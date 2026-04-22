DA Hike News: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్: పెరిగిన డీఏ.. జనవరి నుంచే అమల్లోకి!
DA Hike News: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఊరటనిచ్చే వార్త. పెరుగుతున్న ధరలకు అనుగుణంగా ఇచ్చే కరువు భత్యం (DA)ను కేంద్రం 2 శాతం పెంచుతూ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
DA Hike News: పెరుగుతున్న నిత్యావసర ధరలతో సతమతమవుతున్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ తీపి కబురు అందించింది. 2026 జనవరి 1వ తేదీ నుంచి వర్తించేలా కరువు భత్యం (Dearness Allowance - DA)ను పెంచుతూ ఏప్రిల్ 22న డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ కీలక ప్రకటన చేసింది. తాజా పెంపుతో కేంద్ర ఉద్యోగుల డీఏ 58 శాతం నుంచి 60 శాతానికి చేరుకుంది.
పెంపు ఎప్పటి నుంచి? ఎవరికి వర్తిస్తుంది?
గత ఏడాది అక్టోబర్ 6న సిద్ధం చేసిన ప్రతిపాదనలకు రాష్ట్రపతి ఆమోదం లభించడంతో, ఈ ఏడాది జనవరి 1వ తేదీ నుంచి ఈ పెంపును అమల్లోకి తెచ్చారు. అంటే, ఉద్యోగులకు జనవరి నుంచి రావాల్సిన బకాయిలు (Arrears) కూడా లభిస్తాయి.
- ఎవరికి వర్తిస్తుంది: ఈ ఉత్తర్వులు సివిలియన్ ఉద్యోగులతో పాటు డిఫెన్స్ సర్వీసెస్ ఎస్టిమేట్స్ నుంచి జీతాలు పొందే పౌర ఉద్యోగులకు కూడా వర్తిస్తాయి.
- రైల్వే, సాయుధ దళాలు: సాయుధ దళాల సిబ్బందికి, రైల్వే ఉద్యోగులకు సంబంధించి రక్షణ, రైల్వే శాఖలు విడివిడిగా ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తాయి.
- కాగ్ (CAG) ఉద్యోగులు: భారత రాజ్యాంగంలోని 148(5) నిబంధన ప్రకారం కంప్ట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా సంప్రదింపులతో ఆ విభాగం ఉద్యోగులకు కూడా ఈ పెంపు వర్తిస్తుంది.
'బేసిక్ పే' లెక్కలు ఎలా ఉంటాయి?
7వ వేతన సంఘం (7th CPC) సిఫార్సుల ప్రకారం నిర్ణయించిన పే మేట్రిక్స్లోని లెక్కల ఆధారంగానే ఈ పెంపు ఉంటుంది. ఇందులో కేవలం 'బేసిక్ పే'ను మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. అంటే, ప్రత్యేక అలవెన్సులు లేదా ఇతర చెల్లింపులను ఇందులో కలిపి లెక్కించరు.
ముఖ్యంగా గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, డీఏ అనేది రెమ్యునరేషన్లో ఒక ప్రత్యేక అంశంగానే ఉంటుంది తప్ప, అది మూల వేతనంలో (Basic Pay) భాగంగా మారదు. చెల్లింపుల సమయంలో 50 పైసల కంటే ఎక్కువ ఉంటే దానిని రూపాయికి రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తారు, 50 పైసల కంటే తక్కువ ఉంటే వదిలేస్తారు.
ఉద్యోగుల జేబుపై ప్రభావం
పండుగల సీజన్ ముగిసిన తర్వాత వచ్చిన ఈ ప్రకటన ఉద్యోగుల ఆర్థిక పరిస్థితికి కొంత ఊతమిస్తుంది. డీఏ పెరగడం వల్ల నేరుగా జీతంలో (Take home pay) పెరుగుదల కనిపిస్తుంది. గతంలో కంటే 2 శాతం అదనంగా జీతం వస్తుండటంతో, మధ్యతరగతి ఉద్యోగులకు ద్రవ్యోల్బణం నుండి కొంత ఉపశమనం లభిస్తుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. తాజా పెంపు తర్వాత మొత్తం డీఏ ఎంత శాతం ఉంటుంది?
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇప్పటి వరకు ఉన్న 58 శాతం డీఏ, తాజా 2 శాతం పెంపుతో కలిపి మొత్తం 60 శాతానికి చేరుకుంటుంది.
2. జనవరి నుంచి ఏప్రిల్ వరకు పెరిగిన డీఏను ఎలా ఇస్తారు?
ఈ పెంపు జనవరి 1, 2026 నుంచి వర్తిస్తుంది కాబట్టి, జనవరి నుంచి మార్చి వరకు ఉన్న మూడు నెలల వ్యత్యాసాన్ని 'బకాయిల' (Arrears) రూపంలో చెల్లిస్తారు.
3. డీఏ పెంపును ఎలా లెక్కిస్తారు?
కేంద్ర ప్రభుత్వం వినియోగదారుల ధరల సూచీ (AICPI) ఆధారంగా ఏటా రెండుసార్లు (జనవరి, జూలై) డీఏను సవరిస్తుంది. ధరల పెరుగుదల రేటును బట్టి ఈ శాతం ఆధారపడి ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More