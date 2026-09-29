కేంద్ర ఉద్యోగులకు డీఏ పెంపు: దసరాకు ముందే 3 శాతం పెంపు ప్రకటన?
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు కరువు భత్యం (డీఏ) పెంపుపై త్వరలోనే స్పష్టత రానుంది. దసరా పండగ కానుకగా అక్టోబర్ మొదటి వారంలోనే 3 శాతం డీఏ పెంపు ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉందని ఉద్యోగ సంఘాలు ఆశిస్తున్నాయి.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న కరువు భత్యం (డీఏ) పెంపుపై ఆర్థిక శాఖ నుంచి త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన వెలువడే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. జూన్ 2026 నెలతో ముగిసిన అఖిల భారత వినియోగదారుల ధరల సూచీ (ఏఐసీపీఐ) గణాంకాలు వెలువడి నెల రోజులు దాటినా ప్రభుత్వం ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదు. ద్రవ్యోల్బణ లెక్కల ప్రకారం ఈసారి డీఏ 3 శాతం పెరిగి, మొత్తం భత్యం 60 శాతం నుంచి 63 శాతానికి చేరుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
ప్రకటన ఎప్పుడు రావచ్చు?
దసరా పండగకు ముందే ఈ పెంపును ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. "డీఏ ప్రక్రియను వేగవంతం చేసి ఉద్యోగులకు త్వరితగతిన ఊరటనివ్వాలి" అని కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ వర్కర్స్ (సీసీజీఈడబ్ల్యూ) ప్రధాన కార్యదర్శి ఎం.ఎస్. వెంకటేశన్ కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖను అధికారికంగా కోరారు.
మరోవైపు, ఆల్ ఇండియా న్యూ పెన్షన్ స్కీమ్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ అధ్యక్షుడు మంజీత్ సింగ్ పటేల్, ఆల్ ఇండియా డిఫెన్స్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ ప్రతినిధులు అందించిన సమాచారం ప్రకారం.. ఇందుకు సంబంధించిన అధికారిక ప్రక్రియ దాదాపు పూర్తయిందని, అక్టోబర్ మొదటి వారంలోనే ప్రకటన రావచ్చని తెలుస్తోంది.
పండగల సీజన్ ఆనవాయితీ
సాధారణంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం దసరా పండగ సమయాల్లోనే డీఏ పెంపును ప్రకటిస్తుంది. గత కొన్నేళ్ల గణాంకాలను పరిశీలిస్తే:
- 2024లో: దసరా అక్టోబర్ 12న రాగా, అక్టోబర్ 21న డీఏ పెంపును ప్రకటించారు.
- 2025లో: దసరా అక్టోబర్ 2న ఉండగా, అక్టోబర్ 6న జీఓ విడుదల చేశారు.
- 2026లో: దసరా పండగ అక్టోబర్ 20న ఉంది. అయితే, ఉద్యోగ సంఘాల విజ్ఞప్తి మేరకు ఈసారి అక్టోబర్ ప్రారంభంలోనే ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుందేమో వేచి చూడాలి.
63 శాతం డీఏ లెక్కించే విధానం ఇలా..
పారిశ్రామిక కార్మికుల వినియోగదారుల ధరల సూచీ (ఏఐసీపీఐ-ఐడబ్ల్యూ) 12 నెలల సగటు ఆధారంగా డీఏ శాతాన్ని ఖరారు చేస్తారు. జూలై 2025 నుంచి జూన్ 2026 మధ్య ఈ సూచీ సగటు 148.65 పాయింట్లుగా నమోదైంది.
ప్రభుత్వ ప్రామాణిక ఫార్ములా ప్రకారం:
ముందుగా ప్రస్తుత 2016 బేస్-ఇయర్ విలువను 2.88 లింకింగ్ ఫ్యాక్టర్ ద్వారా పాత 2001 బేస్-ఇయర్కు మారుస్తారు. దీంతో సగటు విలువ 428.11కి చేరుతుంది.
ఫార్ములా: [(428.11 - 261.42) / 261.42] x 100
ఈ లెక్కన డీఏ 63.76 శాతంగా వస్తుంది.
ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం దశాంశ స్థానాలను (Decimal) పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా పూర్ణాంకానికే కుదిస్తారు. దాంతో కొత్త డీఏ 63 శాతంగా స్థిరపడుతుంది. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ అధికారిక నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన తర్వాతే ఈ పెంపు అమలులోకి వస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More