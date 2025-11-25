యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (యూపీఎస్సీ) ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (ఈపీఎఫ్ఓ) పరీక్షకు సంబంధించిన అడ్మిట్ కార్డ్ నోటిఫికేషన్ను తాజాగా విడుదల చేసింది.
ఆ నోటీసు ప్రకారం, అడ్మిట్ కార్డులను పరీక్ష జరగడానికి ఐదు రోజుల ముందు అధికారిక వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచుతారు. ఈ యూపీఎస్సీ ఈపీఎఫ్ఓ పరీక్ష నవంబర్ 30, 2025న జరగనుంది.
కార్మిక- ఉపాధి మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని ఈపీఎఫ్ఓ సంస్థలో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫీసర్/అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ (ఈఓ/ఏఓ), అసిస్టెంట్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కమిషనర్ (ఏపీఎఫ్సీ) ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులు, తాజా సమాచారం కోసం యూపీఎస్సీ అధికారిక వెబ్సైట్ను ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీ చేయాలని సూచించారు.
యూపీఎస్సీ ఈపీఎఫ్ఓ అడ్మిట్ కార్డులను upsc.gov.in, upsc.nic.in అనే యూపీఎస్సీ అధికారిక వెబ్సైట్ల ద్వారా విడుదల చేస్తారు. దరఖాస్తు చేసుకున్నవారు తమ రిజిస్ట్రేషన్ ఐడీ, పుట్టిన తేదీ ఉపయోగించి లాగిన్ అయి తమ హాల్ టికెట్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
యూపీఎస్సీ ఈపీఎఫ్ఓ నియామకం 2025 వివరాలు
స్పెషల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ నెం. 52/2025 ద్వారా యూపీఎస్సీ ఈ నియామక పరీక్షను నిర్వహిస్తోంది. మొత్తం 230 పోస్టుల భర్తీకి ఈ పరీక్ష జరగనుంది. ఇందులో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫీసర్/అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు 156 సీట్లు, అసిస్టెంట్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కమిషనర్ పోస్టులకు 74 సీట్లు ఉన్నాయి.
పరీక్ష కేంద్రం వివరాలను అభ్యర్థులకు తగిన సమయంలో తెలియజేస్తామని యూపీఎస్సీ స్పష్టం చేసింది.
యూపీఎస్సీ ఈపీఎఫ్ఓ పరీక్ష సమయం, కేంద్రాలు
ఈ ఈపీఎఫ్ఓ పరీక్ష నవంబర్ 30 (ఆదివారం) రోజున, ఉదయం 09:30 గంటల నుంచి 11:30 గంటల వరకు జరుగుతుంది. దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 78 కేంద్రాలలో ఈ పరీక్షను నిర్వహిస్తారు.
పరీక్ష అనేది 'పెన్ అండ్ పేపర్' ఆధారంగా ఆఫ్లైన్లో జరుగుతుందని యూపీఎస్సీ తెలిపింది. పరీక్ష ప్రారంభానికి 90 నిమిషాల ముందు అభ్యర్థులు తమ పరీక్ష కేంద్రానికి చేరుకోవాలి.