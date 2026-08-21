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మూడో భాషా నిబంధన: 6వ తరగతి విద్యార్థులకు ఊరటనివ్వండి.. సుప్రీం కీలక సూచన

సీబీఎస్‌ఈ పాఠశాలల్లో త్రిభాషా సూత్రం అమలుపై భారత సర్వోన్నత న్యాయస్థానం కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ప్రస్తుతం 6వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులకు పదో తరగతిలో మూడో భాషకు సంబంధించి నిర్బంధ బోర్డు పరీక్ష పడకుండా ఒకసారికి మినహాయింపు (వన్-టైమ్ రిప్రైవ్) ఇచ్చే అంశాన్ని పరిశీలించాలని బోర్డును ఆదేశించింది.

Updated on: Aug 21, 2026, 08:05:43 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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కేంద్ర పాఠశాల విద్యా మ్యాండేట్‌లో మూడో భాషా విధానాన్ని హఠాత్తుగా అమలు చేయడంపై సుప్రీంకోర్టు స్పందించింది. ప్రస్తుతం 6వ తరగతిలో ఉన్న విద్యార్థులకు మూడో భాషా నిబంధన నుంచి ఒకసారికి మినహాయింపు ఇవ్వాలని సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (సీబీఎస్‌ఈ)కి సూచించింది. దీనివల్ల వారు 10వ తరగతికి వచ్చేసరికి ఆ భాషలో నిర్బంధ బోర్డు పరీక్ష రాయాల్సిన అవసరం ఉండదని ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది. అలాగే మార్పుల సమయంలో ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న విదేశీ భాషల కాంబినేషన్లకు రక్షణ కల్పించాలని తెలిపింది.

మూడో భాషా నిబంధన: 6వ తరగతి విద్యార్థులకు ఊరటనివ్వండి.. సుప్రీం కీలక సూచన (HT_PRINT)
మూడో భాషా నిబంధన: 6వ తరగతి విద్యార్థులకు ఊరటనివ్వండి.. సుప్రీం కీలక సూచన (HT_PRINT)

బోర్డును కోరిన మూడు కీలక వివరణలు

ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జోయ్‌మల్య బాగ్చీ, జస్టిస్ వి. మోహనలతో కూడిన త్రిసభ్య ధర్మాసనం ఈ పిటిషన్లపై విచారణ జరిపింది. సీబీఎస్‌ఈ తరఫున హాజరైన అడిషనల్ సోలిసిటర్ జనరల్ (ఎఎస్‌జి) ఐశ్వర్య భాతీని ధర్మాసనం మూడు అంశాలపై స్పష్టత కోరింది.

  1. ప్రస్తుతం 6వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులకు మూడో భాషను ఎంచుకోవడానికి, సిద్ధమవ్వడానికి అదనంగా ఒక విద్యా సంవత్సరం సమయం ఇవ్వగలరా?
  2. అర్హత కలిగిన ఉపాధ్యాయులు, పాఠ్యపుస్తకాలు, ఇతర మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు ఎలాంటి రోడ్‌మ్యాప్ ఉందో వివరించాలి.
  3. మూడో భాషా బోధనను 6వ తరగతి నుంచి ప్రారంభించాలా లేదా 3, 4 తరగతుల నుంచే మొదలుపెట్టాలా అనే అంశాన్ని పునఃపరిశీలించాలి.

"ప్రస్తుత 6వ తరగతి విద్యార్థులకు ఈ విద్యా సంవత్సరానికి మినహాయింపు ఇస్తే, వెనుకటి తేదీ నుంచి నిబంధన వర్తింపజేసే సమస్య తొలగిపోతుంది. వారి తక్షణ ఇబ్బంది కూడా పరిష్కారమవుతుంది" అని ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది.

తల్లిదండ్రుల ఆందోళన - ఉపాధ్యాయుల కొరత

జాతీయ విద్యా విధానం (ఎన్‌ఈపీ 2020) కింద సీబీఎస్‌ఈ తీసుకొచ్చిన త్రిభాషా సూత్రాన్ని సవాలు చేస్తూ పలువురు తల్లిదండ్రులు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ విధానం ప్రకారం విద్యార్థులు మూడు భాషలు నేర్చుకోవాలి, అందులో కనీసం రెండు భారతీయ భాషలు ఉండాలి.

పిటిషనర్ల తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది ఆనంద్ గ్రోవర్ వాదనలు వినిపిస్తూ.. 6 నుంచి 8వ తరగతులకు పాఠ్యప్రణాళిక రూపకల్పన చేసే చట్టబద్ధమైన అధికారం సీబీఎస్‌ఈకి లేదని, అది ఎన్‌సిఇఆర్‌టి (NCERT) పరిధిలోకి వస్తుందని కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. అలాగే, భారతీయ భాషలను ప్రాథమిక స్థాయి నుంచి బోధించేందుకు తగినంత మంది అర్హులైన ఉపాధ్యాయులు లేరని పేర్కొన్నారు.

"బోధనా భాషకు సరిపడా బి.ఎడ్ అర్హత ఉన్న ఉపాధ్యాయులు అందుబాటులో లేరు. సంస్కృతం బాగా తెలిసినవారు ఉండవచ్చు, కానీ బి.ఎడ్ అర్హత ఉన్న సంస్కృత ఉపాధ్యాయులు ఎంతమంది ఉన్నారు?" అని ధర్మాసనం కూడా సందేహం వ్యక్తం చేసింది.

భారతీయ భాషలకు తగిన గౌరవం దక్కాలి

భారతీయ భాషలను నేర్చుకోవడం వల్ల దేశానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుందని సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. "ఏదైనా కొత్త భాషను నేర్చుకోవడం చాలా పెద్ద ఆస్తి, అమూల్యమైనది. పరీక్షల ఒత్తిడి లేనప్పుడు ఆసక్తి చూపకపోవడానికి కారణం ఏమిటి? ఉత్తర భారతదేశానికి చెందిన విద్యార్థి దక్షిణ భారత భాషను నేర్చుకుంటే వచ్చే నష్టమేమిటి? ప్రాంతీయ భాషలను తక్కువగా చూడకూడదు, వాటన్నింటికీ తగిన గౌరవం దక్కాలి" అని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది.

జూన్ 29 గైడ్‌లైన్స్ - ప్రస్తుత వివాదం

సీబీఎస్‌ఈ జూన్ 29న విడుదల చేసిన సంక్రమణ మార్గదర్శకాల (Transitional Guidelines) ప్రకారం.. 7, 8, 9 తరగతుల విద్యార్థులకు కొంత ఊరట లభించింది. వారు ఇప్పటికే రెండు మాతృభాషేతర (Non-native) భాషలను చదువుతుంటే, వాటిని కొనసాగిస్తూనే మూడో భాషగా ఒక భారతీయ భాషను ఎంచుకోవచ్చు. దీనిని కేవలం పాఠశాల అంతర్గత అంచనా (Internal Assessment) ద్వారా మూల్యాంకనం చేస్తారు, పదో తరగతి బోర్డు పరీక్ష ఉండదు.

అయితే, 2026-27 విద్యా సంవత్సరం నుంచి 6వ తరగతిలో చేరే విద్యార్థులకు ఈ విధానం పూర్తిగా వర్తిస్తుందని, వారు 10వ తరగతిలో మూడో భాషకు సంబంధించి బోర్డు పరీక్ష రాయాల్సి ఉంటుందని నిబంధన విధించారు. ప్రస్తుతం ఉన్న 6వ తరగతి బ్యాచ్‌కు, పై తరగతులకు మధ్య ఉన్న ఈ వ్యత్యాసాన్నే పునఃపరిశీలించాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది.

ఇదే సమయంలో ఇంగ్లీషును 'నాన్-నేటివ్' భాషగా వర్గీకరించడంపై సీనియర్ న్యాయవాది గోపాల్ శంకరనారాయణన్ ప్రస్తావించగా, 'నేటివ్' అనే పదంపై ధర్మాసనం అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. దీనిపై భవిష్యత్తులో రాజ్యాంగబద్ధమైన సమగ్ర విశ్లేషణ అవసరమని పేర్కొంది.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/మూడో భాషా నిబంధన: 6వ తరగతి విద్యార్థులకు ఊరటనివ్వండి.. సుప్రీం కీలక సూచన
Home/News/మూడో భాషా నిబంధన: 6వ తరగతి విద్యార్థులకు ఊరటనివ్వండి.. సుప్రీం కీలక సూచన
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