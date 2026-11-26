శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.
Financial Changes December 2026 : డిసెంబర్ 1 నుంచి మారనున్న ఆర్థిక నిబంధనలు- మీ జేబుపై ప్రభావం ఇలా..
డిసెంబర్ 2026 నెలలో ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డు ఛార్జీలు, సెబీ మార్జిన్ రూల్స్, ఎన్నారైలకు డిజిటల్ కేవైసీ, ఆర్బీఐ రెపో రేటు సమీక్ష వంటి పలు కీలక ఆర్థిక మార్పులు రాబోతున్నాయి. సామాన్యులు, పెన్షనర్లు, ఇన్వెస్టర్లపై వీటి ప్రభావం ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
కొత్త నెల అడుగుపెడుతోందంటే చాలు మన ఆర్థిక వ్యవహారాలకు సంబంధించిన నిబంధనలలో ఏదో ఒక మార్పు చోటుచేసుకుంటూనే ఉంటుంది. 2026 డిసెంబర్ నెలలోనూ వినియోగదారులు, రుణగ్రహీతలు, ఇన్వెస్టర్లు, పెన్షనర్లు గమనించాల్సిన ఆరు కీలక ఆర్థిక మార్పులు జరగబోతున్నాయి. ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డు లావాదేవీలపై కొత్త ఛార్జీల నుంచి కమోడిటీ డెరివేటివ్స్ మార్జిన్ నిబంధనలు, విదేశీ ఇన్వెస్టర్లకు సులభతరమైన డిజిటల్ కేవైసీ వరకు పలు అంశాలు ఇందులో ఉన్నాయి.
కొన్ని మార్పులు లావాదేవీల ఖర్చులను పెంచేవిగా ఉంటే, మరికొన్ని ఆర్థిక సేవలను మరింత సులభతరం చేసే లక్ష్యంతో వస్తున్నాయి. డిసెంబర్ 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చే మార్పులు ఏమిటి, అవి మన జేబుపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయో వివరంగా పరిశీలిద్దాము.
1. ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డు వినియోగదారులకు 1% అదనపు రుసుము!
డిసెంబర్ 1 నుంచి ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డు వినియోగదారులు కొన్ని రకాల అధిక విలువ గల రవాణా, ఇంధన లావాదేవీలపై సవరించిన ఛార్జీలను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అక్టోబర్ 27న కార్డు జారీ సంస్థ విడుదల చేసిన నోటీసు ప్రకారం, రూ. 30,000 దాటిన వ్యక్తిగత రవాణా లావాదేవీలపై 1 శాతం రుసుము వర్తిస్తుంది. మర్చంట్ కేటగిరీ కోడ్స్ (ఎంసీసీ) 4111, 4784, 4131 కింద గుర్తించిన లావాదేవీలకు ఇది వర్తిస్తుంది.
ఈ మార్పు ఇంధన కొనుగోళ్లపైనా ప్రభావం చూపుతుంది. ఒక బిల్లింగ్ సైకిల్లో ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా చేసే అర్హత గల ఇంధన లావాదేవీల మొత్తం విలువ రూ. 50,000 దాటితే, ఆ సైకిల్లోని మొత్తం ఇంధన ఖర్చుపై 1 శాతం ఫీజుతో పాటు వర్తించే పన్నులను విధిస్తారు. ఉదాహరణకు, ఒక కార్డుదారుడు బిల్లింగ్ సైకిల్లో ఇంధనంపై రూ. 60,000 ఖర్చు చేస్తే, పన్నులకు ముందు రూ. 600 అదనపు రుసుము చెల్లించాలి. ఒకవేళ మొత్తం ఇంధన ఖర్చు రూ. 50,000 లోపు ఉంటే ఎలాంటి ఛార్జీ పడదు.
2. కమోడిటీ డెరివేటివ్స్ మార్జిన్ నిబంధనలను సవరించిన సెబీ
కమోడిటీ డెరివేటివ్స్ ట్రేడర్లు డిసెంబర్ 1 నుంచి కొత్త కనీస ప్రారంభ మార్జిన్ నిబంధనలను పాటించాల్సి ఉంటుంది. నవంబర్ 17న జారీ చేసిన సర్క్యులర్లో సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (సెబీ) వ్యవసాయ, వ్యవసాయేతర కమోడిటీ డెరివేటివ్స్ మార్జిన్ ఫ్రేమ్వర్క్ను సవరించింది. ఇకపై కనీస ప్రారంభ మార్జిన్ ఆయా కమోడిటీల ధరల హెచ్చుతగ్గుల కేటగిరీపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
సవరించిన నిబంధనల ప్రకారం, తక్కువ అస్థిరత గల కమోడిటీలకు 6 శాతం, మధ్యస్థ అస్థిరత గల వాటికి 8 శాతం, అధిక అస్థిరత గల కమోడిటీలకు 10 శాతం కనీస ప్రారంభ మార్జిన్ ఉంటుంది. ధరల మార్పులను తట్టుకునేందుకు ఉద్దేశించిన కనీస మార్జిన్ పీరియడ్ ఆఫ్ రిస్క్ తక్కువ, మధ్యస్థ అస్థిరత గల కమోడిటీలకు రెండు రోజులు, అధిక అస్థిరత గల వాటికి మూడు రోజులుగా నిర్ణయించారు. సర్క్యులర్ జారీ అయిన తేదీ నుంచి ఏడాది పాటు ఈ నిబంధనలు అమల్లో ఉంటాయి.
3. విదేశీ ఇన్వెస్టర్లకు మరింత సులభతరంగా డిజిటల్ కేవైసీ
ప్రవాస భారతీయులు, ఓవర్సీస్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా, ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ నిబంధనలకు లోబడి ఉండే దేశాల్లో నివసిస్తున్న విదేశీ పౌరులకు సెబీ-రిజిస్టర్డ్ మధ్యవర్తుల వద్ద కేవైసీ ప్రక్రియ పూర్తి చేయడం మరింత సులభం కానుంది. 2026 ఆగస్టు 14న సెబీ ప్రకటించిన ఈ సడలింపులు డిసెంబర్ 3 నుంచి అందుబాటులోకి వస్తాయి. దీనివల్ల అర్హులైన విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు భౌతిక ధ్రువీకరణ కోసం భారత్కు రావాల్సిన అవసరం లేకుండానే రిమోట్గా డిజిటల్ కేవైసీ పూర్తి చేసి భారత సెక్యూరిటీల మార్కెట్ సేవలను పొందవచ్చు.
4. ఆధార్ ఈ-మెయిల్ అప్డేట్ డిసెంబర్ 31 వరకు ఉచితం
ఆధార్ కార్డుదారులు అధికారిక ఆధార్ మొబైల్ అప్లికేషన్ ద్వారా 2026 డిసెంబర్ 31 వరకు తమ ఈ-మెయిల్ చిరునామాను ఉచితంగా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. భారత విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ (యూఐడీఏఐ) జూన్ నెలలో జారీ చేసిన మెమోరాండం ద్వారా 2026 జులై 1 నుంచి ఆరు నెలల పాటు రూ. 75 రుసుమును రద్దు చేసింది. అయితే ఈ మినహాయింపు కేవలం ఆధార్ మొబైల్ యాప్ ద్వారా చేసే ఈ-మెయిల్ అప్డేట్కు మాత్రమే పరిమితం; అన్ని రకాల ఆధార్ సవరణలకు ఇది వర్తించదు.
5. నవంబర్ 30 లోపు లైఫ్ సర్టిఫికెట్ సమర్పించాల్సిన పెన్షనర్లు
కేంద్ర ప్రభుత్వ పెన్షన్ వ్యవస్థ కింద ప్రయోజనాలు పొందుతున్న విశ్రాంత ఉద్యోగులు తమ పెన్షన్ నిరంతరాయంగా కొనసాగడానికి నవంబర్ 30 లోపు వార్షిక లైఫ్ సర్టిఫికెట్ సమర్పించాలి. డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికెట్ సౌకర్యం ద్వారా లేదా ఇతర అధీకృత పద్ధతుల్లో దీన్ని సమర్పించవచ్చు. గడువు లోపు సమర్పించకపోతే పెన్షన్ చెల్లింపులలో జాప్యం లేదా నిలిపివేత జరిగే అవకాశం ఉంది. ఇది డిసెంబర్ 1 నుంచి వచ్చే కొత్త నిబంధన కానప్పటికీ, ప్రతి ఏటా పాటించాల్సిన కీలక గడువు.
6. రుణగ్రహీతలపై ఆర్బీఐ ద్రవ్య విధాన సమీక్ష ప్రభావం
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) ద్రవ్య విధాన కమిటీ (ఎంపీసీ) డిసెంబర్ 2 నుంచి డిసెంబర్ 4 వరకు సమావేశమై పాలసీ రేటు, ఆర్థిక పరిస్థితులను సమీక్షించనుంది. 2026 అక్టోబర్లో ఆర్బీఐ రెపో రేటును 25 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచి 5.50 శాతానికి చేర్చింది. డిసెంబర్ సమీక్షలో తీసుకునే నిర్ణయం రుణగ్రహీతలపై, ముఖ్యంగా ఎక్స్టర్నల్ బెంచ్మార్క్ రుణ రేట్లతో అనుసంధానమైన గృహ, వ్యక్తిగత రుణాలపై ప్రభావం చూపవచ్చు. అయితే రెపో రేటు మారిన వెంటనే ఈఎంఐలు మారిపోవు; రుణ ఒప్పందాలను బట్టి బ్యాంకులు ఆ మార్పులను ఎప్పుడు, ఎలా బదిలీ చేయాలో నిర్ణయిస్తాయి.
కాబట్టి వినియోగదారులు డిసెంబర్ ఆర్థిక మార్పులను ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ తమ బడ్జెట్ను సరిచూసుకోవడం మంచిది.