    రిపబ్లిక్​ డే నుంచి క్రిస్మస్​ వరకు- 2026లో స్టాక్​ మార్కెట్​కి ఎన్ని రోజులు సెలవులు అంటే..

    2026లో దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​కి ఎన్ని రోజులు సెలవులు ఉన్నాయి? ఏ తేదీల్లో సెలవులు ఉన్నాయి? ట్రేడర్లు, మదుపర్లు కచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సిన 2026 స్టాక్​ మార్కెట్ హాలీడే​ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 30, 2025 10:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    2026 అడుగు దూరంలో ఉంది. అదే సమయంలో 2025 చివరి స్టాక్​ మార్కెట్​ ట్రేడింగ్​ సెషన్ రేపు​ జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో 2026 స్టాక్​ మార్కెట్​ సెలవుల గురించి తెలుసుకోవాలని ఇన్వెస్టర్లు, ట్రేడర్లు చూస్తుంటారు. అందుకే ఎన్​ఎస్​ఈ, బీఎస్​ఈ, ఎంసీఎక్స్​కి సంబంధించిన 2026 ట్రేడింగ్​ హాలీడే వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    2026 స్టాక్​ మార్కెట్​ హాలీడే లిస్ట్​.. (Bloomberg)

    2026లో స్టాక్​ మార్కెట్​ సెలవుల లిస్ట్​..

    అధికారిక క్యాలెండర్​ ప్రకారం 2026లో దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ ఈ తేదీల్లో మూతపడి ఉంటుంది.

    జనవరి 26 (సోమవారం)- రిపబ్లిక్​ డే

    మార్చ్​ 3(మంగళవారం)- హోలీ

    మార్చ్​ 26 (గురువారం)- శ్రీ రామ నవమి

    మార్చ్​ 31 (మంగళవారం)- శ్రీ మహావీర్​ జయంతి

    ఏప్రిల్​ 3 (శుక్రవారం)- గుడ్​ ఫ్రైడే

    ఏప్రిల్​ 14 (మంగళవారం)- డా బాబా సాహెబ్​ అంబేడ్కర్​ జయంతి

    మే 1 (శుక్రవారం)- మహారాష్ట్ర డే

    మే 28 (గురువారం)- బక్రీద్​

    జూన్​ 26 (శుక్రవారం)- మొహర్రం

    సెప్టెంబర్​ 14 (సోమవారం)- వినాయక చవితి

    • 2026లో ‘లాంగ్​ వీకెండ్​’ జాతర- దాదాపు ప్రతి నెలలో వరుస సెలవులు! పూర్తి వివరాలు తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    అక్టోబర్​ 2 (శుక్రవారం)- మహాత్మా గాంధీ జయంతి

    అక్టోబర్​ 20 (మంగళవారం)- దసరా

    నవంబర్​ 10 (మంగళవారం)- దీపావళి

    నవంబర్​ 24 (మంగళవారం- గురునానక్​ జయంతి

    డిసెంబర్​ 25 (శుక్రవారం)- క్రిస్మస్

    అంటే 2026లో స్టాక్​ మార్కెట్​కు 15 రోజుల ప్రత్యేక, పండుగ సెలవులు ఉన్నాయి. ఆయా తేదీల్లో ఈక్విటీ, డెరివేటివ్స్​, కరెన్సీ, కమొడిటీ సెగ్మెంట్​లో ట్రేడింగ్​ కార్యకలాపాలు జరగవు.

    వీటితో పాటు ప్రతి శని, ఆదివారాలు (సెబీ నోటిఫికేషన్లు మినహా) బీఎస్​ఈ, ఎన్​ఎస్​ఈలకు హాలీడే ఉంటుంది. మహాశివరాత్రి, స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం వంటి కొన్ని ప్రత్యేక, పండుగ సెలవులు సైతం ఈసారి శని, ఆదివారాల్లో వచ్చాయి.

    వీటికి అదనంగా, సెటిల్​మెంట్​ హాలీడేల వివరాలు కూడా స్టాక్​ మార్కెట్​ క్యాలెండర్​లో పొందుపరిచారు. సెటిల్​మెంట్​ హాలీడే రోజున మార్కెట్​లు ఓపెన్​లో ఉండొచ్చు, కానీ క్లియరింగ్​, సెటిల్​మెంట్​ కార్యకలాపాలు మూతపడి ఉంటాయి. ఇది ఫండ్​ ట్రాన్స్​ఫర్స్​, సెక్యురిటీ క్రెడిట్​ వంటి వాటిని ప్రభావితం చేస్తుంది.

    ఫిబ్రవరి 19, ఏప్రిల్​ 1, ఆగస్ట్​ 27న సెటిల్​మెంట్​ హాలీడేలు ఉంటాయని మదుపర్లు, ట్రేడర్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలి.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ హాలీడే లిస్ట్​ అందుబాటులో పెట్టుకోవడం చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ట్రేడ్​ ఎగ్జిట్​, ఎంట్రీ వంటి కార్యకలాపాలను ముందుగానే ప్లాన్​ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

    మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఇలా..

    ఇక మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ ఫ్లాట్​గా కొనసాగుతోంది. ఉదయం 10 గంటల 30 నిమిషాలకు నిఫ్టీ50 28 పాయింట్ల లాభంలో 25,971 వద్ద ట్రేడ్​ అవుతోంది. సెన్సెక్స్​ 98 పాయింట్ల లాభంతో 84,793 వద్ద కొనసాగుతోంది.

