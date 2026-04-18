    Chris Gayle Lalit Modi: అప్పుల్లో ఉన్నాను ఆదుకోండి అంటూ గేల్ ఫోన్ చేశాడు.. మాల్యా ఆ ఛాన్స్ ఇచ్చాడు: లలిత్ మోదీ

    Chris Gayle Lalit Modi: క్రిస్ గేల్ ఐపీఎల్ చరిత్రనే మార్చేసిన 2011లో జరిగిన ఓ స్టోరీని మాజీ ఛైర్మన్ లలిత్ మోదీ తాజాగా వెల్లడించాడు. తాను అప్పుల్లో ఉన్నానని, ఆదుకోవాలని ఫోన్ చేయడంతో విజయ్ మాల్యా అతన్ని తీసుకోవడానికి ముందుకు వచ్చాడని చెప్పాడు. 

    Published on: Apr 18, 2026 8:43 AM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Chris Gayle Lalit Modi: ఐపీఎల్ (IPL) అంటేనే అన్-లిమిటెడ్ ఎంటర్టైన్మెంట్. ఇక్కడ రాత్రికి రాత్రే స్టార్లు పుట్టుకొస్తారు.. దిగ్గజాలు సైతం ఫామ్ కోల్పోతే కనుమరుగవుతారు. అయితే లీగ్ చరిత్రలో 'యూనివర్సల్ బాస్' క్రిస్ గేల్ సృష్టించిన ప్రభంజనం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. కానీ 2011 వేలంలో ఈ దిగ్గజ ఆటగాడిని కొనేందుకు ఏ ఫ్రాంచైజీ ముందుకు రాలేదన్న విషయం మీకు తెలుసా? ఆ గడ్డు కాలంలో గేల్ ఎదుర్కొన్న మానసిక సంఘర్షణ, లలిత్ మోదీ చేసిన ఫోన్ కాల్స్ గేల్ కెరీర్‌ను ఎలా మలుపు తిప్పాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.

    "నువ్వు సోమరివయ్యావు": గేల్‌కు మోదీ క్లాస్

    మైఖేల్ వాన్ హోస్ట్ చేసిన ‘ది ఓవర్‌లాప్ క్రికెట్’ కార్యక్రమంలో లలిత్ మోదీ ఈ ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు. 2011 ఐపీఎల్ వేలం ముగిసిన తర్వాత లండన్‌లో ఉన్న మోదీకి గేల్ నుంచి ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది.

    "నన్ను వేలంలో ఎవరూ తీసుకోలేదు, ఎందుకిలా జరిగింది?" అని గేల్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారట. దానికి మోదీ చాలా నిర్మొహమాటంగా బదులిచ్చారు. "నువ్వు పర్ఫామ్ చేయలేదు కాబట్టే ఎవరూ కొనలేదు. కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) తరపున నీ ఆటతీరు ఆశించిన స్థాయిలో లేదు. నీలో సామర్థ్యం ఉన్నప్పటికీ, ఆట పట్ల కొంత అశ్రద్ధ వహించావు (Lazy)" అని ముఖం మీదే చెప్పేశారట.

    అప్పుల బాధలో గేల్.. రంగంలోకి దిగిన మోదీ

    ఆ సమయంలో గేల్ తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నట్లు మోదీ వివరించారు. "నాకు చాలా అప్పులు ఉన్నాయి, బిల్లులు కట్టడానికి కూడా డబ్బులు అవసరం. నాకు ఏదో ఒక అవకాశం ఇప్పించండి" అని గేల్ ప్రాధేయపడటంతో మోదీ మనసు కరిగింది. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన మోదీ.. ఒకటి, రెండు కాదు ఏకంగా మూడు ఫ్రాంచైజీలకు ఫోన్ చేశారు. కానీ, గేల్ ఫామ్ మీద నమ్మకం లేక అందరూ 'నో' చెప్పేశారు.

    విజయ్ మాల్యా ఇంటికి వెళ్లి మరీ..

    చివరి ప్రయత్నంగా మోదీ, అప్పట్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) యజమానిగా ఉన్న విజయ్ మాల్యా ఇంటికి వెళ్లారు. "గేల్‌కు ఒక అవకాశం ఇచ్చి చూడు" అని కోరారు.

    అదృష్టవశాత్తూ ఆ సమయంలో ఆర్సీబీ ఆటగాడు డిర్క్ నానెస్ గాయపడటంతో ఒక విదేశీ ఆటగాడి స్థానం ఖాళీగా ఉంది. "సరే, తీసుకుంటాను.. కానీ అతను రాణిస్తేనే డబ్బులు ఇస్తాను" అని మాల్యా కండిషన్ పెట్టారు. ఇదే విషయాన్ని మోదీ గేల్‌కు చేరవేస్తూ.. "నీ బ్యాట్‌తోనే సమాధానం చెప్పు" అని హితవు పలికారు.

    చరిత్ర సృష్టించిన 'గేల్ స్టార్మ్'

    అవకాశం దొరికిన తర్వాత గేల్ వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు. 2011 సీజన్‌లో కేవలం 12 మ్యాచ్‌ల్లోనే 608 పరుగులు సాధించి ఆరెంజ్ క్యాప్‌ను కైవసం చేసుకున్నారు. అందులో రెండు సెంచరీలు ఉండటం విశేషం. మోదీ మాటల్లో చెప్పాలంటే, "ఆ ఆకలి అతన్ని ప్రపంచ రికార్డులు సృష్టించేలా చేసింది. తన చెక్కుపై ఎంత మొత్తం ఉండాలో తనే రాసుకునే స్థాయికి ఎదిగాడు." ఆ ఒక్క సీజన్ గేల్ కెరీర్‌ను మార్చడమే కాకుండా, ఆర్సీబీకి అత్యంత ఆరాధ్య ఆటగాడిగా నిలబెట్టింది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. 2011 ఐపీఎల్ వేలంలో క్రిస్ గేల్‌ను ఎవరూ ఎందుకు కొనలేదు?

    అంతకుముందు సీజన్లలో కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ తరపున గేల్ ప్రదర్శన నిలకడగా లేదు. అతని ఫిట్‌నెస్ మరియు ఫామ్ మీద సందేహాలతో ఫ్రాంచైజీలు ఆసక్తి చూపలేదు.

    2. గేల్ ఏ ఆటగాడి స్థానంలో ఆర్సీబీలోకి వచ్చారు?

    ఆస్ట్రేలియా ఫాస్ట్ బౌలర్ డిర్క్ నానెస్ గాయపడటంతో అతని స్థానంలో రిప్లేస్‌మెంట్ ప్లేయర్‌గా గేల్ జట్టులోకి చేరారు.

    3. గేల్ ఐపీఎల్ కెరీర్‌లో అత్యధిక స్కోరు ఎంత?

    2013లో పూణే వారియర్స్ ఇండియాపై గేల్ అజేయంగా 175 పరుగులు చేశారు. ఇది ఇప్పటికీ ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

