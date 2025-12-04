Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'సంచార్ సాథీ' తప్పనిసరి ప్రీ-ఇన్‌స్టాలేషన్‌ను కేంద్రం ఎందుకు ఉపసంహరించుకుంది?

    సైబర్ నేరాలను ఎదుర్కోవడానికి కేంద్రం ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో 'సంచార్ సాథీ' మొబైల్ అప్లికేషన్‌ను తీసుకువచ్చింది. అయితే, కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్లలో ఈ యాప్‌ను తప్పనిసరిగా ప్రీ-ఇన్‌స్టాల్ చేయాలన్న ఆదేశంపై నిపుణుల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వచ్చింది. ప్రైవసీ హక్కులకు భంగమని విమర్శలు రావడంతో కేంద్రం ఉపసంహరించుకుంది. 

    Published on: Dec 04, 2025 10:56 AM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    సైబర్ నేరాలను అరికట్టే ప్రభుత్వ ప్రయత్నాల్లో భాగంగా ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో 'సంచార్ సాథీ' మొబైల్ అప్లికేషన్‌ను ప్రారంభించారు. అయితే, సైబర్‌సెక్యూరిటీ నిపుణులు, ప్రతిపక్షాల నుంచి భారీ వ్యతిరేకత రావడంతో.. కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్లలో ఈ యాప్‌ను తప్పనిసరిగా ముందే ఇన్‌స్టాల్ చేయాలన్న ఆదేశాన్ని ఉపసంహరించుకుంటున్నట్లు కేంద్రం ప్రకటించింది.

    'సంచార్ సాథీ' తప్పనిసరి ప్రీ-ఇన్‌స్టాలేషన్‌ను కేంద్రం ఎందుకు ఉపసంహరించుకుంది? (REUTERS)
    'సంచార్ సాథీ' తప్పనిసరి ప్రీ-ఇన్‌స్టాలేషన్‌ను కేంద్రం ఎందుకు ఉపసంహరించుకుంది? (REUTERS)

    ఈ యాప్‌కు "పెరుగుతున్న ఆమోదం" కారణంగానే ఈ ఆదేశాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు కమ్యూనికేషన్స్ మంత్రిత్వ శాఖ బుధవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. మోడీ ప్రభుత్వం 2023 మే నెలలో 'సంచార్ సాథీ' పోర్టల్‌ను ప్రారంభించింది. దీని ద్వారా పౌరులు తమ ఐడీలకు లింక్ అయిన మొబైల్ కనెక్షన్‌లను తనిఖీ చేయవచ్చు. అలాగే మోసాలు, స్కామ్‌లు రిపోర్ట్ చేయవచ్చు, పోయిన ఫోన్‌లను ట్రాక్ చేయవచ్చు.

    ఆదేశాన్ని కేంద్రం ఎందుకు రద్దు చేసింది?

    భారతదేశంలో పెరుగుతున్న సైబర్ నేరాల కేసులను పరిష్కరించడానికి భారత ప్రభుత్వం ఒక చర్యగా.. అన్ని కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌లలో ఈ యాప్‌ను తప్పనిసరిగా ముందే ఇన్‌స్టాల్ చేయాలని స్మార్ట్‌ఫోన్ కంపెనీలను ఆదేశించింది. ఇది తీవ్ర వివాదానికి దారితీసింది.

    ఈ ఆదేశం ప్రకారం, వినియోగదారులు ఆ అప్లికేషన్‌ను డిసేబుల్ చేయడానికి, నిలిపివేయడానికి లేదా అన్‌ఇన్‌స్టాల్ చేయడానికి అనుమతించరు. ఈ చర్య పౌరుల ప్రాథమిక గోప్యతా హక్కు (Fundamental Right to Privacy) ఉల్లంఘన అని చాలా మంది విమర్శించారు.

    ఈ ఆదేశానికి సంబంధించిన తొలి ఉత్తర్వు నవంబర్ 28న జారీ అయింది. హెచ్‌టి (HT) గతంలో నివేదించినట్లుగా, వినియోగదారులు తొలగించలేని లేదా నిలిపివేయలేని విధంగా ఈ యాప్‌ను ఇన్‌స్టాల్ చేయాలని ఆ ఆదేశంలో స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు.

    అయితే, ఈ అప్లికేషన్‌కు "పెరుగుతున్న ప్రజాదరణ" కారణంగానే ప్రీ-ఇన్‌స్టాల్ చేయాలనే ఆదేశాన్ని ఉపసంహరించుకున్నామని ప్రభుత్వం చెబుతున్నప్పటికీ, విషయానికి సన్నిహితంగా ఉన్న వర్గాలు మాత్రం దీనికి భిన్నమైన కారణాలు చెప్పాయి.

    పరిశ్రమల ఒత్తిడితోనే ఉపసంహరణ

    విశ్వసనీయ వర్గాలు హెచ్‌టితో మాట్లాడుతూ, ఈ ఉత్తర్వును ఉపసంహరించుకోవడానికి పరిశ్రమల నుంచి డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ (DoT) “చాలా ఒత్తిడి”ని ఎదుర్కొందని తెలిపారు.

    “వినియోగదారు యాప్‌ను తొలగించడానికి అనుమతించిన తర్వాత, మోసం చేయాలనుకునే ఎవరైనా దానిని సులభంగా తొలగిస్తారనే విషయం స్పష్టమైంది. అంతేకాకుండా, 2024 మార్చిలో ఏఐ సలహాపై ఎదురైన విమర్శల మాదిరిగానే ఇంత బలమైన వ్యతిరేకతను వారు అంచనా వేయలేదు” అని సదరు వర్గాలు హెచ్‌టితో చెప్పాయి.

    ఈ ఆదేశంపై పనిచేస్తున్నప్పుడు కేంద్రం న్యాయ సంస్థలతో అనధికారికంగా సంప్రదించినట్లు, అయితే ఈ ఆదేశం రాజ్యాంగబద్ధంగా నిలబడదని వారు చెప్పినట్లు కూడా ఈ వర్గాలు మరింత సమాచారాన్ని జోడించాయి.

    అంతేకాకుండా, ప్రభుత్వ ఆదేశానికి కట్టుబడటానికి స్మార్ట్‌ఫోన్ దిగ్గజాలైన యాపిల్, శాంసంగ్ కూడా నిరాకరించినట్లు రాయిటర్స్ వర్గాలను ఉటంకిస్తూ నివేదించింది.

    'సంచార్ సాథీ'కి కేంద్రం మద్దతు

    విస్తృత విమర్శలు రావడంతో, ప్రభుత్వం ఈ యాప్‌ను సమర్థించుకుంది. వినియోగదారు కోరుకుంటే 'సంచార్ సాథీ'ని ఫోన్ నుంచి తొలగించవచ్చని పేర్కొంది.

    అయితే, ఈ యాప్‌ను ప్రభుత్వం "వేగు చూసే సాధనంగా" (Snooping Tool) ఉపయోగిస్తుందా అనే కొత్త ఆందోళనలు కూడా తలెత్తాయి.

    ఈ ఆరోపణలకు ప్రతిస్పందిస్తూ, కమ్యూనికేషన్స్ శాఖ మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా లోక్‌సభలో మాట్లాడారు. ఈ అప్లికేషన్ వినియోగదారుల వ్యక్తిగత డేటాను యాక్సెస్ చేయదని, దీనిని "స్నూపింగ్"గా ఉపయోగించడం "సాధ్యం కాదు" అని స్పష్టం చేశారు.

    “సంచార్ సాథీ యాప్‌తో వేగు చూడటం సాధ్యం కాదు, జరగదు కూడా” అని సింధియా ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో తెలిపారు.

    News/News/'సంచార్ సాథీ' తప్పనిసరి ప్రీ-ఇన్‌స్టాలేషన్‌ను కేంద్రం ఎందుకు ఉపసంహరించుకుంది?
    News/News/'సంచార్ సాథీ' తప్పనిసరి ప్రీ-ఇన్‌స్టాలేషన్‌ను కేంద్రం ఎందుకు ఉపసంహరించుకుంది?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes