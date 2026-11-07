ముహూరత్ ట్రేడింగ్ 2026: గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ vs సిల్వర్ ఈటీఎఫ్.. ఏది బెస్ట్?
దీపావళి ముహూరత్ ట్రేడింగ్ వేళ బంగారం, వెండి ఈటీఎఫ్లలో పెట్టుబడులపై ఇన్వెస్టర్లు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. సంపత్ 2083లో బంగారం 26%, వెండి 62% వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. మీ రిస్క్ సామర్థ్యాన్ని బట్టి ఈటీఎఫ్ ఎంపిక చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
పసిడి, వెండి ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్న తరుణంలో సామాన్య, చిన్న ఇన్వెస్టర్ల దృష్టి గోల్డ్, సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ల (ETF - Exchange Traded Funds) వైపు మళ్లింది. భౌతికంగా లభించే బంగారం, వెండి నాణేలు లేదా ఆభరణాలు కొనడానికి భారీగా నగదు వెచ్చించలేని వారికి ఈటీఎఫ్లు అద్భుతమైన ప్రత్యామ్నాయంగా మారాయి. మ్యూచువల్ ఫండ్ సంస్థలు (ఫండ్ హౌస్లు) అందించే ఈటీఎఫ్ యూనిట్లను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా భౌతిక లోహాల ధరలకు అనుగుణంగానే లాభాలను పొందవచ్చు. అయితే ఈటీఎఫ్లో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్, ప్రీమియం వంటి అంశాలపై అప్రమత్తంగా ఉండటం అత్యవసరమని మార్కెట్ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
బీఎస్ఈ, ఎన్ఎస్ఈ ఎక్స్ఛేంజీలలో గోల్డ్, సిల్వర్ ఈటీఎఫ్లు నేరుగా ట్రేడ్ అవుతాయి. డీమ్యాట్ ఖాతా కలిగిన ఇన్వెస్టర్లు ఓపెన్ మార్కెట్ నుంచి నేరుగా యూనిట్లను కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఒకవేళ డీమ్యాట్ ఖాతా లేకపోతే, మ్యూచువల్ ఫండ్ మార్గం ద్వారా గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ లేదా సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఫండ్స్ (ఎఫ్ఓఎఫ్) స్కీమ్లలో పెట్టుబడి పెట్టే సదుపాయం కూడా అందుబాటులో ఉంది.
సంవత్ 2083లో పసిడి, వెండి ధరల లక్ష్యాలు
"భారతదేశంలో ప్రస్తుతం తులం బంగారం ధర సుమారు రూ. 1,42,500 వద్ద ఉండగా, వచ్చే దీపావళి నాటికి ఇది రూ. 1,80,000 మార్కును తాకవచ్చు. దీని ప్రకారం సంవత్ 2083లో బంగారం ఏకంగా 26 శాతం వరకు ర్యాలీ చేసే అవకాశం ఉంది" అని సెబీ (SEBI) రిజిస్టర్డ్ మార్కెట్ నిపుణుడు అనుజ్ గుప్తా వివరించారు.
"మరోవైపు వెండి ధర ప్రస్తుతం కిలో రూ. 1,85,000 వద్ద ఉంటే, దీపావళి 2027 నాటికి ఇది రూ. 3,00,000కు చేరుకోవచ్చు. రాబోయే సంవత్సరంలో వెండి ధరలు గరిష్ఠంగా 62 శాతం వరకు పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది," అని అనుజ్ గుప్తా అంచనా వేశారు. అయితే, కేవలం ధరల అంచనాలను మాత్రమే ప్రాతిపదికగా తీసుకుని గోల్డ్ లేదా సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ను ఎంచుకోవడం సరికాదని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ vs సిల్వర్ ఈటీఎఫ్: దేనిని ఎంచుకోవాలి?
"బంగారానికి కేవలం పెట్టుబడి విలువ (Investment value) మాత్రమే ఉంటుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సెంట్రల్ బ్యాంకులు కూడా ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితులను తట్టుకోవడానికి బంగారాన్ని విరివిగా కొనుగోలు చేస్తాయి. కానీ వెండికి పెట్టుబడి విలువతో పాటు భారీగా పారిశ్రామిక వినియోగం (Industrial value) కూడా ఉంది. ఈ పారిశ్రామిక డిమాండ్ కారణంతో వెండి ధరలలో తీవ్రమైన హెచ్చుతగ్గులు (Volatility) చోటుచేసుకుంటాయి" అని ఆప్టిమా మనీ మేనేజర్స్ సీఈఓ, ఎండి పంకజ్ మత్పాల్ విశ్లేషించారు.
ఈ వ్యత్యాసాలే ఇన్వెస్టర్ల పెట్టుబడి నిర్ణయాలను శాసిస్తాయి. తక్కువ రిస్క్ తీసుకోవాలనుకునే, సురక్షితమైన రాబడులను ఆశించే ఇన్వెస్టర్లు గోల్డ్ ఈటీఎఫ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం శ్రేయస్కరం. అధిక రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యం ఉండి, ఎక్కువ రాబడులు సాధించాలనుకునే ఇన్వెస్టర్లు ఈ దీపావళికి సిల్వర్ ఈటీఎఫ్లను ఎంచుకోవచ్చని పంకజ్ మత్పాల్ అభిప్రాయపడ్డారు.
సరైన ఈటీఎఫ్ను ఎలా ఎంపిక చేసుకోవాలి?
"గోల్డ్ లేదా సిల్వర్ ఈటీఎఫ్లలో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు ప్రీమియం పరిమాణాన్ని పరిశీలించడం చాలా కీలకం. ఈటీఎఫ్ అధిక ప్రీమియంతో ట్రేడ్ అవుతుంటే అందులో పెట్టుబడి పెట్టకపోవడమే మంచిది. ఎందుకంటే లోహాల ధరలు తగ్గినప్పుడు అధిక ప్రీమియం ఉన్న ఈటీఎఫ్లు వేగంగా పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది. కేటగిరీ రాబడికి, ప్లాన్ రాబడికి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని గమనించడం ద్వారా ఈ ప్రీమియం వ్యత్యాసాన్ని సులువుగా అంచనా వేయవచ్చు" అని పంకజ్ మత్పాల్ సూచించారు.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ (ICICI Prudential), నిప్పాన్ ఇండియా (Nippon India) సంస్థలు అందిస్తున్న గోల్డ్, సిల్వర్ ఈటీఎఫ్లు అత్యంత ఆదరణ పొందాయని, ఇన్వెస్టర్లు వీటిని పరిశీలించవచ్చని పంకజ్ మత్పాల్ వివరించారు.
(గమనిక: ఈ కథనం కేవలం అవగాహన, సమాచారం కోసం మాత్రమే. విశ్లేషకులు వెల్లడించిన అభిప్రాయాలు వారి వ్యక్తిగతమైనవి. స్టాక్ మార్కెట్, ఈటీఎఫ్ పెట్టుబడులు మార్కెట్ రిస్క్లకు లోబడి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లు ఏవైనా పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సెబీ రిజిస్టర్డ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More