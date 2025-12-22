Edit Profile
    2026లో ‘లాంగ్​ వీకెండ్​’ జాతర- దాదాపు ప్రతి నెలలో వరుస సెలవులు!

    2026 క్యాలెండర్ చూశారా? ఈసారి చాలా ‘లాంగ్​ వీకెండ్స్​’ వచ్చాయి! ఇది పర్యాటకులకు, విద్యార్థులకు, ఉద్యోగులకు గుడ్​ న్యూస్​ అనే చెప్పుకోవాలి. ఉరుకుల పరుగుల జీవితం నుంచి బ్రేక్​ తీసుకుని ట్రిప్స్​ని ప్లాన్​ చేసుకునేందుకు 2026 లాంగ్​ వీకెండ్​ డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 22, 2025 9:10 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    2025 దాదాపు ముగింపు దశకు చేరుకుంది. 2026 అడుగు దూరంలో ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో చాలా మంది 2026 క్యాలెండర్​ తీసుకుని, హాలీడేల కోసం వెతకడం మొదలుపెట్టారు. ఇక్కడ ఆసక్తికర విషయం ఏంటంటే, 2026లో అనేక సెలవులు వరుసగా వస్తున్నాయి! ముఖ్యంగా జనవరిలో 2, అక్టోబర్ నెలలో మూడు లాంగ్ వీకెండ్లు రావడం విశేషం. ఇలా లాంగ్​ వీకెండ్​లు ఉంటే, ఎక్కడికైనా ట్రిప్​కి వెళ్లాలని లేదా ఉరుకుల పరుగుల జీవితం నుంచి బ్రేక్​ తీసుకోవాలని చూస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో 2026 లాంగ్​ వీకెండ్​ క్యాలెండర్​ వివరాలను ఇక్కడ చెక్​ చేసుకుని, మీ బ్రేక్​ని ప్లాన్​ చేసుకోండి..

    2026 లాంగ్​ వీకెండ్​ లిస్ట్​ ఇదిగో..
    2026 లాంగ్​ వీకెండ్​ క్యాలెండర్​ వివరాలు..

    జనవరిలో రెండు సార్లు-

    2026 జనవరి 1 (గురువారం)తో కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభమవుతుంది. మీరు గనుక శుక్రవారం (జనవరి 2) ఒక్కరోజు సెలవు పెడితే, శని, ఆదివారాలతో కలిపి వరుసగా నాలుగు రోజులు హాలీడేని చేయవచ్చు!

    మరోవైపు జనవరి నెలాఖరులో కూడా లాంగ్​ వీకెండ్​ వస్తోంది. జనవరి 24 శని, 25 ఆదివారం. ఆ వెంటనే, సోమవారం (జనవరి 26) గణతంత్ర దినోత్సవం. జనవరి 23 (శుక్రవారం)న వసంత పంచమి ఉంది. ఒకవేళ మీరు ఆరోజు సెలవు పెట్టగలిగితే వరుసగా 4 రోజులు హాలీడే దొరికనట్టు అవుతుంది!

    కానీ ఫిబ్రవరిలో మాత్రం లాంగ్ వీకెండ్లు లేవు!

    మార్చి నుంచి జూన్ వరకు..

    మార్చి: మార్చి 27 (జమాత్-ఉల్-విదా - శుక్రవారం)తో మొదలై శని, ఆదివారాలతో లాంగ్ వీకెండ్ వస్తుంది.

    ఏప్రిల్: ఏప్రిల్ 3 (గుడ్ ఫ్రైడే), ఏప్రిల్​ 4 (శనివారం), ఏప్రిల్ 5 (ఈస్టర్ - ఆదివారం) వరుస సెలవులు.

    మే: మే 1 (బుద్ధ పూర్ణిమ - శుక్రవారం), మే 2 శనివారం, మే 3 (ఆదివారం). అంటే మూడు రోజుల లాంగ్​ వీకెండ్​ని ఎంజాయ్​ చేయొచ్చు.

    జూన్: జూన్ 26 (మొహర్రం - శుక్రవారం) తో మొదలై శని, ఆదివారాలు సెలవులు లభిస్తాయి.

    జులైలో మాత్రం లాంగ్ వీకెండ్లు లేవు.

    ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ నెలల్లో..

    సుమారు రెండు నెలల విరామం తర్వాత, ఆగస్టు 28 (రక్షాబంధన్ - శుక్రవారం) నుంచి ఆదివారం వరకు సెలవులు ఉన్నాయి.

    సెప్టెంబర్ నెల మరింత ప్రత్యేకం! సెప్టెంబర్ 4 (జన్మాష్టమి - శుక్రవారం) తో ఒక లాంగ్ వీకెండ్ వస్తే.. సరిగ్గా వారం తర్వాత సెప్టెంబర్ 14 (వినాయక చవితి - సోమవారం) రానుంది. అంటే శని, ఆదివారాలకు తోడు అప్పుడు సోమవారం కూడా సెలవు దొరుకుతుంది.

    అక్టోబర్​లో లాంగ్​ వీకెండ్స్​-

    అక్టోబర్‌లో మీరు ఏకంగా మూడు లాంగ్​ వీకెండ్​ ట్రిప్స్​ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు!

    అక్టోబర్ 2 (గాంధీ జయంతి - శుక్రవారం)తో ఒక వీకెండ్ మొదలవుతుంది.

    అక్టోబర్ 17 (శనివారం) నుంచి అక్టోబర్ 20 (దసరా - మంగళవారం) వరకు వరుసగా నాలుగు రోజులు పండగ సెలవులు లభిస్తాయి!

    అక్టోబర్ 24, 25 (శని, ఆది)కి తోడు అక్టోబర్ 26 (వాల్మీకి జయంతి - సోమవారం) సెలవు కలిసొస్తుంది.

    నవంబర్, డిసెంబర్ ముగింపు-

    నవంబర్ 7 (శనివారం) నుంచి మొదలై నవంబర్ 8 (దీపావళి - ఆదివారం), నవంబర్ 9 (గోవర్ధన పూజ - సోమవారం) వరకు సెలవు ఉంటుంది.

    ఇక ఏడాది ముగింపులో క్రిస్మస్ (డిసెంబర్ 25 - శుక్రవారం) నుంచి ఆదివారం వరకు లాంగ్ వీకెండ్‌తో 2026కు వీడ్కోలు పలకవచ్చు.

    మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం? ఇప్పుడే మీ క్యాలెండర్‌లో ఈ తేదీలను మార్క్ చేసుకుని టూర్ ప్లాన్​కి రెడీ అవ్వండి!

