శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.
Stock market : ట్రేడర్లు, ఇన్వెస్టర్లకు అలర్ట్- ఈరోజు స్టాక్ మార్కెట్లకు సెలవు
గురు నానక్ జయంతి సందర్భంగా మంగళవారం (నవంబర్ 24) దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు బీఎస్ఈ, ఎన్ఎస్ఈలకు సెలవు. ఈక్విటీ ట్రేడింగ్ పూర్తిగా నిలిచిపోగా, ఎంసీఎక్స్ కమోడిటీ మార్కెట్ సాయంత్రం సెషన్లో పనిచేయనుంది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
గురు నానక్ దేవ్ జయంతి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని మంగళవారం (నవంబర్ 24) భారత స్టాక్ మార్కెట్లకు సెలవు. దేశీయ ప్రధాన స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలైన బాంబే స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (బీఎస్ఈ), నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎన్ఎస్ఈ) నేడు ఈక్విటీ ట్రేడింగ్ను పూర్తిగా నిలిపివేశాయి.
కమోడిటీ మార్కెట్ వేళలు.. సాయంత్రం ఎంసీఎక్స్ ఓపెన్!
మల్టీ-కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎంసీఎక్స్) నేడు రెండు విభాగాలుగా పనిచేస్తోంది. ఎంసీఎక్స్ వెబ్సైట్ సమాచారం ప్రకారం, మంగళవారం ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు సాగే మార్నింగ్ సెషన్లో ట్రేడింగ్ నిలిపివేశారు. అయితే సాయంత్రం 5 గంటలకు ఎక్స్ఛేంజ్ తిరిగి తెరుచుకుంటుంది. రాత్రి 11:30 గంటల వరకు ఈవెనింగ్ సెషన్ ట్రేడింగ్ యథావిధిగా కొనసాగుతుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల సంకేతాలకు అనుగుణంగా బంగారం, వెండి, క్రూడ్ ఆయిల్ కాంట్రాక్టులలో ట్రేడింగ్ చేసే వారికి సాయంత్రం వేళ అవకాశం లభిస్తుంది.
మరోవైపు వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల ట్రేడింగ్ జరిగే నేషనల్ కమోడిటీ అండ్ డెరివేటివ్స్ ఎక్స్ఛేంజ్ రోజంతా పూర్తిగా మూసిఉంటుంది. ఈ సెలవు అన్ని విభాగాలపై ఒకే రకంగా ప్రభావం చూపనందున, కమోడిటీ మార్కెట్ ట్రేడర్లు ఆర్డర్లు పెట్టే ముందు ఎక్స్ఛేంజీల వారీగా సమయాలను సరిచూసుకోవడం శ్రేయస్కరం.
2026లో మిగిలి ఉన్న చివరి సెలవు ఎప్పుడంటే?
నవంబర్ 24న గురు నానక్ జయంతి సెలవు తర్వాత, బీఎస్ఈ, ఎన్ఎస్ఈలకు తదుపరి అధికారిక ట్రేడింగ్ సెలవు డిసెంబర్ 25న క్రిస్మస్ రోజున రానుంది. 2026 క్యాలెండర్ ఏడాదికి గాను స్టాక్ మార్కెట్లకు మొత్తం 16 అధికారిక సెలవులను నిర్ణయించగా, నేటి కంటే ముందే 14 సెలవులు పూర్తయ్యాయి.
ఈ ఏడాది గడిచిన నెలల్లో ఏప్రిల్లో రెండుసార్లు మార్కెట్లు మూతపడ్డాయి—ఏప్రిల్ 3న గుడ్ ఫ్రైడే, ఏప్రిల్ 14న డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా సెలవులు పాటించారు. ఆ తర్వాత మే 1న మహారాష్ట్ర దినోత్సవం, మే 28న బక్రీద్, జూన్ 26న మొహర్రం, సెప్టెంబర్ 14న వినాయక చవితి పర్వదినాల్లో ట్రేడింగ్ జరగలేదు. అక్టోబర్ 2న మహాత్మా గాంధీ జయంతి, అక్టోబర్ 20న దసరా సందర్భంగా మార్కెట్లు మూసిఉన్నాయి. మంగళవారం నాటి సెలవుకు ముందు చివరిసారిగా నవంబర్ 10న దీపావళి పండుగకు స్టాక్ మార్కెట్లు సెలవు పాటించాయి.
నేటి నవంబర్ 24 సెలవుతో కలుపుకుని 2026లో 15 సెలవులు ముగియగా, ఇక డిసెంబర్ 25 క్రిస్మస్ సెలవు ఒక్కటే మిగిలి ఉంది.
బుధవారం (నవంబర్ 25) ఉదయం నుంచి బీఎస్ఈ, ఎన్ఎస్ఈలలో ఈక్విటీ, డెరివేటివ్స్ విభాగాల ట్రేడింగ్ యథావిధిగా ప్రారంభమవుతుంది.
సోమవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఇలా..
ఇక సోమవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ నష్టాల్లో ముగించాయి. బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 1484 పాయింట్లు పడి 82,436 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 451 పాయింట్లు కోల్పోయి 25,350 వద్ద సెషన్ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్ నిఫ్టీ 2050 పాయింట్లు పడి 62,585 వద్దకు చేరింది.
ఎఫ్ఐఐలు.. డీఐఐలు..
సోమవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో డీఐఐలు రూ. 3,021 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో ఎఫ్ఐఐలు రూ. 5,457 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.
Disclaimer: This story is for educational purposes only. The views and recommendations above are those of individual analysts or broking companies, not Mint. We advise investors to check with certified experts before making any investment decisions.