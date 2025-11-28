Edit Profile
    CTET 2026 నోటిఫికేషన్ విడుదల- దరఖాస్తు, పరీక్ష వివరాలు ఇవే..

    సీటెట్ ఫిబ్రవరి 2026 నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది, దరఖాస్తు ప్రక్రియ, పరీక్ష తేదీ సహా ఇతర ముఖ్యమైన వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 28, 2025 6:00 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (సీబీఎస్​ఈ) సెంట్రల్ టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ (సీటెట్​) ఫిబ్రవరి 2026 సెషన్ కోసం నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేసింది. ఇందులోని ముఖ్యమైన వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    CTET 2026 నోటిఫికేషన్ విడుదల..
    సీటెట్​ 2026- ముఖ్యమైన తేదీలు..

    • సీటెట్​ 2026 ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తులు నవంబర్ 27, 2025న ప్రారంభమయ్యాయి.
    • ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తులు సమర్పించడానికి, ఫీజు చెల్లించడానికి చివరి తేదీ- డిసెంబర్ 18, 2025 (రాత్రి 11.59 గంటల వరకు).

    అభ్యర్థులు చివరి తేదీలోపు దరఖాస్తుతో పాటు ఫీజు చెల్లింపు ప్రక్రియను తప్పనిసరిగా పూర్తి చేయాలి.

    సీటెట్​ 2026- పరీక్ష తేదీ, సమయాలు..

    పరీక్ష తేదీ: ఫిబ్రవరి 8, 2026

    పరీక్ష సమయం: మొత్తం పరీక్ష కాలవ్యవధి 2.30 గంటలు.

    పేపర్ 2: ఉదయం 9.30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12.00 గంటల వరకు

    పేపర్ 1: మధ్యాహ్నం 2.30 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5.00 గంటల వరకు

    సీటెట్​ 2026- పరీక్ష విధానం..

    పరీక్షలో మొత్తం 150 మార్కులకు 150 బహుళైచ్ఛిక ప్రశ్నలు ఉంటాయి.

    పేపర్ 1-

    ఈ పేపర్‌లో కింది అంశాల నుంచి ప్రశ్నలు వస్తాయి:

    • శిశు వికాసం- బోధనా పద్ధతులు
    • గణితం
    • పర్యావరణ అధ్యయనం
    • భాష 1
    • భాష 2

    పేపర్ 1లో అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వడం తప్పనిసరి.

    పేపర్ 2-

    ప్రశ్నలు, మార్కుల విధానం పేపర్ 1 లాగే ఉంటుంది.

    అయితే, ఇందులో గణితం లేదా సామాన్య శాస్త్రాలు/సాంఘిక శాస్త్రం మధ్య ఒకదాన్ని ఎంచుకునే అదనపు అవకాశం ఉంటుంది.

    సీటెట్​ 2026- దరఖాస్తు ఫీజు..

    జనరల్ / ఓబీసీ- ఒక పేపర్​కి రూ. 1000, రెండు పేపర్లకు రూ. 1200

    ఎస్సీ / ఎస్టీ / పీడబ్ల్యూడీ- ఒక పేపర్​కి రూ. 500, రెండు పేపర్లకు రూ. 600

    సీటెట్​ 2026- అర్హత ప్రమాణాలు..

    ఫిబ్రవరిలో జరిగే సీటెట్ పరీక్షకు హాజరు కావడానికి కావాల్సిన కనీస అర్హతలను ఎన్​సీటీఈ (నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ టీచర్ ఎడ్యుకేషన్) నోటిఫై చేసింది. అభ్యర్థులు తమ అర్హతలను నిర్ధారించుకోవడానికి ఎన్​సీటీఈ అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://ncte.gov.in/ ను సందర్శించాల్సి ఉంటుంది.

    సీటెట్​ 2026- దరఖాస్తు విధానం..

    • అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://ctet.nic.in/ ని సందర్శించండి.
    • "అప్లై ఆన్‌లైన్ (apply online)" లింక్‌పై క్లిక్ చేయండి.
    • అవసరమైన వివరాలను పూరించండి. డాక్యుమెంట్లను అప్‌లోడ్ చేయండి.
    • ఆన్‌లైన్ చెల్లింపు విధానం ద్వారా ఫీజు చెల్లించి, దరఖాస్తు ఫారాన్ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

    ముఖ్య సూచన: అప్‌డేట్‌లు, ముఖ్యమైన నోటిఫికేషన్‌ల కోసం అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీ చేయాలని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

