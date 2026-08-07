SC, ST రిజర్వేషన్లలో 'క్రీమీలేయర్' కుదరదు: సుప్రీంకోర్టుకు నివేదించిన కేంద్రం
ఎస్సీ, ఎస్టీ వర్గాలకు 'క్రీమీలేయర్' విధానాన్ని వర్తింపజేయలేమని కేంద్ర ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టుకు తేల్చిచెప్పింది. ఈ రిజర్వేషన్లు కేవలం ఆర్థిక స్థితిపై కాకుండా, సామాజిక వెనుకబాటుతనం, చారిత్రక వివక్ష ఆధారంగా ఇచ్చినవని తెలియపరిచింది.
షెడ్యూల్డ్ కులాలు (SC), షెడ్యూల్డ్ తెగల (ST) రిజర్వేషన్లలో 'క్రీమీలేయర్' (ఆదాయ పరిమితి) విధానాన్ని వర్తింపజేయడం కుదరదని కేంద్ర ప్రభుత్వం అత్యున్నత న్యాయస్థానానికి స్పష్టం చేసింది. ఈ సిద్ధాంతం ఇప్పటివరకు కేవలం ఇతర వెనుకబడిన తరగతులకు (OBC) మాత్రమే వర్తిస్తుందని, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు దీనిని విస్తరించలేమని తేల్చిచెప్పింది.
కేంద్ర సామాజిక న్యాయం, సాధికారత మంత్రిత్వ శాఖ ఈ మేరకు సుప్రీంకోర్టులో ప్రమాణపత్రాన్ని (అఫిడవిట్) దాఖలు చేసింది. రిజర్వేషన్లలో ఆదాయ ఆధారిత ఉప-కోటాను (Sub-quota) కోరుతూ దాఖలైన పిటిషన్లను కేంద్రం తీవ్రంగా వ్యతిరేకించింది.
సామాజిక వివక్షే ప్రధాన ప్రాతిపదిక
భారతదేశంలో రిజర్వేషన్ల వ్యవస్థ కేవలం వ్యక్తుల ఆర్థిక స్థితిగతుల ఆధారంగా రూపుదిద్దుకోలేదని కేంద్రం కోర్టుకు తెలిపింది. కులం, సామాజిక వెనుకబాటుతనం మరియు తరతరాలుగా అనుభవించిన చారిత్రక వివక్షే ఎస్సీ, ఎస్టీ రిజర్వేషన్లకు మూలస్తంభాలని పేర్కొంది.
"రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 341 (ఎస్సీలు), ఆర్టికల్ 342 (ఎస్టీలు), ఆర్టికల్ 342A (బీసీలు) ప్రకారం ఆయా వర్గాల వర్గీకరణ లేదా గుర్తింపు జరుగుతుంది. కేవలం ఆర్థిక వ్యత్యాసాలను ప్రాతిపదికగా తీసుకుని రాజ్యాంగబద్ధమైన ఈ వ్యవస్థలో మార్పులు చేయడం సాధ్యపడదు" అని ప్రభుత్వం తన వాదనలను వినిపించింది.
సమగ్ర సర్వే లేకుండా ఎలాంటి మార్పులు వద్దు
రిజర్వేషన్ల విధానంలో లేదా ఉప-కోటాల నిర్ణయంలో ఏవైనా మార్పులు చేయాలంటే, ముందుగా సవివరమైన సామాజిక-ఆర్థిక సర్వే (Socio-economic data) నిర్వహించాల్సి ఉంటుందని కేంద్రం పేర్కొంది. లబ్ధిదారుల సమాచారాన్ని క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించిన తర్వాతే తగిన నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది.
అంతేకాకుండా, ఎస్సీ, ఎస్టీ వర్గాలకు క్రీమీలేయర్ విధానాన్ని పొడిగించాలా లేదా అనే అంశంపై నిర్ణయం తీసుకునే సర్వాధికారాలు కేవలం దేశ పార్లమెంటుకు మాత్రమే ఉంటాయని, న్యాయస్థానాలు రిజర్వేషన్ విధానాలను తిరిగి రూపకల్పన చేసేలా ఆదేశాలు ఇవ్వకూడదని సుప్రీంకోర్టును అభ్యర్థించింది.
ఏమిటీ 'క్రీమీలేయర్' వివాదం?
సాధారణంగా ఓబీసీ (OBC) వర్గాల్లో ఆర్థికంగా బాగా స్థిరపడిన, విద్యావంతులైన వర్గాలను వేరు చేయడానికి 'క్రీమీలేయర్' విధానాన్ని ఉపయోగిస్తారు. వ్యవసాయేతర మూలాల ద్వారా వార్షికంగా రూ. 8 లక్షలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఆదాయం ఉన్న కుటుంబాల పిల్లలకు ఓబీసీ రిజర్వేషన్ లబ్ధి దక్కదు.
ఈ భావనను మొదటగా 1971లో సత్యనాథన్ కమిషన్ ప్రతిపాదించగా, 1993లో జస్టిస్ రామ్ నందన్ కమిటీ అధికారికంగా గుర్తించింది. అయితే, నాటి నుంచి ఈ విధానాన్ని ఎస్సీ, ఎస్టీ వర్గాలకు వర్తింపజేయలేదు. దీనివల్ల ఆర్థిక హోదాతో సంబంధం లేకుండా ఆయా వర్గాల ప్రజలందరికీ రిజర్వేషన్ ఫలాలు అందుతున్నాయి.
అయితే, 2024 ఆగస్టులో సుప్రీంకోర్టు ఎస్సీ, ఎస్టీ వర్గాల్లోని క్రీమీలేయర్ను గుర్తించి వారిని మినహాయించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సూచించడంతో ఈ అంశం మళ్లీ తెరపైకి వచ్చింది. తాజాగా కేంద్ర ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టుకు ఇచ్చిన వివరణతో, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు క్రీమీలేయర్ వర్తించదనే విషయంపై తమ వైఖరి ఏంటో స్పష్టంగా వెల్లడించింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More