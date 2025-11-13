RRB గ్రూప్ D అడ్మిట్ కార్డ్ 2025: ఈ రోజే విడుదలయ్యే అవకాశం! డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇలా
RRB Group D Admit Card 2025: రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ (RRB) గ్రూప్ D (లెవెల్ 1) పరీక్షలకు సంబంధించిన అడ్మిట్ కార్డులు (హాల్ టికెట్లు) నేడు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. అభ్యర్థులు తాము దరఖాస్తు చేసుకున్న ప్రాంతీయ RRB అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా తమ హాల్ టికెట్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ (RRB) గ్రూప్ D (లెవెల్ 1) పోస్టుల కోసం నిర్వహించే కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (CBT) అడ్మిట్ కార్డులను ఈరోజు (నవంబర్ 13, 2025) విడుదల చేయవచ్చని తెలుస్తోంది.
ఈ పరీక్షలు నవంబర్ 17, 2025న ప్రారంభమై, డిసెంబర్ నెలాఖరు వరకు కొనసాగనున్నాయి. అభ్యర్థులు తమ పరీక్ష తేదీకి సుమారు 4 రోజుల ముందు హాల్ టికెట్ను ప్రాంతీయ RRB వెబ్సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. పరీక్ష కేంద్రం, తేదీ వంటి వివరాల కోసం ఇప్పటికే విడుదల చేసిన 'ఎగ్జామ్ సిటీ, డేట్ ఇంటిమేషన్ లింక్' లోని సమాచారం ఆధారంగా అడ్మిట్ కార్డ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
RRB గ్రూప్ D అడ్మిట్ కార్డ్ డౌన్లోడ్ విధానం
మీ హాల్ టికెట్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి అభ్యర్థులు కింద తెలిపిన సాధారణ దశలను అనుసరించండి.
ముందుగా, మీరు దరఖాస్తు చేసుకున్న ప్రాంతీయ RRB అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించండి.
హోమ్ పేజీలో కనిపించే “RRB Group D Admit Card 2025” లేదా “Hall Ticket Download” లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
కొత్త పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది. అక్కడ మీ లాగిన్ వివరాలు (రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్/యూజర్ ఐడీ, పాస్వర్డ్/పుట్టిన తేదీ) నమోదు చేయండి.
సమర్పించు (Submit) బటన్పై క్లిక్ చేయండి.
మీ అడ్మిట్ కార్డ్ స్క్రీన్పై కనిపిస్తుంది.
అందులో ఉన్న వివరాలు సరిచూసుకుని, దానిని డౌన్లోడ్ చేయండి.
భవిష్యత్ అవసరాల కోసం దాని యొక్క ప్రింటవుట్ను తప్పనిసరిగా తీసి పెట్టుకోండి.
పరీక్ష సరళి (ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్)
RRB గ్రూప్ D లెవెల్ 1 పరీక్ష కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (CBT) రూపంలో నిర్వహించబడుతుంది. మొత్తం 100 ప్రశ్నలు ఉంటాయి, ప్రతి ప్రశ్నకు ఒక మార్కు చొప్పున 100 మార్కులకు ఉంటుంది. పరీక్షా సమయం 90 నిమిషాలు.
ప్రశ్నలు ప్రధానంగా జనరల్ సైన్స్ నుంచి 25, గణితం నుంచి 25, జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ & రీజనింగ్ నుంచి 30, అలాగే జనరల్ అవేర్నెస్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి 20 ఉంటాయి. ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 1/3వ వంతు మార్కు నెగెటివ్ మార్కింగ్గా ఉంటుంది.
ఎంపిక ప్రక్రియ (Selection Process)
ఈ రిక్రూట్మెంట్ కింద మొత్తం 32,438 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఎంపిక ప్రక్రియ ప్రధానంగా మూడు దశల్లో ఉంటుంది.
కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (CBT): ఇది మొదటి దశ. అభ్యర్థులు తమ మెరిట్ ఆధారంగా ఈ పరీక్షలో అర్హత సాధించాలి. రైల్వే అడ్మినిస్ట్రేషన్ అవసరమైతే ఈ పరీక్షను ఒకే దశలో లేదా బహుళ దశల్లో నిర్వహించే హక్కును కలిగి ఉంది.
ఫిజికల్ ఎఫిషియెన్సీ టెస్ట్ (PET): CBTలో అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులు శారీరక సామర్థ్య పరీక్ష (PET)కు హాజరు కావాలి.
డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, మెడికల్ పరీక్ష : PETలో కూడా అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులకు తుది ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు.
మరిన్ని వివరాల కోసం అభ్యర్థులు RRB అధికారిక వెబ్సైట్ను తనిఖీ చేయవచ్చు.
News/News/RRB గ్రూప్ D అడ్మిట్ కార్డ్ 2025: ఈ రోజే విడుదలయ్యే అవకాశం! డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇలా
News/News/RRB గ్రూప్ D అడ్మిట్ కార్డ్ 2025: ఈ రోజే విడుదలయ్యే అవకాశం! డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇలా