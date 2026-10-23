కేంద్ర ఉద్యోగులకు డీఏ లెక్కలు: 3% డీఏ పెరిగితే జీతం ఎంత పెరుగుతుంది?
జూలై 2026 డీఏ పెంపు కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. డీఏ 60 శాతం నుంచి 63 శాతానికి చేరితే కనీస వేతనం రూ.18,000 ఉన్నవారికి నెలకు రూ.540 అదనంగా లభిస్తుంది. తాజా అంచనాలు, వేతనాల పెంపు లెక్కలు ఇలా ఉన్నాయి.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు జూలై 2026 కరువు భత్యం (డీఏ) సవరణ ప్రకటన కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇటీవల జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశాలు, పండుగ సీజన్ బోనస్ ప్రకటనల నేపథ్యంలో డీఏ పెంపుపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. అయితే సవరించిన రేట్లు, బకాయిలు, చెల్లింపుల షెడ్యూల్ను కేంద్రం ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు.
ఏడాదికి రెండుసార్లు సవరణ
పెరుగుతున్న జీవన వ్యయ భారాన్ని తగ్గించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు చెల్లించే ద్రవ్యోల్బణ ఆధారిత వేతన భాగమే డీఏ. ప్రభుత్వం సాధారణంగా ఏడాదికి రెండుసార్లు దీన్ని సవరిస్తుంది. ఈ మార్పులు జనవరి 1, జూలై 1 నుంచి అమల్లోకి వస్తాయి. జనవరి సవరణను సాధారణంగా మార్చి లేదా ఏప్రిల్లో ప్రకటిస్తుండగా, జూలై సవరణను అక్టోబర్లో వెల్లడిస్తారు. గతంలో జనవరి 1, 2026 నుంచి అమల్లోకి వచ్చేలా కేంద్ర మంత్రివర్గం ఏప్రిల్ 18, 2026న డీఏను 2 శాతం పెంచింది. దీంతో డీఏ కనీస వేతనం లేదా పెన్షన్పై 58 శాతం నుంచి 60 శాతానికి చేరింది. ఇప్పుడు తదుపరి సవరణ కోసం ఉద్యోగులు నిరీక్షిస్తున్నారు.
వేతనంపై డీఏను ఎలా లెక్కిస్తారు?
7వ కేంద్ర వేతన సంఘం సిఫార్సుల ప్రకారం కనీస వేతనంలో (బేసిక్ పే) కొంత శాతంగా డీఏను లెక్కిస్తారు. ఇంటి అద్దె భత్యం (హెచ్ఆర్ఏ), రవాణా భత్యం వంటి ఇతర అలవెన్సులు ఈ లెక్కింపులోకి రావు.
డీఏను లెక్కించే ఫార్ములా: డీఏ మొత్తం = కనీస వేతనం × (డీఏ రేటు ÷ 100)
ఉదాహరణకు నెలకు రూ.18,000 బేసిక్ పే ఉన్న ఉద్యోగికి ప్రస్తుత 60 శాతం రేటు ప్రకారం రూ.10,800 డీఏ కింద లభిస్తుంది. ఒకవేళ ఈ రేటు 63 శాతానికి పెరిగితే డీఏ మొత్తం రూ.11,340కి చేరుకుంటుంది. అంటే నెలకు అదనంగా రూ.540 వస్తుంది.
డీఏ పెరిగితే నెలవారీ జీతం ఎంత పెరుగుతుంది?
ప్రస్తుతం ఉన్న 60 శాతం డీఏ రేటు ఒకటి, రెండు లేదా మూడు శాతం పెరిగితే అదనపు నెలవారీ డీఏ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. డీఏ రేటు ఒక శాతం పెరిగి 60 నుంచి 61 శాతానికి చేరితే రూ.18,000 కనీస వేతనం ఉన్న ఉద్యోగికి నెలకు అదనంగా రూ.180 అందుతుంది. అదే రూ.50,000 బేసిక్ పే ఉన్నవారికి రూ.500 అదనంగా వస్తుంది.
ఒకవేళ డీఏ 62 శాతానికి చేరితే ఈ అదనపు నెలవారీ మొత్తం బేసిక్ పే ఆధారంగా రూ. 360 నుంచి రూ. 1,000 వరకు ఉంటుంది. డీఏ 3 శాతం పెరిగి 63 శాతానికి చేరితే ఆ పెంపు రూ. 540 నుంచి రూ. 1,500 వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ గణాంకాలు కేవలం డీఏ విభాగంలో పెరుగుదలను మాత్రమే సూచిస్తాయి. ఇతర తగ్గింపులు, వేతన ఆధారిత సర్దుబాట్ల కారణంగా చేతికి అందే తుది వేతనం (టేక్-హోమ్ పే) మారవచ్చు.
జూలై 2026 నుంచి బకాయిలు అందుతాయా?
జూలై 1, 2026 నుంచి వర్తించేలా ప్రభుత్వం డీఏ సవరణను ఆమోదించిన తర్వాత, ఆ తేదీ నుంచి కొత్త రేటు అమలయ్యే వరకు ఉన్న కాలానికి ఉద్యోగులు బకాయిలు (Arrears) పొందేందుకు అర్హత సాధిస్తారు. ఆమోదించిన శాతం, కనీస వేతనం ఆధారంగా అసలు మొత్తం నిర్ధారణ అవుతుంది. జూలై సవరణ లేదా దాని చెల్లింపు షెడ్యూల్ను ప్రభుత్వం ఇంకా ఖరారు చేయలేదు. అధికారిక ప్రకటన వెలువడే వరకు పైన పేర్కొన్న రేట్లను కేవలం అంచనాలుగా మాత్రమే పరిగణించాలి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More