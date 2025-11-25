దీక్షలో డ్యూటీ చేయకూడదు.. సెలవులు తీసుకోవాలి : పోలీస్ శాఖ కీలక ఆదేశాలు

మతరపమైన దీక్షలపై తెలంగాణ పోలీస్ శాఖ ఇచ్చిన ఆదేశాలు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమైంది. మతపరమైన దీక్షలు తీసుకుంటే.. సెలవులు తీసుకోవాలని, డ్యూటీలో ఉండగా దీక్షలు చేయడానికి వీలు లేదని వెల్లడించింది. ఇందులో భాగంగా ఓ ఎస్సైకి మెమో కూడా జారీ చేశారు.
అయ్యప్ప దీక్షకు నల్లటి దుస్తులు ధరించడంతోపాటు జుట్టు, గడ్డం పెంచుకున్నందుకు సౌత్ ఈస్ట్ జోన్ అదనపు డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (ADCP) కే.శ్రీకాంత్.. కాంచన్బాగ్ సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ ఎస్.కృష్ణకాంత్కు మెమో జారీ చేశారు. ఏడీసీపీ చర్యలపై పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు కూడా వస్తున్నాయి. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది.
పోలీస్ శాఖ ఇచ్చిన ఆదేశాలపై గోషామహల్ ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. నియమం ఒక నిర్దిష్ట సమాజానికి మాత్రమే వర్తిస్తుందో లేదో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి తెలుసుకోవాలని కోరారు. 'మన పండుగల సమయంలో, ఎవరైనా దీక్ష చేస్తున్నప్పుడు పోలీసు శాఖ అనవసరమైన నిబంధనలను ఎందుకు జారీ చేస్తోంది? ఒక నియమం అందరికీ వర్తించాలి. ఒక సమాజం ఆధారంగా ఉండకూడదు.' అని రాజాసింగ్ ప్రశ్నించారు.
అయితే పోలీసులు విధుల్లో ఉన్నప్పుడు జుట్టు, గడ్డం పెంచుకోవడానికి, బూట్లు లేకుండా సివిల్ డ్రెస్ ధరించడానికి అనుమతి ఇవ్వకూడదని స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు శ్రీకాంత్ ఆ మెమోలో పేర్కొన్నారు. 'ఏదైనా పోలీసు సిబ్బంది దీక్ష చేపట్టాలనుకుంటే వారు సెలవు కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ప్రధాన కార్యాలయ మెమోను సూచిస్తూ, మీ దరఖాస్తును అనుకూలంగా పరిగణించలేం.' అని ఆయన జోన్లోని అసిస్టెంట్ కమిషనర్లు (ACPలు), స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్లు (SHOలు)కు ఒక కాపీని పంపారు.
దీనిపై ఇప్పుడు పెద్ద ఎత్తున చర్చ నడుస్తోంది. విశ్వ హిందూ పరిషత్ (VHP) తెలంగాణ యూనిట్ కూడా ADCP సబ్-ఇన్స్పెక్టర్కు జారీ చేసిన మెమోను తీవ్రంగా పరిగణించింది. ADCPపై అవసరమైన చర్య తీసుకోవాలని పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనార్ను కోరింది. 'దీక్ష పాటించినందుకు సబ్-ఇన్స్పెక్టర్కు మెమో జారీ చేయడం హిందూ వ్యతిరేకం.' అని వీహెచ్పీ జాతీయ ప్రతినిధి రావినూతల శశిధర్ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
