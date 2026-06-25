మంచి రోజులొస్తున్నాయి.. 73 డాలర్లకు దిగువన చమురు ధర
అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కుదిరిన ప్రాథమిక శాంతి ఒప్పందంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధరలు భారీగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. హార్ముజ్ జలసంధి గుండా చమురు రవాణా పునఃప్రారంభం కావడంతో సరఫరా కొరత భయాలు తొలిగిపోయి, బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర 73 డాలర్లకు పడిపోయింది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధరల పతనం జూన్ 25, గురువారం నాటి ట్రేడింగ్లోనూ కొనసాగింది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దేశాలతో ఇరాన్ జరిపిన ప్రాథమిక చర్చలు సఫలం కావడంతో యుద్ధ వాతావరణం ముగిసి, ధరలు మళ్లీ పాత స్థాయికి చేరుకుంటున్నాయి. హార్ముజ్ జలసంధి (Strait of Hormuz) సమీపంలో చిక్కుకుపోయిన చమురు ట్యాంకర్లు తిరిగి ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు సరఫరా ముప్పు తప్పింది.
మార్కెట్ గణాంకాల ప్రకారం.. ఆగస్టు డెలివరీకి సంబంధించిన బ్రెంట్ క్రూడ్ ఫ్యూచర్స్ 40 సెంట్లు (0.54 శాతం) తగ్గి బ్యారెల్కు 73.34 డాలర్లకు చేరుకుంది. అదే సమయంలో అమెరికాకు చెందిన వెస్ట్ టెక్సాస్ ఇంటర్మీడియట్ (WTI) క్రూడ్ ధర 27 సెంట్లు (0.38 శాతం) క్షీణించి 70.07 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది. అంతకుముందు బుధవారం నాటి ట్రేడింగ్లోనూ బ్రెంట్ క్రూడ్, డబ్ల్యూటీఐ ధరలు దాదాపు 3 డాలర్ల వరకు క్షీణించడం గమనార్హం.
మార్కెట్లోకి పెరిగిన చమురు సరఫరా
పశ్చిమ ఆఫ్రికాతో పాటు మిడిల్ ఈస్ట్ దేశాల నుంచి మార్కెట్లోకి చమురు సరఫరా ఒక్కసారిగా పెరిగింది. కొనుగోలుదారులకు పెద్ద ఎత్తున క్రూడాయిల్ ఆఫర్లు వస్తుండటంతో ధరలపై ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. ఇరాన్తో ఉద్రిక్తతలు తగ్గడం వల్ల హార్ముజ్ జలసంధి గుండా వెళ్లే ట్యాంకర్లు తమ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్స్ను ఆన్ చేసుకుని సురక్షితంగా ప్రయాణిస్తున్నాయి. ఈ పరిణామం చమురు మార్కెట్లలో నెలకొన్న ఆందోళనలను తగ్గించింది.
అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య జరిగిన ప్రాథమిక చర్చల్లో సానుకూల సంకేతాలు కనిపించినప్పటికీ, ఇరాన్ అణు కార్యక్రమం, లెబనాన్లో కాల్పుల విరమణ వంటి కీలక అంశాలపై ఇంకా చర్చలు సాగాల్సి ఉంది. అయితే, శాంతి ఒప్పందంపై వ్యక్తమవుతున్న నమ్మకం కారణంగా అంగోలా నుంచి యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (UAE) వరకు భౌతిక చమురు (Physical oil) ధరలు తగ్గాయి. బుధవారం నాటి ట్రేడింగ్లో బ్రెంట్ ప్రాంప్ట్ స్ప్రెడ్ 'బేరిష్ కాంటాంగో' (Contango) స్థితికి చేరుకోవడం మార్కెట్లో నెలకొన్న మందగమనాన్ని సూచిస్తోంది.
పాత ధరల స్థాయికి క్రూడాయిల్
ప్రస్తుత ధరల పతనంతో డబ్ల్యూటీఐ క్రూడ్ యుద్ధానికి ముందున్న ధరలకు చేరువైంది. మార్చి ప్రారంభంలో బ్యారెల్కు 119 డాలర్ల గరిష్ట స్థాయిని తాకిన డబ్ల్యూటీఐ, ఇప్పుడు యుద్ధానికి ముందున్న 67.02 డాలర్ల కంటే కేవలం 3 డాలర్లు మాత్రమే ఎక్కువగా ఉంది. గతంలో రికార్డు స్థాయిలో 140 డాలర్లు దాటిన డేటెడ్ బ్రెంట్ (Dated Brent) ధరలు కూడా ఇప్పుడు భారీగా దిగివచ్చాయి.
మరోవైపు, ఆంక్షలు కఠినతరం కావడానికి ముందే లోడ్ చేసిన ఇరాన్ చమురును కొనుగోలు చేయడానికి అమెరికా తాత్కాలికంగా అనుమతించింది. అయితే, ఫైనాన్సింగ్, ఇన్సూరెన్స్ పరిమితుల కారణంగా ఈ విక్రయాల పరిమాణం పరిమితంగానే ఉండే అవకాశం ఉంది. యుద్ధ సమయంలో సరఫరా అంతరాయాలను తట్టుకోవడానికి నిల్వలను భారీగా వాడటంతో, ఇప్పుడు వాటిని భర్తీ చేయాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. అమెరికాలోని కీలక నిల్వ కేంద్రమైన ఓక్లహామాలోని కుషింగ్ (Cushing) వద్ద చమురు నిల్వలు గత వారం 1.9 కోట్ల బ్యారెళ్లకు పడిపోయాయి. ఇది సాధారణ కార్యకలాపాలకు అవసరమైన స్థాయి కంటే తక్కువగా ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More