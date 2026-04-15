CBSE Class 10 Results 2026: సీబీఎస్ఈ 10వ తరగతి ఫలితాలు విడుదల: డిజీలాకర్, ఉమంగ్ యాప్లో మార్కులు ఇలా చెక్ చేసుకోండి
CBSE Class 10 Results 2026: సీబీఎస్ఈ 10వ తరగతి విద్యార్థుల నిరీక్షణకు తెరపడింది. 2026 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన బోర్డు పరీక్షల ఫలితాలను సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (CBSE) విడుదల చేసింది.
CBSE Class 10 Results 2026: దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది విద్యార్థులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న సీబీఎస్ఈ (CBSE) 10వ తరగతి ఫలితాలు వెలువడ్డాయి. ఈ ఏడాది పరీక్షలు రాసిన అభ్యర్థుల సౌలభ్యం కోసం బోర్డు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. గతంలో ఫలితాల సమయంలో వెబ్సైట్లు మొరాయించడం, సర్వర్లు డౌన్ అవ్వడం వంటి సమస్యలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఈసారి డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్పై ఫలితాలను వేగంగా అందుబాటులోకి తెచ్చింది. విద్యార్థులు తమ స్మార్ట్ఫోన్ల ద్వారానే కేవలం నిమిషాల్లో స్కోర్కార్డులను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్పై ఫలితాల వెల్లువ
సాధారణంగా ఫలితాలు విడుదలైన వెంటనే విద్యార్థులు ఒకేసారి వెబ్సైట్లను సందర్శించడంతో సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తుతుంటాయి. దీనిని అధిగమించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలోని 'ఉమంగ్' (UMANG) యాప్ మరియు 'డిజీలాకర్' (DigiLocker) సేవలను సీబీఎస్ఈ వినియోగించుకుంటోంది.
- ఉమంగ్ యాప్ (UMANG App): ఇది ఒకే చోట అనేక ప్రభుత్వ సేవలను అందించే మొబైల్ అప్లికేషన్. విద్యార్థులు ఈ యాప్లోకి లాగిన్ అయ్యి నేరుగా తమ ఫలితాలను చూసుకోవచ్చు.
- డిజీలాకర్ (DigiLocker): విద్యార్థులు తమ డిజిటల్ మార్క్ లిస్టులను, మైగ్రేషన్ సర్టిఫికేట్లను ఇందులో భద్రపరుచుకోవచ్చు. డిజీలాకర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్న సర్టిఫికేట్లు కూడా ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్లతో సమానంగా గుర్తింపు పొందుతాయి.
ఫలితాలను ఇలా చెక్ చేసుకోండి
విద్యార్థులు తమ ఫలితాలను పొందడానికి ఈ కింది వివరాలను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి:
- రోల్ నంబర్ (Roll Number)
- స్కూల్ నంబర్ (School Number)
- పుట్టిన తేదీ (Date of Birth)
అధికారిక వెబ్సైట్లయిన cbseresults.nic.in లేదా cbse.gov.in లోకి వెళ్లి 'Class 10 Results 2026' లింక్పై క్లిక్ చేయాలి. అక్కడ అడిగిన వివరాలను నమోదు చేసిన వెంటనే మీ మార్కుల జాబితా స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది. భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం దీనిని ప్రింట్ తీసుకోవడం లేదా పిడిఎఫ్ (PDF) రూపంలో సేవ్ చేసుకోవడం ఉత్తమం.
డిజిటల్ మార్క్షీట్ల ప్రాధాన్యత
"సాంకేతికత పెరిగిన నేటి కాలంలో విద్యార్థులు తమ మార్కులను పొందేందుకు రోజుల తరబడి నిరీక్షించాల్సిన అవసరం లేదు. డిజిటల్ మార్క్షీట్లు తక్షణమే అందుబాటులో ఉండటం వల్ల తదుపరి ప్రవేశాల ప్రక్రియ సులభతరం అవుతుంది," అని విద్యా రంగ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
భౌతిక మార్కుల పత్రాలు (Physical Marksheets) స్కూళ్లకు చేరడానికి కొంత సమయం పట్టవచ్చు. అయితే, డిజీలాకర్ ద్వారా పొందిన మార్క్ లిస్టులను అడ్మిషన్ల సమయంలో తాత్కాలికంగా ఉపయోగించుకోవచ్చని బోర్డు వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి. పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణత సాధించిన విద్యార్థులను తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు అభినందిస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. సీబీఎస్ఈ 10వ తరగతి ఫలితాలను ఏయే వెబ్సైట్లలో చూడవచ్చు?
విద్యార్థులు తమ ఫలితాలను cbse.gov.in, results.cbse.nic.in వంటి అధికారిక వెబ్సైట్లలో వీక్షించవచ్చు.
2. డిజీలాకర్ ద్వారా మార్క్ లిస్ట్ పొందడం ఎలా?
డిజీలాకర్ యాప్లో మీ ఆధార్ నంబర్తో రిజిస్టర్ అయ్యాక, 'Education' సెక్షన్లోకి వెళ్లి 'CBSE' ని ఎంచుకోవాలి. అక్కడ మీ రోల్ నంబర్ మరియు ఇతర వివరాలు ఇస్తే మీ మార్క్షీట్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది.
3. ఉమంగ్ యాప్లో లాగిన్ అవ్వడం ఎలా?
ప్లే స్టోర్ లేదా యాప్ స్టోర్ నుంచి UMANG యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని, మీ మొబైల్ నంబర్తో రిజిస్టర్ అవ్వాలి. ఆ తర్వాత సెర్చ్ బార్లో 'CBSE' అని టైప్ చేసి ఫలితాల లింక్ను పొందవచ్చు.
4. ఫలితాల్లో ఏవైనా తప్పులు ఉంటే ఏం చేయాలి?
ఒకవేళ మీ పేరు, పుట్టిన తేదీ లేదా మార్కులలో ఏదైనా తేడా కనిపిస్తే వెంటనే సంబంధిత స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ను లేదా సీబీఎస్ఈ ప్రాంతీయ కార్యాలయాన్ని సంప్రదించి ఫిర్యాదు చేయాల్సి ఉంటుంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More