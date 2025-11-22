మ్యూచువల్​ ఫండ్​ సిప్​ 'స్టెప్​ అప్​'తో ప్రయోజనాలేంటి?

ఆర్థిక లక్ష్యాలు వేగంగా చేరుకోవాలంటే.. మీరు చేసే మ్యూచువల్ ఫండ్ సిప్ సరిపోదు! సిప్ని 'స్టెప్ అప్' చేయాలి! అంటే ఏంటి? మ్యూచువల్ ఫండ్ సిప్ స్టెప్ అప్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ప్రయోజనాలేంటి? ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
మీరు మీ ఫైనాన్షియల్ గోల్స్ని చేరుకోవడానికి దీర్ఘకాలిక ప్రణాళిక అవసరం. క్రమం తప్పకుండా పొదుపు చేయడం నుంచి మంచి పోర్ట్ఫోలియోను నిర్మించడం వరకూ, మీ లక్ష్యాలను చేరుకునే కొద్దీ నిలకడగా పెట్టుబడి పెట్టడం ముఖ్యం.
అయితే ఈ సాధారణ వ్యూహం ద్రవ్యోల్బణం, ఆదాయం పెరిగే కొద్దీ జీవన ప్రమాణాల్లో వచ్చే పెరుగుదలను పరిగణనలోకి తీసుకోదు! ఉదాహరణకు మీరు 30 సంవత్సరాల వయస్సులో.. రాబోయే 12 సంవత్సరాలలో రూ. 50 లక్షలు పొదుపు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారని అనుకుందాం. కానీ ఈ కాలంలో మీ ఆదాయం పెరిగినప్పుడు, మీ పెట్టుబడి సామర్థ్యం కూడా పెరుగుతుంది. అందువల్ల, మీ ఆర్థిక లక్ష్యాలను మరింత త్వరగా సాధించడానికి మీరు మీ సిప్ల కేటాయింపును పెంచడం మంచిది.
దీనినే ఆర్థిక లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి సిప్ను స్టెప్పింగ్ అప్ చేయడం అని అంటారు. మ్యూచువల్ ఫండ్ సిప్ కాంట్రిబ్యూషన్ను పెంచడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను ఇప్పుడు అర్థం చేసుకుందాం.
మ్యూచువల్ ఫండ్ సిప్ను పెంచడం వల్ల ప్రయోజనాలు
I. ఊహించని నష్టాల నుంచి రక్షణ:
పెట్టుబడి విషయంలో ఊహించని అనేక అంశాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఉదాహరణకు, మీరు ఆశించిన రాబడి రేటు లభించకపోవచ్చు. లేదా ఒక నిర్దిష్ట అసెట్ క్లాస్ ఊహించిన విధంగా పని చేయకపోవచ్చు. అటువంటి పరిస్థితులలో మీరు సిప్ మొత్తాన్ని పెంచడం ద్వారా ఈ అనుకోని సంఘటనల వల్ల కలిగే నష్టాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు.
II. ఆర్థిక లక్ష్యాలను విస్తరించడం:
మీ ఆదాయం గణనీయంగా పెరిగినప్పుడు, మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్ సిప్ను పెంచవచ్చు. దీనివల్ల మీ మొత్తం ఇన్వెస్ట్మెంట్ కార్పస్ పెరుగుతుంది. ఇది మీకు మీ ఆర్థిక లక్ష్యాలను వేగంగా చేరుకోవడానికి లేదా మీ లక్ష్యాల పరిధిని విస్తరించుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఉదాహరణకు.. ఎక్కువ మొత్తంలో రిటైర్మెంట్ కార్పస్ను లక్ష్యంగా పెట్టుకోవచ్చు!
III. క్రమశిక్షణే కీలకం:
ఆర్థిక ప్రణాళిక వేసుకునేటప్పుడు, మీ ఆదాయంలో ఒక భాగాన్ని 'ఖచ్చితమైన సంఖ్య' గా కాకుండా, ‘పర్సెంటేజ్’గా కేటాయించే వ్యూహాన్ని అనుసరించడం మంచిది. అందుకే, మీ ఆదాయం పెరిగే కొద్దీ, ఆర్థిక క్రమశిక్షణను కొనసాగించడానికి మీరు పెట్టుబడికి చేసే కేటాయింపును కూడా అదే విధంగా పెంచాలి.
IV. కాంపౌండింగ్ ప్రయోజనం:
ప్రతి సంవత్సరం సిప్ మొత్తంలో స్వల్పంగా పెంచుకుంటూ పోయినా, అది దీర్ఘకాలిక పోర్ట్ఫోలియో విలువను గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తుంది. ఉదాహరణకు:
ఒక వ్యక్తి స్టెప్-అప్ చేయకుండా 20 ఏళ్ల పాటు నెలకు రూ. 10,000 సిప్ చేస్తే (సంవత్సరానికి 12% వడ్డీతో), వారికి మొత్తం రూ. 99 లక్షలు లభిస్తుంది.
అదే వ్యక్తి.. ప్రతి సంవత్సరం స్వల్పంగా సిప్ మొత్తాన్ని పెంచుకుంటూ పోతే, 20 ఏళ్ల తర్వాత వారికి రూ. 1.9 కోట్లు వరకు మొత్తం ఇన్వెస్ట్మెంట్ కార్పస్కి చేరవచ్చు!
(గమనిక- ఇది సమాచారం కోసం రూపొందించిన కథనం మాత్రమే. హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే ముందు సెబీ రిజిస్టర్డ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ని సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)