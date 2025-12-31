Edit Profile
    తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులకు సెలవులు- 2026 హాలీడే లిస్ట్​ ఇదిగో..

    2026 బ్యాంకు సెలవులకు సంబంధించిన లిస్ట్​ని ఆర్బీఐ విడుదల చేసింది. 2026 జనవరి నుంచి డిసెంబర్​ వరకు బ్యాంకులు ఏ రోజుల్లో మూతపడి ఉంటాయో ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 31, 2025 9:01 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    2026 అడుగు దూరంలో ఉంది. 2025కి వీడ్కోలు పలుకుతూ ప్రపంచం ఇంకొన్ని గంటల్లో నూతన ఏడాదిలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఈ సందర్భంగా 2026 బ్యాంకు సెలవుల లిస్ట్​ని రిజర్వ్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా (ఆర్బీఐ) విడుదల చేసింది. వచ్చే ఏడాది బ్యాంకులకు ఎన్ని సెలవులు ఉన్నాయి? ఎప్పుడెప్పుడు సెలవులు ఉన్నాయి? వంటి విషయాలు తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం. మరీ ముఖ్యంగా బ్యాంకు పనుల కోసం నిత్యం తిరిగే వారు ఈ లిస్ట్​ని కచ్చితంగా చూడాలి.

    2026 బ్యాంకు సెలవుల లిస్ట్​.. (REUTERS)
    2026 బ్యాంకు సెలవుల లిస్ట్​.. (REUTERS)

    2026లో బ్యాంకు సెలవుల లిస్ట్​..

    జనవరి 1: నూతన ఏడాది

    జనవరి 10: రెండో శనివారం

    జనవరి 14, 15, 16: సంక్రాంతి

    జనవరి 24: 4వ శనివారం

    జనవరి 26: రిపబ్లిక్​ డే

    (అంటే అదివారంతో కలిపి జనవరి 24 నుంచి 26 వరకు బ్యాంకులకు వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు వచ్చాయి)

    ఫిబ్రవరి 14: 2వ శనివారం

    ఫిబ్రవరి 28: 4వ శనివారం

    మార్చ్​ 3: హోలీ

    మార్చ్​ 14: 2వ శనివారం

    మార్చ్​ 20: ఉగాది

    మార్చ్​ 28: 4వ శనివారం

    ఏప్రిల్​ 3: గుడ్​ ఫ్రైడే

    ఏప్రిల్​ 11: 2వ శనివారం

    • రిపబ్లిక్​ డే నుంచి క్రిస్మస్​ వరకు- 2026లో స్టాక్​ మార్కెట్​ సెలవుల లిస్ట్​ని తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    ఏప్రిల్​ 14: వైశాఖి, అంబేడ్కర్​ జయంతి

    ఏప్రిల్​ 25: 4వ శనివారం

    మే 1: మే డే

    మే 9: 2వ శనివారం

    మే 23: 4వ శనివారం

    మే 27: బక్రీద్​

    జూన్​ 13: 2వ శనివారం

    జూన్​ 27: 4వ శనివారం

    జులై 11: 2వ శనివారం

    జులై 25: 4వ శనివారం

    ఆగస్ట్​ 8: 2వ శనివారం

    ఆగస్ట్​ 15: స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం

    ఆగస్ట్​ 22: 4వ శనివారం

    సెప్టెంబర్​ 4: జన్మాష్టమి

    సెప్టెంబర్​ 12: 2వ శనివారం

    సెప్టెంబర్​ 26: 4వ శనివారం

    అక్టోబర్​ 2: గాంధీ జయంతి

    అక్టోబర్​ 10: 2వ శనివారం

    అక్టోబర్​ 20: దసహా

    అక్టోబర్​ 24: 4వ శనివారం

    నవంబర్​ 8: దీపావళి

    నవంబర్​ 14: 2వ శనివారం

    నవంబర్​ 24: గురునానక్​ జయంతి

    నవంబర్​ 28- 4వ శనివారం

    డిసెంబర్​ 12: 2వ శనివారం

    డిసెంబర్​ 25: క్రిస్మస్​

    డిసెంబర్​ 26: 4వ శనివారం

    (అంటే ఆదివారంతో కలుపుకుని డిసెంబర్​ 25 నుంచి 28 వరకు బ్యాంకు సెలవులు ఉంటాయి)

    వీటితో పాటు ప్రతి ఆదివారం బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది. మహా శివరాత్రి వంటి కొన్ని సెలవులు ఈసారి ఆదివారం నాడు వచ్చాయి. తెలంగాణలో బోనాల నేపథ్యంలో ఆగస్ట్​ 10న బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది.

    బ్యాంకులు మూతపడి ఉన్నా ఆయా రోజుల్లో యూపీఐ పేమెంట్స్​, ఏటీఎం వంటి ఆప్షన్స్​ ద్వారా లావాదేవీలు చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇతర బ్యాంకు కార్యకలాపాలను మాత్రం ముందుగానే ప్లాన్​ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

