2026 వరకు cbse.gov.in లో సరిచేసుకోవచ్చని బోర్డు ప్రకటించింది.
కేంద్ర మాధ్యమిక విద్యా బోర్డు (సీబీఎస్ఈ) 10, 12వ తరగతుల బోర్డు పరీక్షలకు సంబంధించి అభ్యర్థుల జాబితా (List of Candidates - LOC) డేటా సవరణ ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. విద్యార్థుల వివరాల్లో ఏవైనా పొరపాట్లు ఉంటే సరిచేసుకునేందుకు సీబీఎస్ఈ పాఠశాల యాజమాన్యాలకు, తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులకు మరో అవకాశం కల్పించింది. 2026 నవంబర్ 7 వరకు అధికారిక వెబ్సైట్ cbse.gov.in ద్వారా ఈ సవరణలు చేసుకోవచ్చని బోర్డు స్పష్టం చేసింది. ఈ గడువు ముగిసిన తర్వాత ఎలాంటి మార్పులకూ అనుమతించబోమని వెల్లడించింది.
ఎల్ఓసీలో ఏ వివరాలు మార్చుకోవచ్చు?
బోర్డు నిబంధనల ప్రకారం అభ్యర్థులు తమ వ్యక్తిగత వివరాల్లో దొర్లిన తప్పులను సరిదిద్దుకోవచ్చు. ప్రధానంగా ఈ క్రింది వివరాల్లో సవరణలకు అవకాశం ఇచ్చారు:
- విద్యార్థి పేరు
- తండ్రి / తల్లి లేదా సంరక్షకుడి పేరు
- పుట్టిన తేదీ (DOB)
- ఎంచుకున్న పాఠ్యాంశాలు (Subjects)
సమగ్ర సమాచారంతోనే పారదర్శక పరీక్షలు
"ఎల్ఓసీలో విద్యార్థుల సరైన వివరాలు మాత్రమే నమోదయ్యేలా చూడటానికి పాఠశాలలు, తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులకు బోర్డు మరొక అవకాశం ఇస్తోంది. ఇది పరీక్షల ప్రక్రియను ఎటువంటి అడ్డంకులు లేకుండా సజావుగా నిర్వహించేందుకు దోహదపడుతుంది" అని సీబీఎస్ఈ తన అధికారిక ప్రకటనలో పేర్కొంది.
తల్లిదండ్రులు తప్పనిసరిగా గమనించాల్సిన అంశాలు
విద్యార్థుల డేటాలో పొరపాట్లు దొర్లకుండా ఉండేందుకు తల్లిదండ్రులు కొన్ని కీలక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సీబీఎస్ఈ సూచించింది.
- విద్యార్థి పేరు, పుట్టిన తేదీ, తల్లితండ్రుల పేర్లు ఎల్ఓసీలో సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో పునఃపరిశీలించుకోవాలి.
- పేర్లను సంక్షిప్తంగా కాకుండా పూర్తి రూపంలో (Expanded form) నమోదు చేయాలి. భవిష్యత్తులో అనేక రకాల పత్రాల్లో పూర్తి పేర్లు మాత్రమే అవసరమవుతాయి.
- విదేశాల్లో ఉన్నత విద్య అభ్యసించాలనుకునే విద్యార్థులకు ఇంటిపేరు (Surname) తప్పనిసరి. అందుకే ఇంటిపేరు సరిగ్గా నమోదైందో లేదో చూడాలి.
- పుట్టిన తేదీ అన్ని ధ్రువీకరణ పత్రాల్లో ఉన్నట్లే ఖచ్చితంగా ఉందో లేదో సరిచూసుకోవాలి.
- ఒకవేళ విద్యార్థికి పాస్పోర్ట్ ఉంటే, అందులో ఉన్న వివరాలతో ఎల్ఓసీ సమాచారాన్ని పోల్చి చూడాలి.
- 10, 12 తరగతుల సబ్జెక్టులను ఎంచుకునేటప్పుడు అత్యంత జాగ్రత్త వహించాలి. సవరణ గడువు ముగిశాక సబ్జెక్టుల మార్పును బోర్డు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అంగీకరించదు.
- ఎల్ఓసీలో సమర్పించిన వివరాల ఖచ్చితత్వానికి తల్లిదండ్రులదే పూర్తి బాధ్యత.
సవరణలు ఎలా చేసుకోవాలి?
ఎల్ఓసీ డేటాలో మార్పులు చేయడానికి ఈ క్రింది విధానాన్ని అనుసరించవచ్చు:
- ముందుగా సీబీఎస్ఈ అధికారిక వెబ్సైట్ cbse.gov.in సందర్శించాలి.
- హోమ్ పేజీలో అందుబాటులో ఉన్న 'LOC Submission' లింక్పై క్లిక్ చేయాలి.
- కొత్త పేజీ ఓపెన్ అయిన తర్వాత లాగిన్ వివరాలను నమోదు చేయాలి.
- స్క్రీన్పై విద్యార్థుల ఎల్ఓసీ డేటా కనిపిస్తుంది.
- వివరాలను పరిశీలించి, అవసరమైన సవరణలు పూర్తి చేయాలి.
- అనంతరం 'Submit' పై క్లిక్ చేసి, కన్ఫర్మేషన్ పేజీని డౌన్లోడ్ చేసుకుని భద్రపరుచుకోవాలి.
మరిన్ని వివరాల కోసం విద్యార్థులు, పాఠశాల యాజమాన్యాలు సీబీఎస్ఈ అధికారిక వెబ్సైట్ను పరిశీలించవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More