CTET 2026 నోటిఫికేషన్ విడుదల- దరఖాస్తు, పరీక్ష వివరాలు ఇవే..

సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (సీబీఎస్ఈ) సెంట్రల్ టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ (సీటెట్) ఫిబ్రవరి 2026 సెషన్ కోసం నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది. ఇందులోని ముఖ్యమైన వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
సీటెట్ 2026- ముఖ్యమైన తేదీలు..
సీటెట్ 2026 ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు నవంబర్ 27, 2025న ప్రారంభమయ్యాయి.
ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు సమర్పించడానికి, ఫీజు చెల్లించడానికి చివరి తేదీ- డిసెంబర్ 18, 2025 (రాత్రి 11.59 గంటల వరకు).
అభ్యర్థులు చివరి తేదీలోపు దరఖాస్తుతో పాటు ఫీజు చెల్లింపు ప్రక్రియను తప్పనిసరిగా పూర్తి చేయాలి.
సీటెట్ 2026- పరీక్ష తేదీ, సమయాలు..
పరీక్ష తేదీ: ఫిబ్రవరి 8, 2026
పరీక్ష సమయం: మొత్తం పరీక్ష కాలవ్యవధి 2.30 గంటలు.
పేపర్ 2: ఉదయం 9.30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12.00 గంటల వరకు
పేపర్ 1: మధ్యాహ్నం 2.30 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5.00 గంటల వరకు
సీటెట్ 2026- పరీక్ష విధానం..
పరీక్షలో మొత్తం 150 మార్కులకు 150 బహుళైచ్ఛిక ప్రశ్నలు ఉంటాయి.
పేపర్ 1-
ఈ పేపర్లో కింది అంశాల నుంచి ప్రశ్నలు వస్తాయి:
శిశు వికాసం- బోధనా పద్ధతులు
గణితం
పర్యావరణ అధ్యయనం
భాష 1
భాష 2
పేపర్ 1లో అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వడం తప్పనిసరి.
పేపర్ 2-
ప్రశ్నలు, మార్కుల విధానం పేపర్ 1 లాగే ఉంటుంది.
అయితే, ఇందులో గణితం లేదా సామాన్య శాస్త్రాలు/సాంఘిక శాస్త్రం మధ్య ఒకదాన్ని ఎంచుకునే అదనపు అవకాశం ఉంటుంది.
సీటెట్ 2026- దరఖాస్తు ఫీజు..
జనరల్ / ఓబీసీ- ఒక పేపర్కి రూ. 1000, రెండు పేపర్లకు రూ. 1200
ఎస్సీ / ఎస్టీ / పీడబ్ల్యూడీ- ఒక పేపర్కి రూ. 500, రెండు పేపర్లకు రూ. 600
సీటెట్ 2026- అర్హత ప్రమాణాలు..
ఫిబ్రవరిలో జరిగే సీటెట్ పరీక్షకు హాజరు కావడానికి కావాల్సిన కనీస అర్హతలను ఎన్సీటీఈ (నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ టీచర్ ఎడ్యుకేషన్) నోటిఫై చేసింది. అభ్యర్థులు తమ అర్హతలను నిర్ధారించుకోవడానికి ఎన్సీటీఈ అధికారిక వెబ్సైట్ https://ncte.gov.in/ ను సందర్శించాల్సి ఉంటుంది.