ఆరు నెలల సీజేఐ గవాయ్ పదవీకాలంలో 11 మంది వెనుకబడిన వర్గాల న్యాయమూర్తుల నియామకం
భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా (CJI) జస్టిస్ బి.ఆర్. గవాయ్ ఆరు నెలల పదవీకాలంలో దేశంలోని వివిధ హైకోర్టులకు 11 మంది ఓబీసీ కులాలకు చెందిన న్యాయమూర్తులను నియమించారు. వీరితో పాటు 10 మంది షెడ్యూల్డ్ కులాల నుంచి, 13 మంది మైనారిటీల నుంచి, 15 మంది మహిళా న్యాయమూర్తులు ఉన్నారు.
భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ బి.ఆర్. గవాయ్ సుమారు ఆరు నెలల పదవీకాలంలో దేశంలోని హైకోర్టులకు వెనుకబడిన తరగతులు (BC), ఇతర వెనుకబడిన తరగతులు (OBC) నుంచి ఏకంగా 11 మంది న్యాయమూర్తులు నియమితులయ్యారు. సామాజిక న్యాయానికి పెద్దపీట వేస్తూ ఆయన తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం న్యాయ చరిత్రలో ఒక మైలురాయిగా నిలిచింది.
దేశంలోనే మొట్టమొదటి బౌద్ధ, రెండవ దళిత సీజేఐగా జస్టిస్ గవాయ్ పేరు పొందారు. ఆయన నేతృత్వంలోని సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం వివిధ హైకోర్టులకు న్యాయమూర్తుల నియామకానికి గాను 129 మంది పేర్లను ప్రభుత్వానికి సిఫారసు చేసింది. ఇందులో 93 పేర్లను కేంద్రం ఆమోదించింది.
మహిళలు, మైనారిటీ వర్గాలకు ప్రాధాన్యత
సుప్రీంకోర్టు వెబ్సైట్లో మే 14వ తేదీ నుంచి జస్టిస్ గవాయ్ సీజేఐగా బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుంచి చేసిన నియామకాల వివరాలను పొందుపరిచారు. కేంద్రం ఆమోదించిన 93 మంది హైకోర్టు న్యాయమూర్తుల పేర్లలో...
షెడ్యూల్డ్ కులాల (SC) నుంచి 10 మంది న్యాయమూర్తులు ఉన్నారు.
ఇతర వెనుకబడిన తరగతులు (OBC), వెనుకబడిన తరగతుల (BC) నుంచి 11 మంది న్యాయమూర్తులను నియమించారు.
మైనారిటీ వర్గాల నుంచి 13 మంది న్యాయమూర్తులను నియమించారు.
15 మంది మహిళా న్యాయమూర్తులు కూడా ఈ జాబితాలో ఉన్నారు.
మొత్తం నియామకాలలో 49 మందిని బార్ (Bar) నుంచి ఎంపిక చేయగా, మిగిలిన వారిని సర్వీస్ క్యాడర్ (Service Cadre) నుంచి తీసుకున్నారు.
సుప్రీంకోర్టుకు ఐదుగురి నియామకం
జస్టిస్ గవాయ్ పదవీకాలంలోనే సుప్రీంకోర్టుకు కూడా ఐదుగురు న్యాయమూర్తులు నియమితులయ్యారు. వీరిలో జస్టిస్ ఎన్వీ అంజారియా, జస్టిస్ విజయ్ బిష్ణోయ్, జస్టిస్ ఏఎస్ చందూర్కర్, జస్టిస్ అలోక్ అరధే, జస్టిస్ విపుల్ మానుభాయ్ పంచోలి ఉన్నారు.
కీలక తీర్పులు అందించిన సీజేఐ
భారతదేశ 52వ ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన జస్టిస్ గవాయ్ ఆరు నెలల స్వల్పకాలంలోనే అనేక సంచలనాత్మక తీర్పులు ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా వక్ఫ్ చట్టంలోని కీలక నిబంధనలపై స్టే విధించడం, ట్రిబ్యునల్ సంస్కరణల చట్టాన్ని కొట్టివేయడం, ప్రాజెక్టులకు పోస్ట్ ఫ్యాక్టో గ్రీన్ నోడ్స్ (Post Facto Green Nods) ఇవ్వడానికి కేంద్రాన్ని అనుమతించడం వంటి ముఖ్యమైన తీర్పులు ఆయన అందించారు.
దళితుల నుంచి భారత న్యాయవ్యవస్థకు నేతృత్వం వహించిన కేజీ బాలకృష్ణన్ తర్వాత జస్టిస్ గవాయ్ రెండవవారు. నవంబర్ 23, ఆదివారం రోజున ఆయన పదవీ విరమణ చేయనున్నారు. నవంబర్ 24న జస్టిస్ సూర్య కాంత్ తదుపరి సీజేఐగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు.
తన చివరి పనిదినం సందర్భంగా ఘనమైన ప్రశంసలు అందుకున్న జస్టిస్ గవాయ్... న్యాయవాదిగా, న్యాయమూర్తిగా సాగిన నాలుగు దశాబ్దాల తన ప్రయాణాన్ని ముగిస్తూ, ఈ సంస్థను "పూర్తి సంతృప్తితో, తృప్తి భావంతో", "న్యాయ విద్యార్థిగా" వీడి వెళ్తున్నానని భావోద్వేగంతో తెలిపారు.
