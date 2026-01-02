Edit Profile
    కోల్ ఇండియా షేర్ల ఊపు: విదేశీయులకు బొగ్గు వేలంలో అవకాశంతో 6 శాతం పెరిగిన స్టాక్

    కోల్ ఇండియా షేర్లు నేడు 6 శాతానికి పైగా లాభపడ్డాయి. పొరుగు దేశాలైన బంగ్లాదేశ్, భూటాన్, నేపాల్‌కు చెందిన కొనుగోలుదారులు ఇకపై నేరుగా బొగ్గు వేలంలో పాల్గొనేందుకు కంపెనీ అనుమతి ఇవ్వడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం.

    Published on: Jan 02, 2026 2:52 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    స్టాక్ మార్కెట్లో కొత్త ఏడాది జోరు కొనసాగుతోంది. ప్రభుత్వ రంగ దిగ్గజం, మహారత్న కంపెనీ అయిన 'కోల్ ఇండియా' (Coal India) షేర్లు శుక్రవారం (జనవరి 2, 2026) ట్రేడింగ్‌లో ఇన్వెస్టర్లకు కాసుల వర్షం కురిపించాయి. విదేశీ కొనుగోలుదారులకు సంబంధించి కంపెనీ తీసుకున్న ఒక కీలక నిర్ణయం ఈ భారీ లాభాలకు కారణమైంది. నేటి ఇంట్రాడే సెషన్‌లో కోల్ ఇండియా షేర్ ధర ఏకంగా 6 శాతానికి పైగా పెరిగి ఇన్వెస్టర్లను ఆకట్టుకుంది.

    Maharatna PSU Coal India shares jumped more than 6% during the stock market session on Friday, 2 January 2026.
    పొరుగు దేశాలకు గ్రీన్ సిగ్నల్

    బంగ్లాదేశ్, భూటాన్, నేపాల్ వంటి పొరుగు దేశాలకు చెందిన బొగ్గు కొనుగోలుదారులు ఇకపై మన దేశంలో జరిగే బొగ్గు వేలంలో నేరుగా పాల్గొనవచ్చని కోల్ ఇండియా బోర్డు నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు కంపెనీ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలకు సమాచారం అందించింది.

    జనవరి 1, 2026 నుంచే ఈ నిర్ణయం అమలులోకి వచ్చింది. ఆసక్తి ఉన్న విదేశీ కొనుగోలుదారులు ఇప్పుడు కోల్ ఇండియా నిర్వహించే 'సింగిల్ విండో మోడ్ అజ్ఞాస్టిక్' (SWMA) వేలంలో నేరుగా బిడ్లు దాఖలు చేయవచ్చు. గతంలో ఇందుకు ఉన్న పరిమితులను సడలిస్తూ కంపెనీ ఈ కీలక అడుగు వేసింది.

    గ్లోబల్ మార్కెట్ వైపు అడుగులు

    ఈ నిర్ణయం వెనుక ఉన్న ఉద్దేశాన్ని కంపెనీ ఉన్నతాధికారి ఒకరు వివరించారు. "విదేశీ కొనుగోలుదారులకు వేలంలో అవకాశం కల్పించడం ద్వారా మార్కెట్‌ను విస్తరించుకోవాలని కోల్ ఇండియా భావిస్తోంది. దేశీయ అవసరాలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూనే, ఈ ప్రక్రియలో పారదర్శకతను, పోటీతత్వాన్ని పెంచడం మా లక్ష్యం. ఇది భారత బొగ్గు రంగాన్ని ప్రపంచ మార్కెట్‌తో అనుసంధానం చేస్తుంది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    మొత్తానికి, విదేశీ ఎగుమతులకు మార్గం సుగమం కావడంతో కోల్ ఇండియా ఆదాయం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ సానుకూల పవనాలతోనే ఇన్వెస్టర్లు ఈ షేర్లను కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపారు.

    (గమనిక: ఈ వార్తా కథనం కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు రిస్క్‌తో కూడుకున్నవి. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం ఉత్తమం.)

