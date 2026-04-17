లోక్సభలో వీగిపోయిన మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు
మహిళా రిజర్వేషన్, డీలిమిటేషన్తో కూడిన 131వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు లోక్సభలో వీగిపోయింది. బిల్లుకు అనుకూలంగా సాధారణ మెజారిటీ లభించినప్పటికీ, ఇది రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు కావడంతో మూడింట రెండు వంతుల మంది సభ్యుల మద్దతు అవసరమైంది. ఆమేరకు మద్దతు లభించకపోవడంతో బిల్లు వీగిపోయింది.
మహిళా రిజర్వేషన్లు, లోక్సభ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన కోసం ఉద్దేశించిన 131 వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు లోక్సభలో వీగిపోయింది. ఓటింగ్కు హాజరైన 489 మంది సభ్యుల్లో 278 మంది సభ్యులు అనుకూలంగా, 211 మంది సభ్యులు వ్యతిరేకంగా ఓటేశారు. అయితే ఇది రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు కావడంతో సభకు హాజరైన సభ్యుల్లో మూడింట రెండో వంతు మంది సభ్యుల బలం అవసరం. ఈ లెక్కన 326 మంది సభ్యులు అనుకూలంగా ఓటేయ్యాలి. కానీ 278 మంది సభ్యులు మాత్రమే అనుకూలంగా ఓటేశారు.
ఈ బిల్లుపై ఉదయం నుంచి అన్ని పార్టీల సభ్యులు చర్చలో పాల్గొన్నారు. ఎన్డీయే మిత్రపక్షాలన్నీ మద్దతు పలికాయి. అలాగే వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా మద్దతు పలికింది. అయితే ప్రతిపక్ష ఇండియా బ్లాక్ నుంచి అన్ని పార్టీలు వ్యతిరేకించాయి. మహిళా రిజర్వేషన్లకు తాము అనుకూలమేనని, అయితే దీనిని డీలిమిటేషన్కు ముడిపెట్టడం సరికాదని వాదించాయి.
చర్చకు హోం మంత్రి అమిత్ షా సమాధానమిస్తూ వంకలు, సాకులు చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ మహిళా రిజర్వేషన్లను అడ్డుకుంటోందని, దీనికి ప్రజలు తగిన గుణపాఠం చెబుతారని వ్యాఖ్యానించారు.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.