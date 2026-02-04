Edit Profile
    క్లాడ్ కోవర్క్: ఐటీ రంగాన్ని వణికిస్తున్న కొత్త ఏఐ టూల్

    ఆంత్రోపిక్ క్లాడ్ కోవర్క్ (Claude Cowork) విడుదలతో సాఫ్ట్‌వేర్ రంగంలో పెనుమార్పులు కనిపించనున్నాయి. అసలు ఈ టూల్ ఏం చేస్తుంది? పూర్తి విశ్లేషణ.

    Published on: Feb 04, 2026 12:37 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    జనవరి 12, 2026.. టెక్ చరిత్రలో ఇదొక మైలురాయి. ఆంత్రోపిక్ సంస్థ 'క్లాడ్ కోవర్క్' (Claude Cowork) విడుదల చేసిన పది రోజుల్లోనే ఐటీ రంగం అతలాకుతలమవుతోంది. మైక్రోసాఫ్ట్, సేల్స్‌ఫోర్స్ వంటి దిగ్గజాల షేర్లు ఒక్కసారిగా పతనమయ్యాయి. కేవలం ఒక సాఫ్ట్‌వేర్ టూల్, బిలియన్ డాలర్ల కంపెనీలను ఇంతగా భయపెట్టడం వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యం ఏంటి?

    కోవర్క్ అంటే ఏమిటి? ఇది ఎందుకు ప్రత్యేకం?

    క్లాడ్ కోవర్క్ అనేది ఒక 'ఏజెంటిక్ ఏఐ' (Agentic AI). అంటే, ఇది కేవలం మాటలు చెప్పదు, పనులు చేస్తుంది. మీ కంప్యూటర్‌లోని ఫైళ్లను చూడటం, వాటిని ఎడిట్ చేయడం, అవసరం లేకపోతే తొలగించడం వంటి పనులను ఇది స్వయంగా చేస్తుంది. ప్రస్తుతం macOS వినియోగదారులకు, 'క్లాడ్ మ్యాక్స్' సబ్‌స్క్రిప్షన్ ద్వారా ఇది అందుబాటులోకి వచ్చింది.

    ఏఐ సృష్టించిన ఏఐ

    ఈ 'కోవర్క్' టూల్‌ను తయారు చేయడానికి ఆంత్రోపిక్ సంస్థకు పట్టింది కేవలం 10 రోజులే. అంతకంటే విచిత్రం, ఈ టూల్ కోసం కావలసిన కోడింగ్‌ను క్లాడ్ ఏఐ తనంతట తానుగా రాసుకుంది. ఏఐ మరొక ఏఐని సృష్టించడం అనేది సాంకేతిక పరిణామంలో ఒక చారిత్రాత్మక మలుపు.

    కోవర్క్ చేసే అద్భుతాలు:

    1. ఆటోమేటిక్ రిపోర్ట్స్: వందలాది బిల్లుల ఫోటోలను చూసి, నిమిషాల్లో ఎక్సెల్ షీట్‌లో ఎక్స్‌పెన్స్ రిపోర్ట్ తయారు చేస్తుంది.
    2. ఫైల్ మేనేజ్‌మెంట్: మీ డెస్క్‌టాప్‌పై చెల్లాచెదురుగా ఉన్న ఫైళ్లను తేదీలు, కంటెంట్ ఆధారంగా ఫోల్డర్లలో అమర్చుతుంది.
    3. లీగల్ సాయం: కాంట్రాక్టులను రివ్యూ చేయడం, నిబంధనలను చెక్ చేయడం వంటి పనులను క్షణాల్లో పూర్తి చేస్తుంది.

    మార్కెట్ ఎందుకు భయపడుతోంది?

    ప్రయోజనాలు (Pros):

    • అసాధారణ వేగం: మనుషులు గంటల తరబడి చేసే పనులను నిమిషాల్లో పూర్తి చేస్తుంది.
    • ఖర్చు ఆదా: చిన్న స్టార్టప్‌లకు ఇది ఒక వర్చువల్ ఎంప్లాయీ లాగా పనిచేస్తుంది.
    • నిర్వహణ: డేటా ఆర్గనైజేషన్ కోసం అదనపు సాఫ్ట్‌వేర్‌ల అవసరం ఉండదు.

    ప్రమాదాలు (Cons):

    • భద్రతా సవాళ్లు: మీ పర్సనల్ ఫైళ్లకు ఏఐకి యాక్సెస్ ఇవ్వడం వల్ల 'ప్రాంప్ట్ ఇంజెక్షన్' వంటి సైబర్ దాడులకు అవకాశం ఉంది.
    • బాధ్యత ఎవరిది?: ఏఐ ఏదైనా తప్పుగా ఫైల్స్ డిలీట్ చేస్తే, నష్టాన్ని ఎలా భర్తీ చేసుకోవాలనే దానిపై సమాధానం లేదు.

    చాలా అప్లికేషన్లు కనుమరుగు కానున్నాయా?

    "సాంప్రదాయ సాఫ్ట్‌వేర్-యాజ్-ఎ-సర్వీస్ (SaaS) మోడల్‌కు ఇది చరమగీతం పాడవచ్చు. 2030 నాటికి మనం వాడే చాలా అప్లికేషన్లు వాడుకలో లేకుండా పోయే అవకాశం ఉంది" అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

