    గ్లోబ్‌ట్రాటర్ ఈవెంట్ పాస్ చూశారా.. పాస్ కాదు ఇది పాస్‌పోర్ట్.. క్యూఆర్ కోడ్, రూట్ మ్యాప్స్ సహా ఎన్నో..

    రాజమౌళి, మహేష్ బాబు మూవీ గ్లోబ్‌ట్రాటర్ నిర్వహించబోయే ఈవెంట్ పాస్‌ ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఓ చిన్న బుక్‌లెట్ రూపంలో పాస్‌పోర్ట్ లాగే ఇది ఉండటం విశేషం. అందులో సూచనలు, క్యూఆర్ కోడ్ లాంటివి ఉన్నాయి.

    Published on: Nov 13, 2025 9:13 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    గ్లోబ్‌ట్రాటర్ ఈవెంట్ ఈ శనివారం (నవంబర్ 15) రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో జరగనున్న విషయం తెలుసు కదా. ఈ ఈవెంట్ కోసం మహేష్, రాజమౌళి ఫ్యాన్స్ అందరూ చాలా ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నారు. అయితే దీనికి పాస్ ఉంటే రావాలని రాజమౌళి ఇప్పటికే స్పష్టం చేయగా.. ఆ పాస్ కు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు బయటకు వచ్చాయి.

    గ్లోబ్‌ట్రాటర్ ఈవెంట్ పాస్‌పోర్ట్
    గ్లోబ్‌ట్రాటర్ ఈవెంట్ పాస్ చూశారా.. పాస్ కాదు ఇది పాస్‌పోర్ట్.. క్యూఆర్ కోడ్, రూట్ మ్యాప్స్ సహా ఎన్నో..

    గ్లోబ్‌ట్రాటర్ ఈవెంట్ పాస్‌పోర్ట్

    రాజమౌళి ఏం చేసినా ప్రత్యేకమే కదా. తన నెక్ట్స్ మూవీ గ్లోబ్‌ట్రాటర్ బిగ్ రివీల్ అంటూ ఓ పెద్ద ఈవెంట్ ప్లాన్ చేశాడు. ఇదే విచిత్రం అనుకుంటే.. దీనికి పాస్ తప్పనిసరి అంటూ పాస్‌పోర్ట్ మాదిరిగా ఉన్న పాస్ తీసుకొచ్చాడు. దానిపైన గ్లోబ్‌ట్రాటర్ ఈవెంట్ పాస్‌పోర్ట్ అని రాసి ఉంది.

    ఇక లోపల ఈవెంట్ డేట్, ఆ తర్వాత మహేష్, రాజమౌళి, ప్రియాంకా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ ఫొటోలు, వచ్చే అభిమానులకు సూచనలు, చివరి పేజీలో రూట్ మ్యాప్, వివిధ సూచనలు చూపించే క్యూఆర్ కోడ్ ఉంచారు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈవెంట్ పాస్ కాదు పాస్‌పోర్ట్ అంటూ పలువురు వీటిని షేర్ చేసుకుంటున్నారు.

    గ్లోబ్‌ట్రాటర్ ఈవెంట్.. రాజమౌళి మెసేజ్

    ఇక ఈ గ్లోబ్‌ట్రాటర్ ఈవెంట్ కోసం రావాలనుకునే వారికి డైరెక్టర్ రాజమౌళి ఓ ప్రత్యేకమైన వీడియో ద్వారా పలు కీలకమైన సూచనలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో నవంబర్ 15న జరగబోయే ఈ ఈవెంట్ ను చూడటానికి వచ్చే వారి దగ్గర కచ్చితంగా ఫిజికల్ పాస్ ఉండాల్సిందే అని స్పష్టం చేశాడు. నేరుగా వచ్చేస్తే పంపిస్తారు.. లేదంటే ఆన్‌లైన్ లో పాసులు ఉన్నాయి అనే ప్రచారాలను నమ్మొద్దనీ సూచించాడు.

    ఇక ఈ ఈవెంట్ కోసం పోలీసులు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారని, 18 ఏళ్ల లోపు వారు, సీనియర్ సిటిజెన్స్ కు అనుమతి లేదని, వాళ్లందరూ జియోహాట్‌స్టార్ లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చూడాలని చెప్పాడు. ఇక ఎక్కడి నుంచి వచ్చే వాళ్లు ఎలా రావాలో కూడా ఇదే వీడియోలో చెబుతూ.. ఆ వివరాలన్నీ ఈవెంట్ పాస్ లోనూ పొందుపరిచినట్లు రాజమౌళి వెల్లడించాడు. ఈ ఈవెంట్ ను గ్రాండ్ సక్సెస్ చేద్దామని పిలుపునిచ్చాడు.

    గ్లోబ్‌ట్రాటర్ గురించి..

    రాజమౌళి డైరెక్షన్ లో మహేష్ బాబు, ప్రియాంకా చోప్రా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ నటిస్తున్న ఈ గ్లోబ్‌ట్రాటర్ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే కుంభ, మందాకిని పాత్రల లుక్స్ రిలీజైన విషయం తెలిసిందే. కుంభ అనే విలన్ పాత్రలో సుకుమారన్, మందాకిని పాత్రలో ప్రియాంకా ఫస్ట్ లుక్స్ ఆకట్టుకున్నాయి. దీంతో మహేష్ బాబు లుక్ పై ఆసక్తి నెలకొంది.

    అంతేకాదు ఈ బిగ్ ఈవెంట్ లో అసలు ఏం రివీల్ చేయబోతున్నారో అని కూడా ఫ్యాన్స్ ఎదురు చూస్తున్నారు. మరో రెండు రోజుల్లో ఇది తేలిపోనుంది. శనివారం (నవంబర్ 15) సాయంత్రం 7 గంటల నుంచి ఈ ఈవెంట్ ను జియోహాట్‌స్టార్ లో చూడొచ్చు.

