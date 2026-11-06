సీబీఎస్ఈ 10, 12 ప్రాక్టికల్ పరీక్షల తేదీలు విడుదల.. నవంబర్ 9 నుంచి ప్రారంభం
సీబీఎస్ఈ వింటర్ బౌండ్ పాఠశాలల 10, 12వ తరగతుల ప్రాక్టికల్ పరీక్షల షెడ్యూల్ను బోర్డు విడుదల చేసింది. నవంబర్ 9 నుంచి డిసెంబర్ 19 వరకు ఈ పరీక్షలు జరగనున్నాయి. ఇందుకు సంబంధించిన నిబంధనలను, మార్గదర్శకాలను అధికారిక వెబ్సైట్ cbse.gov.inలో అందుబాటులో ఉంచారు.
కేంద్ర మాధ్యమిక విద్యా బోర్డు (సీబీఎస్ఈ) వింటర్ బౌండ్ పాఠశాలలకు (తీవ్రమైన చలి కారణంగా శీతాకాలంలో మూసివేసే ప్రాంతాల్లోని స్కూళ్లు) 10, 12వ తరగతుల ప్రాక్టికల్ పరీక్షల షెడ్యూల్ను ప్రకటించింది. 2026-27 విద్యాసంవత్సరానికి గానూ ఈ ప్రాక్టికల్, ప్రాజెక్ట్, ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్ పరీక్షలను 2026 నవంబర్ 9వ తేదీ నుంచి డిసెంబర్ 19వ తేదీ వరకు నిర్వహించనున్నారు. సంబంధిత పరీక్షల తేదీల వివరాలను అభ్యర్థులు సీబీఎస్ఈ అధికారిక వెబ్సైట్ cbse.gov.in ద్వారా తెలుసుకోవచ్చని బోర్డు తెలిపింది.
బోర్డు కీలక మార్గదర్శకాలు (SOPs)
వింటర్ బౌండ్ పాఠశాలల్లో ప్రాక్టికల్స్, ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్లను పారదర్శకంగా, నిర్దేశిత సమయంలోగా పూర్తి చేసేందుకు సీబీఎస్ఈ పలు స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ (SOPs), మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది.
అభ్యర్థుల తుది జాబితా: పాఠశాలలు ఆన్లైన్ ద్వారా బోర్డుకు సమర్పించిన 'అభ్యర్థుల జాబితా' (LOC) లో పేరు ఉన్న విద్యార్థులను మాత్రమే ప్రాక్టికల్ పరీక్షలకు అనుమతించాలి. ఎల్వోసీలో పేరు లేని ఏ విద్యార్థినీ పరీక్షకు అనుమతించకూడదని స్పష్టం చేసింది.
ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామినర్ల నియామకం: ఇతర పాఠశాలలకు చెందిన ఎగ్జామినర్లు, అబ్జర్వర్ల నియామక వివరాలు అందకపోతే పాఠశాల యాజమాన్యాలు వెంటనే సంబంధిత రీజినల్ ఆఫీసును సంప్రదించాలి.
ఆన్సర్ బుక్స్ డిస్పాచ్: 12వ తరగతి ప్రాక్టికల్ పరీక్షలు పూర్తి కాగానే సమాధాన పత్రాలను (Answer Books) సంబంధిత ప్రాంతీయ కార్యాలయాలకు సకాలంలో పంపించాల్సి ఉంటుంది.
మార్కుల నమోదుపై స్పష్టత.. గడువు పెంపు ఉండదు
ప్రాక్టికల్ పరీక్షలు ప్రారంభమైన రోజు నుంచే విద్యార్థుల మార్కులను ఆన్లైన్ పోర్టల్లో ఎప్పటికప్పుడు అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. పరీక్షల ముగింపు తేదీ నాటికి మార్కుల నమోదు ప్రక్రియ అంతా పూర్తి కావాలని సీబీఎస్ఈ ఆదేశించింది. గడువు ముగిసిన తర్వాత మార్కుల నమోదుకు సంబంధించి ఎలాంటి పొడిగింపును బోర్డు పరిశీలించదు.
ప్రాక్టికల్స్, ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్లలో విద్యార్థులకు కేటాయించే మార్కులకు వార్షిక థియరీ పరీక్ష మార్కులతో సమానమైన ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ మార్కుల వివరాలను విద్యార్థులకు గానీ, ఇతర ఏ వ్యక్తికి గానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వెల్లడించకూడదని బోర్డు స్పష్టం చేసింది.
ప్రధాన ప్రాక్టికల్ పరీక్షల ప్రకటన త్వరలోనే
వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా చలికాలంలో సెలవులు ఉండే వింటర్ బౌండ్ స్కూళ్లకు ముందుగా ఈ పరీక్షలను నిర్వహిస్తున్నారు. మిగిలిన సాధారణ సీబీఎస్ఈ పాఠశాలలకు సంబంధించిన 10, 12వ తరగతుల ప్రధాన ప్రాక్టికల్ పరీక్షల తేదీలను వింటర్ బౌండ్ పాఠశాలల ప్రాక్టికల్స్ ముగిసిన వెంటనే విడుదల చేయనున్నారు. పూర్తి వివరాల కోసం అభ్యర్థులు సీబీఎస్ఈ అధికారిక వెబ్సైట్ను క్రమం తప్పకుండా పరిశీలించాలని అధికారులు సూచించారు.
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- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More