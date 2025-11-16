Edit Profile
    మ్యూచువల్​ ఫండ్స్​ KYC స్టేటస్​ ఎలా చెక్​ చేయాలి? ఎలా అప్​డేట్​ చేయాలి?

    ఇన్వెస్టర్స్​కి అలర్ట్​! మ్యూచువల్​ ఫండ్స్​ KYC స్టేటస్​ ఎలా చెక్​ చేయాలి? ఎలా అప్​డేట్​ చేయాలి? ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను డీటైల్డ్​గా ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 16, 2025 9:10 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు, మీ కేవైసీ వివరాలు అప్‌డేట్‌గా ఉన్నాయా లేదో చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. మీ కేవైసీని అప్‌డేట్ చేయడానికి ముందు, దాని ప్రెజెంట్​ స్టేటస్​ తెలుసుకోవడం అవసరం.

    మ్యూచువల్​ ఫండ్స్​ కేవైసీ..
    మ్యూచువల్​ ఫండ్స్​ కేవైసీ..

    మీరు మీ పాన్ నంబర్ ఉపయోగించి ఏదైనా అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ కంపెనీ లేదా రిజిస్ట్రార్ అండ్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ఏజెంట్ వెబ్‌సైట్‌లో కేవైసీ స్థితిని తనిఖీ చేయవచ్చు. మీ కేవైసీ స్టేటస్​ ‘వాలిడేటెడ్​’, ‘రిజిస్టర్డ్​’, ‘ఆన్​ హోల్డ్​’, లేదా ‘రిజెక్టెడ్​’ అని ఉంటుంది.

    కేవైసీ స్టేటస్​: ఇలా తనిఖీ చేయండి

    మీరు పెట్టుబడి పెట్టిన ఏదైనా మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ లేదా ఆర్టీఏ వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించండి.

    కేవైసీ స్టేటస్ లింక్ కోసం వెతకండి. అక్కడ మీ 10-అంకెల పాన్ నంబర్‌ను నమోదు చేయండి.

    క్యాప్చాపై క్లిక్ చేయండి.

    మీ కేవైసీ స్థితి వాలిడేటెడ్​ / రిజిస్టర్డ్​/ ఆన్​హోల్డ్​) /రిజెక్టెడ్​ అని కనిపిస్తుంది.

    కేవైసీ స్టేటస్​ రకాలు: ఏమి చేయాలి?

    I. కేవైసీ వాలిడేటెడ్​

    ఒకసారి మీ కేవైసీ వాలిడేట్​ అయితే, మీరు ఎటువంటి చర్య తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు! మీరు ఎప్పుడైనా, ఏ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లోనైనా లావాదేవీలు చేయవచ్చు.

    II. కేవైసీ రిజిస్టర్డ్​

    మీరు ఇప్పటికే ఉన్న మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడుల్లో ఎటువంటి అడ్డంకులు లేకుండా లావాదేవీలను కొనసాగించవచ్చు.

    అయితే మీరు ఇప్పటికే పెట్టుబడి లేని కొత్త మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటే, మళ్లీ కేవైసీ చేయాల్సి ఉంటుంది.

    ఆ తర్వాత, మీరు పాన్, ఆధార్‌ను (ఎక్స్​ఎంఎల్​, డిజి-లాకర్ లేదా ఎం-ఆధార్ నుంచి) ఉపయోగించి కేవైసీ అప్‌డేట్ / కేవైసీ మార్పు ప్రక్రియను పూర్తి చేయడం ద్వారా మీ కేవైసీ స్టేటస్​ ‘కేవైసీ వాలిడేటెడ్​’గా మార్చుకోవచ్చు.

    III. కేవైసీ ఆన్​హోల్డ్​/ రిజెక్టెడ్​

    మ్యూచువల్ ఫండ్/ఆర్టీఏ వెబ్‌సైట్‌లో కేవైసీ స్టేటస్​ ఇలా ఉండటానికి గల కారణాన్ని చూపిస్తుంది. ఉదాహరణకు మొబైల్ నంబర్ లేదా ఇమెయిల్ చిరునామా వెరిఫై అవ్వకపోవడం, పాన్‌తో ఆధార్‌ను లింక్ చేయకపోవడం, లేదా కేవైసీ పత్రాలలో లోపం ఉండవచ్చు.

    అందువల్ల, మీరు చేయాల్సిందల్లా ఆ మ్యూచువల్ ఫండ్ వెబ్‌సైట్‌లో ఇచ్చిన సూచనలను అనుసరించడమే. మీ స్టేటస్​ 'రిజిస్టర్డ్​/వాలిడేటెడ్​' గా మారిన తర్వాత, మీరు లావాదేవీలు చేయడం ప్రారంభించవచ్చు.

    కేవైసీ మార్పులు, అదనపు సమాచారం..

    మీరు అసోసియేషన్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్ ఇండియా (యాంఫీ) వెబ్‌సైట్‌ను కూడా సందర్శించవచ్చు. అక్కడ హెచ్​డీఎఫ్​సీ మ్యూచువల్ ఫండ్, ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్, కొటక్ మహీంద్రా మ్యూచువల్ ఫండ్, మిరాయ్​ అసెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌ సహా 43 అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ కంపెనీల ఈకేవైసీ మాడిఫికేషన్​ పేజీకి సంబంధించిన లింక్ లభిస్తుంది.

    కేవైసీలో ఏమైనా మార్పులు చేయాలనుకుంటే, అవసరమైన మార్పుల కోసం మీరు ఇక్కడ యాంఫీ లింక్‌ను తనిఖీ చేయవచ్చు.

