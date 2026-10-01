రేపటి నుంచి దేశవ్యాప్త ఆందోళనలు: సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్ రాజీనామాకు సీజేపీ డిమాండ్
ఓటర్ల జాబితాల సవరణలో అక్రమాలు జరిగాయంటూ కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) అక్టోబర్ 2 నుంచి దేశవ్యాప్త నిరసనలకు పిలుపునిచ్చింది. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేష్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలని, 2025 ఓటర్ల జాబితా ఆధారంగానే ఎన్నికలు నిర్వహించాలని సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే డిమాండ్ చేశారు.
ఓటర్ల జాబితాల్లో అక్రమాలు, అవకతవకలు జరిగాయని ఆరోపిస్తూ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంపై కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) పోరాటానికి దిగింది. అక్టోబర్ 2 గాంధీ జయంతి రోజున ముంబైలోని ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ పార్క్ గేట్ నంబర్ 6 వద్ద సాయంత్రం 4 గంటలకు తొలి నిరసన ప్రదర్శన చేపడుతున్నట్లు సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే ప్రకటించారు. ఈ ఆందోళనను దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు విస్తరించి, చివరికి దిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద ధర్నాతో ముగిస్తామని వెల్లడించారు. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేష్ కుమార్ రాజీనామా చేసే వరకు తమ పోరాటం ఆగదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
సీజేపీ ప్రధానంగా ముందుకు తెచ్చిన 3 డిమాండ్లు:
- సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్ తక్షణమే తన పదవికి రాజీనామా చేయాలి.
- 2025లో సిద్ధం చేసిన ఓటర్ల జాబితాను నిలిపివేసి (ఫ్రీజ్ చేసి), దాని ఆధారంగానే రాబోయే ఎన్నికలు నిర్వహించాలి.
- తదుపరి ఎన్నికల కమిషనర్ నియామకంలో పౌర సమాజం (సివిల్ సొసైటీ) భాగస్వామ్యంతో కూడిన పారదర్శక, స్వతంత్ర ప్రక్రియను అమలు చేయాలి.
13 కోట్ల ఓట్ల తొలగింపుపై ఆరోపణలు
దేశంలో ఎన్నికల ప్రక్రియపై ప్రజలు పూర్తిగా నమ్మకం కోల్పోయారని అభిజీత్ దిప్కే విమర్శించారు. "ప్రస్తుతం దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం ఉందనేది కేవలం ఒక భ్రమ మాత్రమే" అని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 2024 నుంచి ఇప్పటివరకు దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 13 కోట్ల మంది ఓటర్ల పేర్లను జాబితాల నుంచి తొలగించారని ఆయన ఆరోపించారు. 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ, 'ఇండియా' కూటమి మధ్య ఓట్ల శాతంలో ఉన్న స్వల్ప తేడాను ప్రస్తావిస్తూ, ఇలాంటి భారీ ఓట్ల తొలగింపులు ఎన్నికల ఫలితాలను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తాయని అభిప్రాయపడ్డారు.
ఎన్నికల కమిషనర్ల అభ్యంతరాలు.. రాజకీయ వివాదం
ఓటర్ల సంక్షిప్త నిఘా సవరణ (ఎస్ఐఆర్) నిర్వహణపై ఎన్నికల కమిషనర్లు సుఖ్బీర్ సింగ్ సంధూ, వివేక్ జోషిలు గత 10 నెలల్లో కనీసం 14 సార్లు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసినట్లు కథనాలు వెలువడటంతో ఈ వివాదం మరింత ముదిరింది. ఎన్నికల సంఘం పూర్తిగా రాజకీయ కార్యనిర్వాహక వర్గం (పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్) ప్రభావంలో పనిచేస్తోందని, ఓటర్ల జాబితాలో ఎవరు ఉండాలో ప్రభుత్వమే నిర్ణయిస్తోందని దిప్కే ఆరోపించారు.
రాజకీయ రహిత ప్రజా ఉద్యమం
ఈ నిరసన ప్రదర్శనల్లో ఎలాంటి రాజకీయ పార్టీల జండాలు, బ్యానర్లు వాడకూడదని, ఇది ఒక ప్రజా ఉద్యమమని దిప్కే పిలుపునిచ్చారు. తమను అరెస్టు చేసినా నిరసనను విరమించేది లేదని స్పష్టం చేశారు. కాంగ్రెస్ లేదా ఇతర ఏ రాజకీయ పార్టీతో తమకు పొత్తు లేదని ఆయన తేల్చిచెప్పారు. శివసేన (యుబిటి) నాయకుడు ఆదిత్య థాకరే తెలిపిన మద్దతును స్వాగతిస్తూనే, పౌరుల ఓటు హక్కు విషయంలో రాజకీయ సిద్ధాంతాలను పక్కన పెట్టాలని సూచించారు.
ఉద్యోగ నియామకాల్లో పేపర్ లీక్లు, విద్యార్థుల సమస్యలను కూడా ఈ సందర్భంగా దిప్కే ప్రస్తావించారు. పేపర్ లీక్ ఆరోపణలు వచ్చినప్పటికీ ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించి తాత్కాలిక జాబితాను విడుదల చేయడాన్ని ఆయన తప్పుబట్టారు.
మరోవైపు, సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్పై తదుపరి రాజకీయ పోరాట వ్యూహాన్ని ఖరారు చేసేందుకు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, రాహుల్ గాంధీ, మమతా బెనర్జీ, అఖిలేష్ యాదవ్, తేజస్వి యాదవ్ సహా 21 ప్రతిపక్ష పార్టీల నాయకులు సెప్టెంబర్ 30న న్యూధిల్లీలో సమావేశమైన సంగతి తెలిసిందే.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More