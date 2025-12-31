తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులకు సెలవులు- 2026 హాలీడే లిస్ట్ ఇదిగో..
2026 బ్యాంకు సెలవులకు సంబంధించిన లిస్ట్ని ఆర్బీఐ విడుదల చేసింది. 2026 జనవరి నుంచి డిసెంబర్ వరకు బ్యాంకులు ఏ రోజుల్లో మూతపడి ఉంటాయో ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
2026 అడుగు దూరంలో ఉంది. 2025కి వీడ్కోలు పలుకుతూ ప్రపంచం ఇంకొన్ని గంటల్లో నూతన ఏడాదిలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఈ సందర్భంగా 2026 బ్యాంకు సెలవుల లిస్ట్ని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) విడుదల చేసింది. వచ్చే ఏడాది బ్యాంకులకు ఎన్ని సెలవులు ఉన్నాయి? ఎప్పుడెప్పుడు సెలవులు ఉన్నాయి? వంటి విషయాలు తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం. మరీ ముఖ్యంగా బ్యాంకు పనుల కోసం నిత్యం తిరిగే వారు ఈ లిస్ట్ని కచ్చితంగా చూడాలి.
2026లో బ్యాంకు సెలవుల లిస్ట్..
జనవరి 1: నూతన ఏడాది
జనవరి 10: రెండో శనివారం
జనవరి 14, 15, 16: సంక్రాంతి
జనవరి 24: 4వ శనివారం
జనవరి 26: రిపబ్లిక్ డే
(అంటే అదివారంతో కలిపి జనవరి 24 నుంచి 26 వరకు బ్యాంకులకు వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు వచ్చాయి)
ఫిబ్రవరి 14: 2వ శనివారం
ఫిబ్రవరి 28: 4వ శనివారం
మార్చ్ 3: హోలీ
మార్చ్ 14: 2వ శనివారం
మార్చ్ 20: ఉగాది
మార్చ్ 28: 4వ శనివారం
ఏప్రిల్ 3: గుడ్ ఫ్రైడే
ఏప్రిల్ 11: 2వ శనివారం
- రిపబ్లిక్ డే నుంచి క్రిస్మస్ వరకు- 2026లో స్టాక్ మార్కెట్ సెలవుల లిస్ట్ని తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
ఏప్రిల్ 14: వైశాఖి, అంబేడ్కర్ జయంతి
ఏప్రిల్ 25: 4వ శనివారం
మే 1: మే డే
మే 9: 2వ శనివారం
మే 23: 4వ శనివారం
మే 27: బక్రీద్
జూన్ 13: 2వ శనివారం
జూన్ 27: 4వ శనివారం
జులై 11: 2వ శనివారం
జులై 25: 4వ శనివారం
ఆగస్ట్ 8: 2వ శనివారం
ఆగస్ట్ 15: స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం
ఆగస్ట్ 22: 4వ శనివారం
సెప్టెంబర్ 4: జన్మాష్టమి
సెప్టెంబర్ 12: 2వ శనివారం
సెప్టెంబర్ 26: 4వ శనివారం
అక్టోబర్ 2: గాంధీ జయంతి
అక్టోబర్ 10: 2వ శనివారం
అక్టోబర్ 20: దసహా
అక్టోబర్ 24: 4వ శనివారం
నవంబర్ 8: దీపావళి
నవంబర్ 14: 2వ శనివారం
నవంబర్ 24: గురునానక్ జయంతి
నవంబర్ 28- 4వ శనివారం
డిసెంబర్ 12: 2వ శనివారం
డిసెంబర్ 25: క్రిస్మస్
డిసెంబర్ 26: 4వ శనివారం
(అంటే ఆదివారంతో కలుపుకుని డిసెంబర్ 25 నుంచి 28 వరకు బ్యాంకు సెలవులు ఉంటాయి)
వీటితో పాటు ప్రతి ఆదివారం బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది. మహా శివరాత్రి వంటి కొన్ని సెలవులు ఈసారి ఆదివారం నాడు వచ్చాయి. తెలంగాణలో బోనాల నేపథ్యంలో ఆగస్ట్ 10న బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది.
బ్యాంకులు మూతపడి ఉన్నా ఆయా రోజుల్లో యూపీఐ పేమెంట్స్, ఏటీఎం వంటి ఆప్షన్స్ ద్వారా లావాదేవీలు చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇతర బ్యాంకు కార్యకలాపాలను మాత్రం ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.