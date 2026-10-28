సీపీఎస్ఈ ఉద్యోగులకు డీఏ పెంపు.. కొత్త రేట్లు వెల్లడించిన కేంద్రం
కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగానికి చెందిన సీపీఎస్ఈ ఉద్యోగులకు పండుగ వేళ శుభవార్త అందింది. అక్టోబర్ 1, 2026 నుంచి అమలులోకి వచ్చేలా ఐడీఏ రేట్లను కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని డీపీఈ సవరించింది. 1987, 1997, 2007, 2017 పే స్కేల్స్ వారీగా పెరిగిన కొత్త కరువు భత్యం వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగానికి చెందిన పబ్లిక్ సెక్టార్ ఎంటర్ప్రైజెస్ (సీపీఎస్ఈ) ఎగ్జిక్యూటివ్లు, యూనియనేతర సూపర్వైజర్లకు కేంద్రం కరువు భత్యం (డీఏ) పెంపును ప్రకటించింది. ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజెస్ (డీపీఈ) ఇండస్ట్రియల్ డియర్నెస్ అలవెన్స్ (ఐడీఏ) రేట్లను సవరిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ పెరిగిన ఐడీఏ రేట్లు 2026 అక్టోబర్ 1వ తేదీ నుంచి అమలులోకి వస్తాయని స్పష్టం చేసింది.
డీపీఈ అక్టోబర్ 27, 2026 తేదీతో ఒక అధికారిక మెమోరాండం విడుదల చేసింది. దీని ప్రకారం 2017 పే స్కేల్ పొందుతున్న ఉద్యోగులకు ఐడీఏ రేటు 59.1 శాతానికి చేరింది. 1997, 2007 పే స్కేళ్ల పరిధిలోని సిబ్బందికి కూడా ఈ సవరించిన రేట్లు వర్తిస్తాయని, వారి పే స్కేల్ను బట్టి ఈ శాతం మారుతుందని పేర్కొంది.
పే స్కేళ్ల వారీగా ఐడీఏ సవరణలు
సీపీఎస్ఈలలో బోర్డు స్థాయి, బోర్డు కంటే దిగువ స్థాయి పోస్టుల్లో ఉన్న ఎగ్జిక్యూటివ్లతో పాటు యూనియనేతర సూపర్వైజర్లకు సంబంధిత పే స్కేళ్లకు అనుగుణంగా నూతన డీఏ రేట్లను నిర్ణయించారు.
"1997, 2007, 2017 పే స్కేళ్లను అనుసరిస్తున్న సీపీఎస్ఈ ఉద్యోగులకు 01.10.2026 నుంచి చెల్లించాల్సిన డీఏ రేట్లు వరుసగా 1997 పే స్కేల్కు 489.5 శాతం, 2007 పే స్కేల్కు 249.2 శాతం, 2017 పే స్కేల్కు 59.1 శాతంగా ఉంటాయి," అని డీపీఈ తన ఆఫీస్ మెమోరాండంలో వెల్లడించింది.
వేర్వేరు పే స్కేళ్ల వారీగా సవరించిన వివరాలు:
- 2017 పే స్కేల్: డీఏ రేటును 59.1 శాతానికి పెంచారు.
- 2007 పే స్కేల్: డీఏ రేటును 249.2 శాతానికి సవరించారు.
- 1997 పే స్కేల్: డీఏ రేటును 489.5 శాతానికి ఖరారు చేశారు.
- 1987 పే స్కేల్: పాత న్యూట్రలైజేషన్ విధానం ప్రకారం డీఏగా రూ. 18,728 చెల్లిస్తారు.
- 1987 పే స్కేల్ ఉద్యోగులకు లభించే మొత్తమెంత?
1987 పే స్కేల్ కింద పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు పాత న్యూట్రలైజేషన్ పద్ధతిలోనే అలవెన్స్ను లెక్కిస్తారు. దీనికి సంబంధించిన ప్రత్యేక నిబంధనలను మెమోరాండంలో స్పష్టం చేశారు.
"పాత న్యూట్రలైజేషన్ పద్ధతి ప్రకారం 215 పాయింట్ల పెరుగుదలకు 01.10.2026 నుంచి చెల్లించాల్సిన ఐడీఏ మొత్తం రూ. 430 కావచ్చు. సగటు ఏఐసీపీఐ (AICPI) 10069 వద్ద 1987 పే స్కేల్ ఆధారంగా సీపీఎస్ఈలలో బోర్డు స్థాయి, దిగువ స్థాయి ఎగ్జిక్యూటివ్లు, యూనియనేతర సూపర్వైజర్లకు చెల్లించాల్సిన డీఏ రూ. 18,728గా ఉంటుంది" అని అధికారులు వివరించారు.
ఎవరికి ఈ ఉత్తర్వులు వర్తిస్తాయి?
సవరించిన ఈ కొత్త ఐడీఏ రేట్లు సీపీఎస్ఈలలో నిర్దేశిత పే స్కేళ్లను అనుసరిస్తున్న బోర్డు లెవెల్, బిలో బోర్డు లెవెల్ అధికారులకు, యూనియనేతర సూపర్వైజర్లకు వర్తిస్తాయి.
అర్హులైన ఉద్యోగులు తమకు వర్తించే పే స్కేల్, పెరిగిన అలవెన్స్ వివరాలను తమ సీపీఎస్ఈ సంస్థకు చెందిన పేరోల్ విభాగాన్ని సంప్రదించి ధృవీకరించుకోవచ్చు.
(గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. తాజా అప్డేట్లు, అధికారిక సమాచారం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం లేదా సదరు శాఖ అధికారిక వెబ్సైట్ను చూడగలరు.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More