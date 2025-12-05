Edit Profile
    "క్లౌడ్‌ఫ్లేర్ మళ్లీ క్రాష్ అయ్యిందా?": నెట్‌జన్ల ప్రశ్నలు.. వెబ్‌సైట్ల యాక్సెస్‌లో సమస్యలు

    ఇంటర్నెట్ వేగాన్ని, భద్రతను పెంచేందుకు ఉపయోగించే కంటెంట్ డెలివరీ నెట్‌వర్క్ (CDN) క్లౌడ్‌ఫ్లేర్‌లో శుక్రవారం భారీ అంతరాయం ఏర్పడింది. దీని కారణంగా కాన్వా, డౌన్‌డిటెక్టర్ వంటి అనేక ముఖ్యమైన వెబ్‌సైట్‌లను యాక్సెస్ చేయడంలో వినియోగదారులు ఇబ్బంది పడ్డారు. నెల రోజుల వ్యవధిలో ఇది రెండవ అతిపెద్ద అంతరాయం.

    Published on: Dec 05, 2025 3:04 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ప్రముఖ కంటెంట్ డెలివరీ నెట్‌వర్క్ (CDN), ఇంటర్నెట్ భద్రతా సేవ అయిన క్లౌడ్‌ఫ్లేర్ (Cloudflare) సేవల్లో శుక్రవారం భారీ అంతరాయం ఏర్పడింది. వెబ్‌సైట్ వేగాన్ని మెరుగుపరచడానికి క్లౌడ్‌ఫ్లేర్‌ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు. ఈ అంతరాయం కారణంగా చాలా మంది వినియోగదారులు అయోమయానికి, చిరాకుకు గురయ్యారు. సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ ఎక్స్‌లో (గతంలో ట్విట్టర్) ఫిర్యాదుల వెల్లువ మొదలైంది.

    "క్లౌడ్‌ఫ్లేర్ మళ్లీ క్రాష్ అయ్యిందా?": నెట్‌జన్ల ప్రశ్నలు.. వెబ్‌సైట్ల యాక్సెస్‌లో సమస్యలు (Pexels)
    "క్లౌడ్‌ఫ్లేర్ మళ్లీ క్రాష్ అయ్యిందా?": నెట్‌జన్ల ప్రశ్నలు.. వెబ్‌సైట్ల యాక్సెస్‌లో సమస్యలు (Pexels)

    ఈ అంతరాయం వల్ల కాన్వా (Canva), డౌన్‌డిటెక్టర్ (Downdetector) వంటి పలు ప్రముఖ వెబ్‌సైట్లు సైతం ప్రభావితమయ్యాయి. చాలా మందికి ముఖ్యమైన ఆన్‌లైన్ టూల్స్ యాక్సెస్ కాకపోవడంతో ఇబ్బందులు పడ్డారు.

    ఎలాంటి హెచ్చరిక లేకుండా తమ దైనందిన పనులు ఆగిపోయాయని చాలా మంది వినియోగదారులు ఆన్‌లైన్‌లో తమ ఆందోళనను పంచుకున్నారు. ఈ సమస్యకు కారణమేమిటో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ సోషల్ మీడియాలో భారీ చర్చే జరిగింది.

    నెల రోజుల్లో ఇది రెండోసారి

    నెల రోజుల వ్యవధిలో క్లౌడ్‌ఫ్లేర్‌లో ఇలాంటి భారీ అంతరాయం ఏర్పడటం ఇది రెండోసారి. గత నవంబర్‌లో కూడా క్లౌడ్‌ఫ్లేర్ సేవల్లో అంతరాయం తలెత్తింది. ఆ సమయంలో స్పాటిఫై (Spotify), చాట్‌జీపీటీ (ChatGPT) వంటి ప్రముఖ ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లతో పాటు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ 'ట్రూత్ సోషల్' (Truth Social) సైతం తాత్కాలికంగా ప్రభావితమయ్యాయి.

    వినియోగదారుల స్పందన: ఫిర్యాదులు, మీమ్స్ హంగామా

    సేవల్లో అంతరాయం విస్తరిస్తుండటంతో నెటిజన్లు తీవ్ర నిరాశకు లోనయ్యారు. అంతటా సేవలు విఫలమవుతున్నాయని ఫిర్యాదు చేస్తూ సోషల్ మీడియాను ముంచెత్తారు. తరచూ అంతరాయాలు ఏర్పడటంపై వారు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

    క్లౌడ్‌ఫ్లేర్ సిస్టమ్స్‌పై ఆధారపడిన వెబ్‌సైట్‌లను తాము యాక్సెస్ చేయలేకపోతున్నామని చూపించే స్క్రీన్‌షాట్‌లను చాలా మంది పోస్ట్ చేశారు. మరికొందరు కాస్త భిన్నంగా స్పందించారు. ఇలాంటి ఆన్‌లైన్ అంతరాయాలు వచ్చినప్పుడు సాధారణంగా కలిగే గందరగోళం, నిరాశ, హాస్యాన్ని పంచుకుంటూ సరదా మీమ్స్‌ (Memes)ను కూడా షేర్ చేశారు.

    క్లౌడ్‌ఫ్లేర్ అంటే ఏమిటి? దాని పాత్ర ఏంటి?

    ఇంటర్నెట్ సజావుగా పనిచేయడంలో క్లౌడ్‌ఫ్లేర్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఇది వెబ్‌సైట్‌లను సైబర్‌దాడుల (Cyberattacks) నుంచి రక్షిస్తుంది. అనుకోని ట్రాఫిక్ పెరిగినప్పుడు కూడా వెబ్‌సైట్‌లు ఆన్‌లైన్‌లో ఉండేలా చూసే ముఖ్యమైన మౌలిక సదుపాయాలను అందిస్తుంది.

    క్లౌడ్‌ఫ్లేర్ తన అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో "ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద నెట్‌వర్క్‌లలో" ఒకటిగా తమను తాము అభివర్ణించుకుంది. ఇది "మిలియన్ల కొద్దీ ఇంటర్నెట్ ఆస్తులకు" మద్దతు ఇస్తుందని పేర్కొంది. "నేడు, వ్యాపారాలు, లాభాపేక్ష లేని సంస్థలు, బ్లాగర్లు, ఇంటర్నెట్‌లో ఉనికి ఉన్న ఎవరైనా క్లౌడ్‌ఫ్లేర్ కారణంగా వేగవంతమైన, సురక్షితమైన వెబ్‌సైట్‌లు, యాప్‌లను కలిగి ఉన్నారు" అని ఆ వెబ్‌సైట్ జోడించింది.

    క్లౌడ్‌ఫ్లేర్ సేవలు భారీ ట్రాఫిక్‌ను నిర్వహించడంలో, దురుద్దేశపూర్వక దాడుల నుంచి రక్షించడంలో, వెబ్‌సైట్‌ల లోడింగ్ వేగాన్ని పెంచడంలో సహాయపడతాయి. శుక్రవారం నాటి ఈ అంతరాయం, ప్రపంచ ఇంటర్నెట్ పనితీరు ఇటువంటి మౌలిక సదుపాయాల ప్రొవైడర్లపై ఎంతగా ఆధారపడి ఉందో మరోసారి స్పష్టం చేసింది. తాత్కాలిక అంతరాయాలు కూడా డిజిటల్ ప్రపంచంపై ఎంత విస్తృత ప్రభావాన్ని చూపుతాయో కూడా ఈ సంఘటన నొక్కి చెప్పింది.

