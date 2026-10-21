తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు - పలు జిల్లాల్లో స్కూళ్లకు సెలవు..! దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు ఐఎండీ హెచ్చరికలు
భారీ వర్షాల హెచ్చరికల నేపథ్యంలో చెన్నై, తిరువళ్లూర్, చెంగల్పట్టు, కాంచీపురం జిల్లాల్లో ఇవాళ బడులకు సెలవు ప్రకటించారు. పలు ప్రాంతాలకు రెడ్, ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి.
బంగాళాఖాతంలోర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం తీవ్రరూపం దాల్చుతుండటంతో తమిళనాడు వ్యాప్తంగా కుండపోత వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇవాళ(అక్టోబర్ 21) రాష్ట్రంలోని నాలుగు ప్రధాన జిల్లాల్లో పాఠశాలలకు ముందస్తుగా సెలవు ప్రకటిస్తూ అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. చెన్నైతో పాటు దాని పొరుగు జిల్లాలైన తిరువళ్లూర్, చెంగల్పట్టు, కాంచీపురంలలోని పాఠశాలలన్నింటికీ ఈ నిర్ణయం వర్తిస్తుంది.
రాబోయే 24 గంటల్లో మరిన్ని భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని ఐఎండీ హెచ్చరించడంతో…. విద్యార్థుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లు ఈ ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
నైరుతి బంగాళాఖాతం, దానికి ఆనుకుని ఉన్న ఉత్తర తమిళనాడు తీరం సమీపంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం తీవ్రమై అల్పపీడనంగా మారే అవకాశం ఉందని చెన్నై ప్రాంతీయ వాతావరణ కేంద్రం బులిటెన్ విడుదల చేసింది. ఈ ప్రభావంతో తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, విలుప్పురం, చెంగల్పట్టు, చెన్నై, తిరువళ్లూర్, రామనాథపురం, తిరువారూర్, తంజావూరు, నాగపట్నం, మయిలాడుత్తురై తదితర ప్రాంతాలకు 'ఆరెంజ్ అలర్ట్' జారీ చేశారు.
అంతేకాకుండా కన్యాకుమారి, తూత్తుకూడి, దిండిగల్, రాణిపేట, తిరుచిరాపల్లి, తిరునెల్వేలి, ఇతర దక్షిణ జిల్లాలకు 'ఎల్లో అలర్ట్' ప్రకటించారు. అక్టోబర్ 26 వరకు తమిళనాడు వ్యాప్తంగా పలుచోట్ల భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
తెలుగు రాష్ట్రాలపైనా ప్రభావం….
ఈ వాతావరణ మార్పుల ప్రభావం కేవలం తమిళనాడుకే పరిమితం కాలేదు. పొరుగున ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కేరళ, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లోనూ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో కూడా వర్షాలు కురిసే సూచనలు ఉన్నాయని ఐఎమ్డీ స్పష్టం చేసింది. అంతర్గత కర్ణాటక, కేరళ ప్రాంతాల్లో అక్టోబర్ 22 నుండి 26 వరకు అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
గత కొద్దిరోజులుగా తమిళనాడులోని పలు ప్రాంతాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. శివగంగ జిల్లాలోని అమరావతి పుదూర్లో అత్యధికంగా 9.2 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు కాగా, రామనాథపురం జిల్లా తిరువాడనైలో 8 సెంటీమీటర్ల వర్షం కురిసింది.రాజధాని చెన్నైలో శనివారం రాత్రి సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో 30 సెంటీమీటర్లకు పైగా రికార్డు స్థాయి వర్షం పడటంతో పలు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. ఆదివారం నుంచి వర్ష తీవ్రత కొంత తగ్గినా…. తాజా అల్పపీడన ప్రమాదం పొంచి ఉండటంతో యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More