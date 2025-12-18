క్రిస్మస్, న్యూఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ పేరుతో సైబర్ మోసాలు.. ఈ విషయాల్లో జాగ్రత్త!
క్రిస్మస్, న్యూఇయర్ వస్తున్నాయి. దీంతో వీటి పేరుతో సైబర్ మోసాలు ఎక్కువగా జరుగుతాయి. అందుకోసం హైదరాబాద్ పోలీసులు ప్రజలకు హెచ్చరిక జారీ చేశారు.
రాబోయే క్రిస్మస్, నూతన సంవత్సర వేడుకలను దృష్టిలో ఉంచుకుని హైదరాబాద్ పోలీసులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. సైబర్ మోసగాళ్ళు పండుగ సీజన్లను ఆసరాగా చేసుకుని కొత్త పద్ధతుల ద్వారా మోసం చేస్తారని తెలిపారు. అమాయక పౌరులను మోసం చేయడానికి ఆన్లైన్ను ఉపయోగిస్తారని, ప్రజలు అదనపు అప్రమత్తంగా హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు కోరారు. సైబర్ మోసగాళ్ళు బాధితులను సంప్రదించేందుకు క్రిస్మస్ లేదా నూతన సంవత్సర గిఫ్ట్స్, విదేశీ లాటరీ, క్యాష్ బ్యాక్ గెలిచారని మెసేజులు పంపిస్తారు. ప్రాసెసింగ్ ఫీజులు లేదా వ్యక్తిగత వివరాలను అడుగుతారు.
మోసగాళ్ళు నూతన సంవత్సర పార్టీలు, ఈవెంట్స్, పబ్లు, రిసార్ట్లకు నకిలీ పాస్లను వెబ్సైట్లు, సోషల్ మీడియా పేజీల ద్వారా విక్రయిస్తారు. ఆకర్షణీయమైన హాలిడే ప్యాకేజీలు, తీర్థయాత్ర యాత్రలు, క్రూయిజ్ టూర్లు, అంతర్జాతీయ ప్రయాణ ఒప్పందాలను చాలా తక్కువ ధరలకు ప్రచారం చేస్తారు. ముందస్తు చెల్లింపులు చేయించుకుంటారు.. తర్వాత మాయం అవుతారు. తక్కువ ధరకే అని మోసపోకూడదు.
నకిలీ హోటల్ వెబ్సైట్లు, సోషల్ మీడియా పేజీలతో ప్రజలను మోసం చేసి, ముఖ్యంగా పర్యాటక ప్రదేశాలలో నూతన సంవత్సర స్టే కోసం ముందస్తు బుకింగ్ మొత్తాలను వసూలు చేస్తారు. తరువాత వారిని మీరు చేరుకోలేరు. సైబర్ మోసగాళ్ళు నకిలీ ఖాతాలు, UPI IDలను ఉపయోగించి క్రిస్మస్ ఛారిటీ, అనాథ శరణాలయాలు, చర్చిలు, సహాయ కార్యకలాపాల పేరుతో విరాళాలు కోరుతూ సందేశాలను పంపుతారని పోలీసు హెచ్చరించారు.
క్రిస్మస్ మాస్ ఎంట్రీ పాస్లు, కార్ పార్కింగ్ పర్మిట్లు లేదా స్పెషల్ ఈవెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ల కోసం నకిలీ లింక్లు లేదా వాట్సాప్ సందేశాలను ప్రచారం చేస్తారు. ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్, డెలివరీ, ప్రమోషన్ వర్క్ లేదా హోటల్ సేవలకు సంబంధించిన సీజనల్ జాబ్ ఆఫర్లతో పాటు, రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజులు లేదా డాక్యుమెంట్ వివరాలను అడుగుతారు. వీటిని చెబితే అంతేసంగతులు
పెండింగ్లో ఉన్న రీఫండ్లు, నూతన సంవత్సర బోనస్లు, రివార్డ్ పాయింట్లను క్లెయిమ్ చేసుకోమని సందేశాలను పంపుతారు. వినియోగదారులు లింక్లను క్లిక్ చేయమని లేదా OTPలను షేర్ చేయమని అడుగుతారు. అలాగే ప్రయాణం, బహుమతులు, హోటళ్ళు, పార్టీ పాస్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్పై భారీ తగ్గింపులను అందించే ఫేక్ మెసేజ్లు, ఇమెయిల్లు, సోషల్ మీడియా ప్రకటనలను పంపుతారు.
అనుమానాస్పద లింక్లపై క్లిక్ చేయవద్దని, తెలియని యాప్లు, APK ఫైల్లను డౌన్లోడ్ చేయవద్దని పోలీసులు ప్రజలను కోరారు. OTP, PIN, CVV లేదా బ్యాంక్ వివరాలను ఎవరితోనూ పంచుకోవద్దు. అధికారిక వెబ్సైట్లు లేదా విశ్వసనీయ ప్లాట్ఫారమ్ల ద్వారా మాత్రమే ఆఫర్లు, పార్టీ పాస్లు, బుకింగ్లను కన్ఫామ్ చేసుకోండి.
తెలియని క్యూఆర్ కోడ్లను స్కాన్ చేయవద్దు లేదా తెలియని యూపీఐ అభ్యర్థనలను ఆమోదించవద్దు. మీ మొబైల్ ఫోన్ మరియు అప్లికేషన్లను క్రమం తప్పకుండా అప్డేట్ చేయండి. కుటుంబ సభ్యులతో ముఖ్యంగా సీనియర్ సిటిజన్లు, యువతతో సైబర్ భద్రత గురించి చర్చించండి.
ఏదైనా మోసం జరిగితే వెంటనే www.cybercrime.gov.in కు నివేదించాలని లేదా సైబర్ క్రైమ్ హెల్ప్లైన్ - 1930 కు కాల్ చేసి వెంటనే ఫిర్యాదు చేయాలని హైదరాబాద్ పోలీసులు ప్రజలను కోరారు. స్క్రీన్షాట్లు, లావాదేవీ వివరాలు, ఫోన్ నంబర్ల వంటి ఆధారాలను దగ్గర పెట్టుకోవాలి.