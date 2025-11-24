Edit Profile
    హిడ్మా పోస్టర్ల ప్రదర్శన.. పోలీసులపై చిల్లీ స్ప్రే.. 15 మంది అరెస్టు

    ఢిల్లీలో పెరుగుతున్న కాలుష్యానికి వ్యతిరేకంగా ఇండియా గేట్ వద్ద జరిగిన నిరసన హింసాత్మకంగా మారింది. నిరసనకారులు పోలీసులపై 'చిల్లీ స్ప్రే' (Chilli Spray) ఉపయోగించి, విధులు అడ్డుకున్నందుకు 15 మందికి పైగా వ్యక్తులను ఢిల్లీ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

    Published on: Nov 24, 2025 10:45 AM IST
    ANI | By HT Telugu Desk
    దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కాలుష్యంపై నిరసన ప్రదర్శన ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. ఆదివారం నాడు ఇండియా గేట్ 'సీ హెగ్జాగాన్' ప్రాంతంలో ఆందోళన చేస్తున్న నిరసనకారులు, చెదరగొట్టడానికి ప్రయత్నించిన పోలీసులపైకి కారం పొడి స్ప్రే ఉపయోగించారు. అధికారిక విధులను అడ్డుకోవడంతో పాటు రోడ్డును దిగ్బంధించినందుకు గాను 15 మందికి పైగా వ్యక్తులను ఢిల్లీ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

    కాలుష్యంపై నిరసనలో హిడ్మా పోస్టర్లతో ఇండియా గేట్ వద్ద నిరసనకారుల ప్రదర్శన (Sathiya)
    కాలుష్యంపై నిరసనలో హిడ్మా పోస్టర్లతో ఇండియా గేట్ వద్ద నిరసనకారుల ప్రదర్శన (Sathiya)

    న్యూఢిల్లీ డీసీపీ దేవేశ్ కుమార్ మహ్లా ఈ ఘటనపై స్పందించారు. "ఇలాంటి ఆందోళనల సమయంలో పోలీసు సిబ్బందిపై చిల్లీ స్ప్రే ఉపయోగించడం ఇదే మొదటిసారి. కొందరు అధికారులు కళ్లలో స్ప్రే పడి గాయపడ్డారు. ప్రస్తుతం వారికి ఆర్‌ఎంఎల్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నాం. దీనిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నాం" అని ఒక ఢిల్లీ పోలీసు అధికారి తెలిపారు.

    నిరసనకారులను తొలగించడంలో ఘర్షణ

    "కొందరు నిరసనకారులు సీ-హెగ్జాగాన్‌లో గుమిగూడి, ట్రాఫిక్‌ను నియంత్రించడానికి ఏర్పాటు చేసిన బారికేడ్‌ను దాటడానికి ప్రయత్నించారు. వారు నిబంధనలకు సహకరించకుండా, బారికేడ్లను తోసేసి రోడ్డుపై బైఠాయించారు" అని పోలీసులు తెలిపారు.

    "వారి వెనుక ఉన్న అంబులెన్స్‌లు, వైద్య సిబ్బంది అత్యవసర సేవలకు అవసరమైనందున అక్కడి నుంచి కదలాలని మేము వారిని కోరాం. అయినా వారు నిరాకరించారు. దీంతో ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలగకుండా వారిని సీ-హెగ్జాగాన్ నుంచి తొలగించాం. ఈ తొలగింపు సమయంలో నిరసనకారుల్లో కొందరు పోలీసులతో ఘర్షణకు దిగారు. మా సిబ్బందిలో చాలా మంది గాయపడ్డారు," అని డీసీపీ మహ్లా ఏఎన్‌ఐ వార్తా సంస్థకు వివరించారు.

    మావోయిస్ట్ కమాండర్ పోస్టర్ల ప్రదర్శన

    నిరసన జరిగిన ప్రదేశంలోని దృశ్యాల ప్రకారం, ఆందోళనకారులు ఎన్‌కౌంటర్‌లో ఇటీవల మరణించిన మావోయిస్ట్ కమాండర్ మడివి హిడ్మా పోస్టర్లను ప్రదర్శించారు.

    "కాలుష్యంపై నిరసన జరిగింది, కానీ ఆందోళనకారులు మావోయిస్ట్ కమాండర్ హిడ్మా పోస్టర్లను పట్టుకున్నారు. వారు రోడ్డును దిగ్బంధించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, పోలీసులు వారిని తొలగించడానికి ప్రయత్నించగా, వారు పోలీసు సిబ్బందిపై చిల్లీ స్ప్రే చల్లి దాడి చేయడానికి ప్రయత్నించారు. దీనిపై పోలీసులు చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు" అని అధికారి తెలిపారు.

    ఢిల్లీ పోలీసులు ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేసి, అధికారిక విధులకు ఆటంకం కలిగించడం, రోడ్డును దిగ్బంధించడం, చిల్లీ స్ప్రే ఉపయోగించడం వంటి నేరాల కింద 15 మందికి పైగా వ్యక్తులను అరెస్టు చేశారు.

    ఢిల్లీలో మళ్లీ 'వెరీ పూర్' కేటగిరీకి కాలుష్యం

    మరోవైపు, నవంబర్ 9న కూడా కాలుష్య నియంత్రణ కోసం కఠినమైన విధానాలను అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఇండియా గేట్ వద్ద నిరసన జరిగింది.

    ప్రస్తుతం గ్రేడెడ్ రెస్పాన్స్ యాక్షన్ ప్లాన్ (GRAP)-III అమల్లో ఉన్నప్పటికీ, ఢిల్లీ, ఎన్‌సీఆర్‌లో వాయు నాణ్యత ఆందోళనకరంగా ఉంది. సోమవారం ఉదయం 7 గంటలకు సగటు ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ (AQI) 396గా నమోదైంది. ఇది 'చాలా పేలవమైన' (Very Poor) కేటగిరీ కిందకు వస్తుంది.

    అత్యంత కాలుష్య ప్రాంతాలు: సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు (CPCB) ప్రకారం, ఘాజీపూర్ ప్రాంతంలో AQI 441, ఆనంద్ విహార్‌లో 440గా నమోదై, 'తీవ్రమైన' (Severe) కాలుష్య కేటగిరీలోకి చేరింది.

    పొగమంచు కమ్మేసింది: ఇండియా గేట్, ఏఐఐఎంఎస్, సఫ్దర్‌జంగ్ హాస్పిటల్, ఐటీఓ, మయూర్ విహార్, అక్షర్‌ధామ్ టెంపుల్ వంటి ప్రాంతాల చుట్టూ దట్టమైన విషపూరిత పొగమంచు (Toxic Smog) కమ్మేసిన దృశ్యాలు కనిపించాయి.

    ఎయిర్ క్వాలిటీ ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్ (EWS) అంచనా ప్రకారం, నవంబర్ 23 నుంచి నవంబర్ 26 వరకు కూడా గాలి నాణ్యత 'చాలా పేలవమైన' కేటగిరీలోనే కొనసాగే అవకాశం ఉంది.

