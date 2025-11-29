2025 చివరి నెలలో బ్యాంకులకు ఎన్ని రోజులు సెలవులు అంటే..
డిసెంబర్ 2025లో బ్యాంకు సెలవుల జాబితా విడుదలైంది. 2025 చివరి నెలలో బ్యాంకులకు 12 రోజుల ప్రత్యేక సెలవులు, 6 రోజులు వారాంతపు సెలవులు ఉండనున్నాయి. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
భారతదేశంలో బ్యాంకు సెలవులు రాష్ట్రాల వారీగా మారుతుంటాయి. జాతీయ, ప్రాంతీయ, మతపరమైన కార్యక్రమాల ప్రభావం ఈ సెలవులపై ఉంటుంది. కాగా భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (ఆర్బీఐ) 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన అధికారిక రాష్ట్రాల వారీ సెలవుల క్యాలెండర్ ప్రకారం.. డిసెంబర్ 2025లో బ్యాంకులకు మొత్తం 12 రోజులు ప్రత్యేక సెలవులు, 6 వారాంతపు సెలవులు ఉన్నాయి.
నిర్ణీత సెలవులతో పాటు డిసెంబర్ 2025లో వచ్చే అన్ని ఆదివారాలు, రెండో- నాలుగో శనివారాలలో కూడా బ్యాంకులు మూతపడి ఉంటాయి. వ్యక్తిగత ఖాతాదారులు, వ్యాపారాలు తమ ఆర్థిక లావాదేవీలను సరిగ్గా ప్లాన్ చేసుకోవడానికి వీలుగా, రాష్ట్రాల వారీగా డిసెంబర్ నెలలో బ్యాంకు సెలవుల సమగ్ర జాబితాను కింద ఇస్తున్నాము.
డిసెంబర్ 2025లో రాష్ట్రాల వారీగా బ్యాంకు సెలవులు..
డిసెంబర్ 1- సోమవారం, రాష్ట్ర వ్యవస్థాపక దినోత్సవం- స్థానిక విశ్వాస దినోత్సవం, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, నాగాలాండ్లోని బ్యాంకులకు సెలవు.
డిసెంబర్ 3- బుధవారం, సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ జేవియర్ విందు, గోవాలోని బ్యాంకులకు సెలవు.
డిసెంబర్ 12- శుక్రవారం, పా టోగన్ నెంగ్మిన్జా సంగమా వర్ధంతి (గారో తెగ స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు), మేఘాలయలోని బ్యాంకులకు సెలవు.
డిసెంబర్ 18- గురువారం, యు సోసో థామ్ వర్ధంతి (ఖాసీ కవి) మేఘాలయలోని బ్యాంకులకు సెలవు.
డిసెంబర్ 19- శుక్రవారం, గోవా విముక్తి దినోత్సవం (పోర్చుగీస్ పాలన నుండి గోవాకు విముక్తి లభించిన సందర్భంగా), గోవాలోని బ్యాంకులకు సెలవు.
డిసెంబర్ 20- శనివారం, లోసూంగ్ / నామ్సూంగ్ పండుగ (పంట కోత ముగింపు, సిక్కిమీస్ నూతన సంవత్సరం ప్రారంభం), సిక్కింలోని బ్యాంకులకు సెలవు.
డిసెంబర్ 22- సోమవారం, లోసూంగ్ / నామ్సూంగ్ పండుగ సిక్కింలోని బ్యాంకులకు సెలవు.
డిసెంబర్ 24- బుధవారం, క్రిస్మస్ ఈవ్ (క్రిస్మస్కు ముందు రోజు) మిజోరం, నాగాలాండ్, మేఘాలయలోని బ్యాంకులకు సెలవు.
డిసెంబర్ 25- గురువారం, క్రిస్మస్ (యేసుక్రీస్తు జన్మదినం) దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లోని బ్యాంకులకు సెలవు.
డిసెంబర్ 26- శుక్రవారం, క్రిస్మస్ వేడుకలు మిజోరం, నాగాలాండ్, మేఘాలయలోని బ్యాంకులకు సెలవు.
డిసెంబర్ 30- మంగళవారం, యు కియాంగ్ నంగ్బా వర్ధంతి (బ్రిటిష్ వారిచే ఉరితీయబడిన స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు), మేఘాలయలోని బ్యాంకులకు సెలవు.
డిసెంబర్ 31- బుధవారం, నూతన సంవత్సర పండుగ- ఇమోయిను ఇరట్పా (సంపద, శ్రేయస్సు దేవత పండుగ), మిజోరం, మణిపూర్లోని బ్యాంకులకు సెలవు.
పైన పేర్కొన్న రాష్ట్రాల వారీ సెలవులతో పాటు డిసెంబర్ 2025లో ఈ కింది రోజుల్లో దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు మూతపడి ఉంటాయి.
డిసెంబర్ 7, 14, 21, 28 (ఆదివారాలు)
డిసెంబర్ 13, 27 (రెండో- నాలుగో శనివారాలు)
అందువల్ల ఈ సెలవుల తేదీలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రజలు, వ్యాపారులు తమ ముఖ్యమైన ఆర్థిక కార్యకలాపాలను ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవాలి.