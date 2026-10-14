జంతర్ మంతర్ నిరసన కేసు: సీజేపీ నేతలకు 5 రోజుల జ్యుడీషియల్ కస్టడీ
ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద నిషేధాజ్ఞలు ఉల్లంఘించి నిరసన తెలిపిన కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సిజేపీ) నాయకులు సౌరవ్ దాస్, అశుతోష్ రంకాలను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. స్పెషల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్ వీరికి 5 రోజుల జ్యుడీషియల్ కస్టడీ విధించారు. మరొక నేత అజింక్యా షిండేను వ్యక్తిగత బాండ్పై విడుదల చేశారు.
న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ ప్రాంగణంలోకి అక్రమంగా ప్రవేశించి నిరసన తెలిపారనే ఆరోపణలపై కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సిజేపీ) ముఖ్య ప్రతినిధి సౌరవ్ దాస్, జాతీయ ప్రతినిధి అశుతోష్ రంకాలను ఢిల్లీ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వీరిని బుధవారం ఉదయం మందిర్ మార్గ్ పోలీస్ స్టేషన్లోని స్పెషల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్ (ఎస్ఈఎమ్) ఎదుట హాజరుపరచగా, ఐదు రోజుల జ్యుడీషియల్ కస్టడీ విధిస్తూ కోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. కాగా, పార్టీకి చెందిన మరో నాయకుడు అజింక్యా షిండేను రూ.5,000 పూచీకత్తు, వ్యక్తిగత బాండ్పై ఆరు నెలల పాటు శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించననే షరతుతో కోర్టు విడుదల చేసింది.
పోలీసుల వాదనలు.. 'మళ్లీ నేరానికి పాల్పడే అవకాశం ఉంది'
స్పెషల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టులో ఢిల్లీ పోలీసులు తమ వాదనలు వినిపిస్తూ.. నిందితులు బయట ఉంటే మళ్లీ ఏదైనా నేరానికి లేదా చట్టవ్యతిరేక చర్యలకు పాల్పడే ప్రమాదం ఉందని అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. గత ఆదివారం ఢిల్లీ క్యాంట్ పోలీస్ స్టేషన్లో శాంతిభద్రతల ఉల్లంఘనకు పాల్పడబోమని రాసిచ్చిన ష్యూరిటీ బాండ్ను నిందితులు ఉల్లంఘించారని తెలిపారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రజలను జంతర్ మంతర్ వద్దకు రావాలని పిలుపునిచ్చారని, విధులు నిర్వహిస్తున్న పోలీసులను అడ్డుకున్నారని ఆరోపించారు.
ఈ క్రమంలో కన్నాట్ ప్లేస్, పార్లమెంట్ స్ట్రీట్ పోలీస్ స్టేషన్లలో భారత్ న్యాయ సంహిత (బీఎన్ఎస్) కింద ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల ఉల్లంఘన, పోలీసులపై దాడి, కుట్ర, అక్రమ ప్రవేశం వంటి తీవ్రమైన సెక్షన్లతో పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేశారు.
'పోలీసులు కోర్టును తప్పుదోవ పట్టించారు'
సీజేపీ నేతల తరఫున వాదనలు వినిపించిన న్యాయవాది అభిష్త్ హేలా పోలీసుల ఆరోపణలను తీవ్రంగా ఖండించారు. నిందితులు ఎవరినీ జంతర్ మంతర్ రావాలని పిలవలేదని, పోలీసులు కోర్టులో అబద్ధాలు చెప్పారని ఆరోపించారు. "ప్రజలను రమ్మని నా క్లయింట్లు ఎలాంటి పిలుపునివ్వలేదు. వారు ముందస్తు బాండ్ను ఉల్లంఘించలేదు. ఈ వ్యవహారాన్ని విచారించే అధికారం ఫస్ట్ లేదా సెకండ్ క్లాస్ జ్యుడీషియల్ మేజిస్ట్రేట్కే ఉంటుంది తప్ప ఎస్ఈఎమ్కు లేదు. కన్నాట్ ప్లేస్ కేసుకు సంబంధించిన ఫిర్యాదును ఇక్కడ దుర్వినియోగం చేశారు" అని న్యాయవాది స్పష్టం చేశారు.
జాతీయ జెండా ఎగురవేస్తే తప్పా?: అభిజీత్ దిప్కే
సీజేపీ నాయకుల జ్యుడీషియల్ కస్టడీపై ఆ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే తీవ్రంగా స్పందించారు. "జంతర్ మంతర్ వద్ద త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేయడమే అశుతోష్, సౌరవ్లు చేసిన తప్పా? ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ధైర్యముంటే ఇటువంటి పిరికిపంద చర్యల వెనుక దాక్కోకుండా అధికారికంగా అత్యవసర పరిస్థితి (ఎమర్జెన్సీ) ప్రకటించాలి" అని సోషల్ మీడియా వేదిక 'ఎక్స్'లో సవాలు విసిరారు. జంతర్ మంతర్ లాంటి పోరాట కేంద్రాల నుంచి నిరసన స్వరాన్ని తొలగించడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
జంతర్ మంతర్ ప్రాంగణం రద్దు
కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ (ఎమ్హెచ్ఏ) ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ సిఫార్సుల మేరకు ఢిల్లీ పోలీసులు జంతర్ మంతర్ను నిరసనల ప్రాంగణాల జాబితా నుంచి ఇటీవల తొలగించారు. దీనికి ప్రత్యామ్నాయంగా రామ్లీలా మైదానం, బురాడీ మైదానం, ఈస్ట్ దిల్లీలోని సీబీడీ మైదానాలను కేటాయించారు. అయితే, మంగళవారం ఉదయం నిరసన సైట్గా రద్దయిన జంతర్ మంతర్ తాళాలు వేసిన గేట్లు దాటుకొని సీజేపీ నేతలు ప్రాంగణంలోకి ప్రవేశించారు. భారత్ మాతాకీ జై, సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలంటూ నినాదాలు చేశారు. ఈ క్రమంలో వారిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కాగా, గతంలో పరీక్షా అక్రమాల వివాదంలో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాకు దారితీసిన నిరసనలకు ఈ సీజేపీనే నాయకత్వం వహించడం గమనార్హం.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More