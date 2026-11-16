ఏపీ వైపు దూసుకొస్తున్న 'అక్వాన్' తుపాను.. తీరం దాటేది ఎప్పుడంటే?
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర వాయుగుండం 'అక్వాన్' తుపానుగా మారి ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు దూసుకొస్తోంది. నవంబర్ 20 మధ్యాహ్నం నెల్లూరు–తుని మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ హెచ్చరించింది. ఈ ప్రభావంతో ఏపీ, ఒడిశా సహా నాలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు, పెనుగాలులు వీయనున్నాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరంపై మరో పెను తుపాను ముప్పు పొంచి ఉంది. బంగాళాఖాతంలో కేంద్రీకృతమైన తీవ్ర వాయుగుండం 'అక్వాన్' తుపానుగా బలపడి ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం వైపు దూసుకొస్తోంది. నవంబర్ 19న ఏపీ తీరానికి చేరువయ్యే క్రమంలో ఇది అతి తీవ్ర తుపానుగా మారే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) సోమవారం (నవంబర్ 16) విడుదల చేసిన తాజా బులిటెన్లో హెచ్చరించింది.
ప్రస్తుతం ఆగ్నేయ, దానిని ఆనుకుని ఉన్న నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఈ వాతావరణ వ్యవస్థ కేంద్రీకృతమై ఉంది. సోమవారం సాయంత్రానికి ఇది తుపానుగా, మంగళవారం (నవంబర్ 17) సాయంత్రానికి తీవ్ర తుపానుగా మారనుంది. ఆ తర్వాత వాయవ్య దిశగా కదులుతూ నవంబర్ 19 రాత్రికి అతి తీవ్ర తుపాను రూపంలో పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలోని ఏపీ తీరానికి సమీపంలోకి చేరుకుంటుందని వాతావరణ నిపుణులు అంచనా వేశారు. తుపాను హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా ప్రభుత్వాలు అప్రమత్తమయ్యాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలను గుర్తించడంతో పాటు ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించే ఏర్పాట్లను ముమ్మరం చేశాయి.
తీరం దాటేది ఎప్పుడు? ఎక్కడ?
ఐఎండీ అంచనాల ప్రకారం.. ఈ తీవ్ర వాయుగుండం వాయవ్య దిశగా ప్రయాణిస్తూ నవంబర్ 20 (శుక్రవారం) మధ్యాహ్నానికి నెల్లూరు, తుని మధ్య ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం తీరాలను అతి తీవ్ర తుపానుగా దాటే అవకాశం ఉంది. సోమవారం ఉదయం బులిటెన్ విడుదలకు ముందు ఆరు గంటల పాటు ఇది గంటకు 6 నుంచి 8 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఉత్తర-వాయవ్య దిశగా కదిలింది.
నవంబర్ 16 ఉదయం 8.30 గంటల సమయానికి ఈ వ్యవస్థ ఆగ్నేయ, దానిని ఆనుకుని ఉన్న నైరుతి బంగాళాఖాతంలో 11.2 డిగ్రీల ఉత్తర అక్షాంశం, 86.4 డిగ్రీల తూర్పు రేఖాంశం వద్ద కేంద్రీకృతమై ఉంది. చెన్నైకి తూర్పు-ఆగ్నేయంగా సుమారు 700 కిలోమీటర్లు, విశాఖపట్నానికి దక్షిణ-ఆగ్నేయంగా 800 కిలోమీటర్లు, ఒడిశాలోని గోపాల్పూర్కు దక్షిణంగా 910 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఇది కొనసాగుతోంది. తుపాను గమనాన్ని ఐఎండీ ఇలా వివరించింది.
- నవంబర్ 16 (సోమవారం సాయంత్రం): తుపానుగా బలపడే అవకాశం ఉంది.
- నవంబర్ 17 (మంగళవారం సాయంత్రం): తీవ్ర తుపానుగా మారనుంది.
- నవంబర్ 19 (గురువారం రాత్రి): అతి తీవ్ర తుపానుగా పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏపీ తీరానికి చేరువవుతుంది.
- నవంబర్ 20 (శుక్రవారం మధ్యాహ్నానికి): నెల్లూరు, తుని మధ్య ఏపీ, యానాం తీరాలను దాటుతుంది.
గంటకు 145 కిలోమీటర్ల వేగంతో పెనుగాలులు
తుపాను తీరానికి చేరుకునే సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం తీర ప్రాంతాల్లో అత్యంత బలమైన గాలులు వీస్తాయని ఐఎండీ స్పష్టం చేసింది. తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 120 నుంచి 130 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయని, గరిష్ఠంగా గంటకు 145 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు విరుచుకుపడతాయని హెచ్చరించింది.
ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో గాలుల తీవ్రత ఇలా
నవంబర్ 18: ఒడిశా తీరం వెంబడి గంటకు 40–50 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయి. ఇవి గరిష్ఠంగా 60 కిలోమీటర్ల వేగానికి చేరుకోవచ్చు. కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాంలోని పలు ప్రాంతాల్లోనూ ఇదే తరహా గాలులు వీస్తాయి.
నవంబర్ 19, 20: కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాంలోని కొన్ని చోట్ల గంటకు 120–130 కిలోమీటర్ల వేగంతో (గరిష్ఠంగా 145 కి.మీ.) పెనుగాలులు వీస్తాయి. రాయలసీమలో గంటకు 40–50 కిలోమీటర్ల వేగంతో (గరిష్ఠంగా 60 కి.మీ.) గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
నవంబర్ 21: కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాంలో గంటకు 40–50 కిలోమీటర్ల వేగంతో (గరిష్ఠంగా 60 కి.మీ.), రాయలసీమలో గంటకు 30–40 కిలోమీటర్ల వేగంతో (గరిష్ఠంగా 50 కి.మీ.) గాలులు వీస్తాయి.
ఏపీ, ఒడిశా సహా నాలుగు రాష్ట్రాలకు హెచ్చరికలు
'అక్వాన్' తుపాను ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా, పశ్చిమ బెంగాల్, తమిళనాడు రాష్ట్రాలతో పాటు కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన పుదుచ్చేరిలో భారీ వర్షాలు, ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన ఈదురుగాలులు వీస్తాయని ఐఎండీ తెలిపింది.
1. ఆంధ్రప్రదేశ్:
తుపాను ప్రభావం కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాంపై అత్యధికంగా ఉండనుంది. నవంబర్ 18న అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి. నవంబర్ 19, 20 తేదీల్లో కోస్తా ఏపీ, యానాంలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు, కొన్ని చోట్ల అత్యంత భారీ వర్షాలు పడతాయని ఐఎండీ అంచనా వేసింది. ఇదే సమయంలో రాయలసీమలోనూ అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి. కోస్తా, రాయలసీమ, యానాం ప్రాంతాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడతాయి. మత్స్యకారులు ఎవరూ సముద్రంలోకి వేటకు వెళ్లరాదని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ (ఏపీఎస్డీఎంఏ) స్పష్టం చేసింది. రైతులు, ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించింది.
2. ఒడిశా:
నవంబర్ 18న ఒడిశాలో చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు, కొన్ని చోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఆ రోజు తీరం వెంబడి గంటకు 40–50 కిలోమీటర్ల వేగంతో (గరిష్ఠంగా 60 కి.మీ.) గాలులు వీస్తాయి. నవంబర్ 19 నుంచి 20వ తేదీ ఉదయం వరకు గాలుల వేగం గంటకు 50–60 కిలోమీటర్లకు (గరిష్ఠంగా 70 కి.మీ.) పెరుగుతుంది. దక్షిణ ఒడిశా జిల్లాల్లోని లోతట్టు, కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం ఉన్న ప్రాంతాలను గుర్తించి ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఇటీవల వచ్చిన 'అర్నాబ్' తుపాను సమయంలో ప్రాణనష్టం చవిచూసిన గంజాం జిల్లాపై అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించి హైఅలర్ట్ ప్రకటించారు.
3. పశ్చిమ బెంగాల్:
తుపాను ప్రభావంతో నవంబర్ 19 నుంచి 21 మధ్య దక్షిణ బెంగాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి. సౌత్ 24 పరగణాలు, పూర్బ మేదినీపూర్, పశ్చిమ మేదినీపూర్, ఝార్గ్రామ్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడతాయని ఐఎండీ పేర్కొంది. కోల్కతా సహా దక్షిణ బెంగాల్ జిల్లాల్లో ఉరుములు, ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయి. సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున నవంబర్ 19, 20 తేదీల్లో మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లొద్దని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
4. తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి:
నవంబర్ 17 నుంచి చెన్నై, పరిసర జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు మొదలవుతాయి. చెన్నై, తిరువళ్లూరు, చెంగల్పట్టు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో పాటు గంటకు 40–50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని ఐఎండీ తెలిపింది. నవంబర్ 18 నుంచి కాంచీపురం, రాణిపేట, తిరువణ్ణామలై, విల్లుపురం, కడలూరు, మైలాడుతురై జిల్లాలతో పాటు పుదుచ్చేరిలోనూ భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి.
రంగంలోకి యంత్రాంగం.. మత్స్యకారులకు వేట నిషేధం
తుపాను ముప్పు నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా ప్రభుత్వాలు సహాయక చర్యలకు సిద్ధమయ్యాయి. భారీ వర్షాల హెచ్చరికలతో దక్షిణ ఒడిశా జిల్లాల్లోని ప్రమాదకర ప్రాంతాలను గుర్తించి ప్రజలను సురక్షిత శిబిరాలకు తరలించే ప్రక్రియను అధికారులు వేగవంతం చేశారు.
గంజాం జిల్లా యంత్రాంగం ముంపు ప్రాంతాలు, కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రదేశాలను గుర్తించి సహాయక సిబ్బందిని, యంత్రాలను సిద్ధంగా ఉంచింది. సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారనున్నందున ఒడిశా తీరంలో నవంబర్ 18 నుంచి 20 ఉదయం వరకు, తమిళనాడు తీరంలో నవంబర్ 16 నుంచి 21 వరకు మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లకూడదని ఐఎండీ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More