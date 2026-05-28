CBSE మార్కుల పోర్టల్లో 'మాస్టర్ పాస్వర్డ్'.. 19 ఏళ్ల కుర్రాడి సంచలన ఆరోపణలు
సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (CBSE) ప్రవేశపెట్టిన కొత్త డిజిటల్ మూల్యాంకన విధానంలో భారీ సెక్యూరిటీ లోపాలు ఉన్నాయని ఓ 19 ఏళ్ల సైబర్ సెక్యూరిటీ రీసెర్చర్ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఒక 'మాస్టర్ పాస్వర్డ్' సాయంతో ఎవరి మార్కులనైనా మార్చేయవచ్చని ఆయన పేర్కొనడం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది.
19 ఏళ్ల నిసర్గ అధికారి అనే యువకుడు తానే స్వయంగా ఈ లోపాన్ని గుర్తించినట్లు వెల్లడించారు. ఈ ఏడాది 12వ తరగతి బోర్డు పరీక్షల కోసం CBSE ప్రవేశపెట్టిన 'ఆన్-స్క్రీన్ మార్కింగ్' (OSM) వెబ్సైట్ కోడ్ను పరిశీలిస్తున్నప్పుడు ఒక 'హార్డ్-కోడెడ్' (Hard-coded) పాస్వర్డ్ కనిపించిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
"నేను కోడ్ను విశ్లేషించినప్పుడు అందులో ఒక మాస్టర్ పాస్వర్డ్ కనిపించింది. ఈ పాస్వర్డ్ సాయంతో ఓటీపీ (OTP) వెరిఫికేషన్ను దాటవేసి, ఏ ఎగ్జామినర్ అకౌంట్లోకి అయినా నేరుగా లాగిన్ అవ్వచ్చు" అని నిసర్గ అధికారి తెలిపారు.
మార్కులు మార్చే అవకాశం ఉందా?
నిసర్గ ఆరోపణల ప్రకారం, ఈ మాస్టర్ పాస్వర్డ్ను ఉపయోగించి ఎగ్జామినర్ల ప్రొఫైల్స్ను మార్చడమే కాకుండా, విద్యార్థుల ఆన్సర్ షీట్ల మూల్యాంకనాన్ని కూడా ప్రభావితం చేయవచ్చు.
డేటా చోరీ: పెద్ద ఎత్తున విద్యార్థుల సమాచారాన్ని దొంగిలించి బ్లాక్ మార్కెట్లో విక్రయించే ప్రమాదం ఉంది.
మార్కుల తారుమారు: ఎవరికి కావాలంటే వారికి మార్కులు పెంచేలా లేదా తగ్గించేలా సిస్టమ్ను హ్యాక్ చేయవచ్చు.
బ్యాంక్ వివరాల మార్పు: ఎగ్జామినర్ల వ్యక్తిగత, బ్యాంక్ వివరాలను కూడా మార్చే వీలుందని ఆయన హెచ్చరించారు.
CBSE స్పందన: అది కేవలం టెస్టింగ్ సైట్ మాత్రమే
ఈ ఆరోపణలను CBSE తీవ్రంగా ఖండించింది. అసలైన మూల్యాంకన పోర్టల్ భద్రంగా ఉందని, సదరు యువకుడు పేర్కొన్న లోపాలు కేవలం 'టెస్టింగ్ వెబ్సైట్' (Testing site) కు మాత్రమే పరిమితమని బోర్డు స్పష్టం చేసింది.
"నిజమైన మూల్యాంకన ప్రక్రియ కోసం ఉపయోగించే వెబ్సైట్ యూఆర్ఎల్ (URL) వేరుగా ఉంటుంది. సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వార్తల్లో వాస్తవం లేదు. http://cbse.onmark.co.in అనేది కేవలం అంతర్గత పరీక్షల కోసం వాడే సైట్ మాత్రమే" అని బోర్డు ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
అయితే, ఈ వివరణను నిసర్గ తప్పుబట్టారు. తాను టెస్టింగ్ సమయంలో ఒక ఫిజిక్స్ టీచర్ అకౌంట్ను యాక్సెస్ చేశానని, అది ఒరిజినల్ డేటానేనని ఆయన వాదిస్తున్నారు.
వివాదాల సుడిగుండంలో OSM విధానం
సాంప్రదాయ మూల్యాంకన పద్ధతిని పక్కనపెట్టి, వేగంగా ఫలితాలు ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో 2026 నుంచి CBSE ఈ 'ఆన్-స్క్రీన్ మార్కింగ్' (OSM) విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది. కానీ ప్రారంభం నుంచే ఇది వివాదాల్లో చిక్కుకుంది.
స్కానింగ్ లోపాలు: ఆన్సర్ షీట్లు స్పష్టంగా లేకపోవడం, పేజీలు మిస్ అవ్వడం వంటి ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తాయి.
మారిన పేపర్లు: వేదాంత్ శ్రీవాస్తవ అనే ఢిల్లీ విద్యార్థి, తన రోల్ నంబర్తో మరొకరి ఫిజిక్స్ పేపర్ అప్లోడ్ అయ్యిందని ఆరోపించారు. దీనిపై విచారణ జరిపిన CBSE, సాంకేతిక లోపం వల్ల పొరపాటు జరిగిందని అంగీకరించింది.
టెక్నాలజీని వాడుకోవడం మంచిదే అయినా, తగినంత భద్రత, పారదర్శకత లేకపోతే లక్షలాది మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తు ప్రమాదంలో పడుతుందనే ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ఆన్-స్క్రీన్ మార్కింగ్ (OSM) అంటే ఏమిటి?
విద్యార్థుల సమాధాన పత్రాలను (Answer sheets) స్కాన్ చేసి, ఉపాధ్యాయులు కంప్యూటర్ స్క్రీన్పైనే దిద్దే విధానాన్ని OSM అంటారు. దీన్ని CBSE 2026లో ప్రవేశపెట్టింది.
2. మాస్టర్ పాస్వర్డ్ ద్వారా హ్యాకింగ్ సాధ్యమేనా?
సైబర్ సెక్యూరిటీ రీసెర్చర్ నిసర్గ ప్రకారం, కోడ్లో పాస్వర్డ్ను నేరుగా పొందుపరచడం వల్ల భద్రతా నిబంధనలను దాటవేసి ఎగ్జామినర్ అకౌంట్లను యాక్సెస్ చేయవచ్చు. అయితే, ఇది లైవ్ సైట్లో సాధ్యం కాదని CBSE అంటోంది.
3. నా మార్కులు మారే అవకాశం ఉందా?
తమ లైవ్ సిస్టమ్ అత్యంత భద్రంగా ఉందని, ఎవరూ మార్కులను మార్చలేరని CBSE భరోసా ఇచ్చింది. విద్యార్థులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని తెలిపింది.
4. గతంలో ఇలాంటి సాంకేతిక లోపాలు వచ్చాయా?
అవును, స్కానింగ్ సమస్యలు, ఒక విద్యార్థి పేపర్ స్థానంలో మరొకరి పేపర్ అప్లోడ్ అయిన సంఘటనలు ఇప్పటికే వెలుగులోకి వచ్చాయి.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.