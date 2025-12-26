Edit Profile
    నిజమైన శాంటా క్లాజ్: లాభాల్లో రూ. 2,000 కోట్లు ఉద్యోగులకే పంచేసిన సీఈవో

    అమెరికాకు చెందిన ఫైబర్‌బాండ్ మాజీ సీఈఓ గ్రాహం వాకర్ తన కంపెనీని అమ్మగా వచ్చిన లాభాల్లో 240 మిలియన్ డాలర్లను (సుమారు రూ. 2,000 కోట్లు) 540 మంది ఉద్యోగులకు బోనస్‌గా ప్రకటించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు.

    Published on: Dec 26, 2025 3:45 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    క్రిస్మస్ వేళ కానుకలు ఇవ్వడం సహజం. కానీ, ఒక కంపెనీ యజమాని తన ఉద్యోగులకు ఇచ్చిన కానుక వింటే మీరు ముక్కున వేలేసుకుంటారు. అమెరికాలోని 'ఫైబర్‌బాండ్' (Fibrebond) కంపెనీ మాజీ సీఈఓ గ్రాహం వాకర్, తన సంస్థను విక్రయించిన తర్వాత వచ్చిన లాభాల్లో సింహభాగాన్ని తన సిబ్బందికే పంచిపెట్టి 'నిజమైన శాంటా క్లాజ్' అనిపించుకున్నారు.

    ఒక్కొక్కరికి రూ. 3.7 కోట్ల బోనస్

    వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ నివేదిక ప్రకారం, గ్రాహం వాకర్ తన కంపెనీని 'ఈటన్' (Eaton) అనే సంస్థకు 1.7 బిలియన్ డాలర్లకు (సుమారు రూ. 14,300 కోట్లు) విక్రయించారు. అయితే, ఈ డీల్ కుదుర్చుకునే సమయంలోనే ఆయన ఒక ఖచ్చితమైన నిబంధన పెట్టారు. అమ్మకం ద్వారా వచ్చే సొమ్ములో 15 శాతాన్ని తన ఉద్యోగులకు బోనస్‌గా ఇవ్వాలని స్పష్టం చేశారు.

    దీని ప్రకారం, మొత్తం 240 మిలియన్ డాలర్లను (సుమారు రూ. 2,000 కోట్లు) 540 మంది పూర్తిస్థాయి ఉద్యోగులకు పంచారు. అంటే, సగటున ప్రతి ఉద్యోగికి 4.43 లక్షల డాలర్లు (సుమారు రూ. 3.7 కోట్లు) అందుతాయి. ఈ మొత్తాన్ని రాబోయే ఐదేళ్లలో విడతల వారీగా వారికి అందజేస్తారు. విశేషమేమిటంటే, ఈ ఉద్యోగులెవరికీ కంపెనీలో షేర్లు లేవు, కేవలం వారి కష్టానికి గుర్తింపుగానే వాకర్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

    ఆనందంతో కంటతడి పెట్టిన ఉద్యోగులు

    ఈ ఏడాది జూన్‌లో కంపెనీ స్వాధీన ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత, ఉద్యోగులందరికీ సీల్ చేసిన కవర్లను అందజేశారు. అందులో తమకు రాబోయే బోనస్ వివరాలు చూసి చాలామంది షాక్‌కు గురయ్యారు. మొదట ఎవరో ప్రాంక్ చేస్తున్నారని భావించినా, అది నిజమని తెలిశాక ఆనందంతో కంటతడి పెట్టారు. దశాబ్దాల కాలంగా కంపెనీ ఎదుర్కొన్న ఒడిదుడుకుల్లో వెన్నంటే ఉన్నందుకు ఈ కానుక ఇస్తున్నట్లు 46 ఏళ్ల గ్రాహం వాకర్ ప్రకటించారు.

    ఫైబర్‌బాండ్ ప్రస్థానం:

    ఈ కంపెనీ ప్రస్థానం ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకం. 1982లో వాకర్ తండ్రి క్లాడ్ వాకర్ దీనిని స్థాపించారు. డేటా సెంటర్లకు అవసరమైన పవర్ ఎన్‌క్లోజర్లను ఈ సంస్థ తయారు చేస్తుంది.

    భయంకరమైన అగ్నిప్రమాదం: 1998లో ఒక ప్రమాదంలో కంపెనీ ఫ్యాక్టరీ పూర్తిగా కాలిపోయింది. ఉత్పత్తి ఆగిపోయినా, వాకర్ కుటుంబం తమ ఉద్యోగులను వదులుకోలేదు. పనులు లేకపోయినా వారికి జీతాలు చెల్లించి అండగా నిలిచారు.

    కష్టకాలం: 2000వ దశకంలో 'డాట్ కామ్' సంక్షోభం వల్ల 900 మంది ఉన్న సిబ్బంది 320కి పడిపోయారు. ఆ సమయంలో గ్రాహం వాకర్ బాధ్యతలు తీసుకుని, ఆస్తులు అమ్మి మరీ కంపెనీని అప్పుల నుంచి గట్టెక్కించారు.

    లాభాల పంట: కరోనా సమయంలో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ డిమాండ్ పెరగడంతో, ఈ కంపెనీ సేల్స్ 400 శాతం పెరిగాయి. దీంతో పెద్ద పెద్ద సంస్థల కన్ను ఈ కంపెనీపై పడింది.

    తన ఉద్యోగులు కేవలం కూలీలు కాదని, కంపెనీని నిలబెట్టిన భాగస్వాములని గ్రాహం వాకర్ నిరూపించారు. "ఈ డబ్బు వారి జీవితాలను కొత్తగా ప్రారంభించడానికి ఉపయోగపడుతుంది" అని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

