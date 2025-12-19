3 రోజుల పాటు క్రిస్మస్ సెలవులు - ఈ స్కూళ్లకు మాత్రం ఎక్కువ హాలీ డేస్...!
రాష్ట్రంలోని సాధారణ పాఠశాలలకు 3 రోజుల పాటు క్రిస్మస్ సెలవులు రానున్నాయి. ఇక మిషనరీ పాఠశాలలకు అయితే 5 నుంచి 6 రోజుల పాటు హాల్ డేస్ ఉండనున్నాయి.
స్కూళ్లకు వెళ్లే పిల్లలకు సెలవులంటే చాలు ఎగిరి గంతెస్తారు. ప్రతి నెలలో ఏమైనా హాలీ డేస్ ఉన్నాయా లేవా అని చూస్తుంటారు. అయితే ఈ డిసెంబర్ నెలలో క్రిస్మస్ తప్ప పెద్దగా సెలవులు ఉండవు. ఈ సెలవులు కూడా స్కూళ్లను బట్టి ఉంటాయి. అధికారికంగా ఒకటి రెండు రోజులు సెలవులు మాత్రమే ఉంటాయి. అయితే ఈసారి రాబోయే క్రిస్మస్ కోసం ఇచ్చే సెలవులను తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఖరారు చేసింది.
మిషనరీ స్కూళ్లకు ఎక్కువ హాలీ డేస్…
డిసెంబర్ 25వ తేదీన క్రిస్మస్ పండగ ఉండటంతో సెలవు ఉంటుంది. డిసెంబర్ 24వ తేదీన ఆప్షనల్ హాలీ డేగా క్రిస్మస్ ఈవ్ ఉంటుంది. మరుసటి రోజు బాక్సింగ్ డే ఉండటంతో ఆరోజు(డిసెంబర్ 26) కూడా సెలవుగా నిర్ణయించారు. దీంతో సాధారణ పాఠశాలలకు కూడా వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు రానున్నాయి.
కానీ మిషనరీ స్కూళ్లకు మాత్రం ఎక్కువగా హాలీ డేస్ ఉంటాయి. ఈ తరహా స్కూళ్లకు ఈనెల 23 లేదా 24వ తేదీ నుంచి సెలవులు ప్రారంభమవుతాయి. డిసెంబర్ 27వ తేదీతో పూర్తవుతాయి. ఇక డిసెంబర్ 28వ తేదీన ఆదివారం ఉండటంతో ఆ రోజు కూడా స్కూళ్లు మూసివేసే ఉంటాయి. కాబట్టి మిషనరీ స్కూళ్లు… డిసెంబర్ 29వ తేదీన తిరిగి తెరుచుకుంటాయి.
ఇక 2026 సంవత్సరానికి గాను తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే సెలవులు ప్రకటించింది. అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు 27 సాధారణ సెలవు దినాలతోపాటు 26 ఐచ్ఛిక సెలవులను కూడా ప్రకటించింది. ప్రతి ఆదివారం, నెలలో రెండో శనివారం ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు సెలవు దినాలని వెల్లడించింది.
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల ప్రకారం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ముందస్తు శాఖాపరమైన అనుమతితో ఆమోదించిన ఐచ్ఛిక సెలవులను ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే.