శబరిమల అయ్యప్ప దర్శనానికి అధిక సంఖ్యలో భక్తులు.. స్పాట్ బుకింగ్స్ పెంచాలని నిర్ణయం!

శబరిమల మండల-మకరవిళక్కు సందర్భంగా పెద్ద సంఖ్యలో అయ్యప్ప దర్శనం కోసం తరలివస్తున్నారు. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో వస్తుండటంతో అధికారులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. నిర్వహణలో చర్యలలో భాగంగా 75 వేల మంది భక్తులను దర్శనం కోసం పరిమితం చేశారు. స్పాట్ బుకింగ్స్ కూడా 20 వేల నుంచి 5 వేలకు తగ్గించారు.
కేరళ హైకోర్టు కూడా భక్తులు రద్దీలో చిక్కుకోకుండా తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించింది. దీని ప్రకారం స్పాట్ బుకింగ్ ప్రాతిపదికన రోజుకు అనుమతించిన భక్తుల సంఖ్యను 20,000 నుండి 5,000కు తగ్గించారు. పంపాతో సహా 3 ప్రదేశాలలో పనిచేస్తున్న ఇన్స్టంట్ బుకింగ్ కేంద్రాలు మూసివేశారు. దేవస్థానం బోర్డు తీసుకున్న ఈ కఠినమైన చర్య వల్ల ఇన్స్టంట్ బుకింగ్ ద్వారా భగవంతుని దర్శనం కోసం వచ్చే భక్తుల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గింది. గర్భగుడితో సహా ప్రాంతాలలో కూడా రద్దీ లేదు.
భక్తుల రద్దీని బట్టి స్పాట్ బుకింగ్స్ పెంచుకోవడానికి దేవస్థానం బోర్డుకు కేరళ హైకోర్టు అనుమతి ఇచ్చింది. దీని ప్రకారం భక్తుల రద్దీని బట్టి స్పాట్ బుకింగ్స్ ద్వారా అనుమతించిన భక్తుల సంఖ్యను పెంచే పద్ధతి నేడో రేపో అమల్లోకి వస్తుందని సమాచారం. ఇప్పుడు అధిక సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తున్నారు. దీంతో మళ్లీ స్పాట్ బుకింగ్స్ పెంచాలని నిర్ణయం తీసుకుంది దేవస్థానం.
ఈ విషయంలో శబరిమలలో పోలీసు అధికారుల సమావేశం జరిగింది. దీని కోసం కేరళ రాష్ట్ర డీజీపీ శబరిమల సందర్శించారు. భద్రతా చర్యలను కూడా పరిశీలించారు. శబరిమల సందర్శించే భక్తుల భద్రత, సౌకర్యాన్ని నిర్ధారించడానికి అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకున్నామని డీజీపీ అన్నారు. భక్తుల రద్దీని బట్టి స్పాట్ బుకింగ్స్ ద్వారా అనుమతించిన భక్తుల సంఖ్యను 7,000 నుండి 8,000కు పెంచాలని నిర్ణయించారు.
మరోవైపు శబరిమలకు యాత్రికుల రద్దీ కొనసాగుతుండటంతో కేఎస్ఆర్టీసీ రికార్డు ఆదాయాన్ని సాధించింది. ఆదివారం వరకు ఆదాయం రూ. 4,27,71,797. నీలక్కల్-పంబా చైన్ సర్వీస్ కూడా విజయవంతంగా కొనసాగుతోంది.
